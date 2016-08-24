Museumcafé

Im Museumscafé servieren wir den ganzen Tag über Kaffee, Tee, alkoholfreie Getränke und Säfte aus dem Philips Obstgarten. Dazu können Sie verschiedene Leckerbissen bestellen. Auf der Speisekarte finden Sie diverse süsse und herzhafte Snacks. Vom leckeren Apfelkuchen bis zum echten Brabanter ‘worstenbroodje’ (Gebäck mit Fleischfülle). Als Lunchgericht können Sie frisch bereitete, gesunde Sandwiches, Thunfischsalat oder verschiedene Toasts wählen. Unser Museumscafé ist während der Öffnungszeiten des Museums geöffnet.

Ausserhalb der Öffnungszeiten steht das Museumscafé für geschlossene Gesellschaften und private Feiern zur Verfügung. Entdecken Sie hier die Möglichkeiten.