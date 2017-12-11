Das alte Fabriksgebäude, in dem Gerard Philips 1891 seine ersten Glühbirnen produzierte, steht auch heute noch mitten in Eindhoven. Jetzt ist es das Philips Museum, wo Sie alles erfahren über die Geschichte des Unternehmens. Sie können sehen, wie Philips mithilfe innovativer Technologie immer wieder eine wichtige Rolle im gesellschaftlichen Wandel spielte. Zuerst mit elektrischem Licht und später mit Radio, Fernsehen und dem Aufkommen des digitalen Zeitalters. Heute steht Philips bei den großen Erneuerungen im Gesundheitswesen an der Spitze. Das Ziel ist immer dasselbe geblieben: das Leben von Menschen verbessern.
Erleben Sie die Atmosphäre von 1891 im alten Fabriksteil und sehen Sie, wie damals die ersten Glühbirnen hergestellt wurden. Machen Sie eine Reise in die Vergangenheit zu den verschiedenen Produkten und Erfindungen von Philips und erleben Sie die interaktive Präsentation von ‘Innovation & You‘.
Philips Museum 5611 AZ Eindhoven +31 (0)6 81 09 07 68
Emmasingel 31
Rezeption
+31 (0)40 235 90 30
[email protected]
Buchungen und Verkauf
+31 (0)6 - 29 12 30 86
[email protected]
Presse
[email protected]
Philips Museum
5611 AZ Eindhoven
+31 (0)6 81 09 07 68
Barrierefreiheit
Das Philips Museum ist gut zugänglich für Besucher mit eingeschränkter Mobilität. Es gibt eine barrierefreie Toilette und wir verfügen über einen Aufzug. Auch Assistenzhunde dürfen (falls erforderlich) mit hinein. Ein Rollstuhl ist vorhanden. Wenn gewünscht, bitte im Voraus telefonisch unter +31 (0)40 235 90 30 reservieren.
Stiftung zur Bewahrung historischer Philips-Produkte (SBHP)
Zur Abgabe alter Philips-Produkte kannst du dich an die Stiftung zur Bewahrung historischer Philips-Produkte (SBHP) über www.philips-historische-producten.nl wenden oder eine E-Mail an [email protected] schicken.
Historische Fotos, Briefe, Dokumente und Broschüren von Philips kannst du unserem Museum spenden.
Barrierefreiheit
Philips Museum
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.