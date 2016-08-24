Museumcafé

Im Museumscafé servieren wir den ganzen Tag über Kaffee, Tee, alkoholfreie Getränke und Säfte aus dem Philips Obstgarten. Dazu können Sie verschiedene Leckerbissen bestellen. Auf der Speisekarte finden Sie diverse süsse und herzhafte Snacks. Vom leckeren Apfelkuchen bis zum echten Brabanter ‘worstenbroodje’ (Gebäck mit Fleischfülle). Als Lunchgericht können Sie frisch bereitete, gesunde Sandwiches, Thunfischsalat oder verschiedene Toasts wählen. Unser Museumscafé ist während der Öffnungszeiten des Museums geöffnet. Ausserhalb der Öffnungszeiten steht das Museumscafé für geschlossene Gesellschaften und private Feiern zur Verfügung. Entdecken Sie hier die Möglichkeiten.
Im Museumscafé servieren wir den ganzen Tag über Kaffee, Tee, alkoholfreie Getränke und Säfte aus dem Philips Obstgarten. Dazu können Sie verschiedene Leckerbissen bestellen. Auf der Speisekarte finden Sie diverse süsse und herzhafte Snacks. Vom leckeren Apfelkuchen bis zum echten Brabanter ‘worstenbroodje’ (Gebäck mit Fleischfülle). Als Lunchgericht können Sie frisch bereitete, gesunde Sandwiches, Thunfischsalat oder verschiedene Toasts wählen. Unser Museumscafé ist während der Öffnungszeiten des Museums geöffnet.
Ausserhalb der Öffnungszeiten steht das Museumscafé für geschlossene Gesellschaften und private Feiern zur Verfügung. Entdecken Sie hier die Möglichkeiten.
Philips Museum 5611 AZ Eindhoven +31 (0)6 81 09 07 68
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Barrierefreiheit
Das Philips Museum ist gut zugänglich für Besucher mit eingeschränkter Mobilität. Es gibt eine barrierefreie Toilette und wir verfügen über einen Aufzug. Auch Assistenzhunde dürfen (falls erforderlich) mit hinein. Ein Rollstuhl ist vorhanden. Wenn gewünscht, bitte im Voraus telefonisch unter +31 (0)40 235 90 30 reservieren.
Stiftung zur Bewahrung historischer Philips-Produkte (SBHP)
Zur Abgabe alter Philips-Produkte kannst du dich an die Stiftung zur Bewahrung historischer Philips-Produkte (SBHP) über www.philips-historische-producten.nl wenden oder eine E-Mail an [email protected] schicken.
Historische Fotos, Briefe, Dokumente und Broschüren von Philips kannst du unserem Museum spenden.
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