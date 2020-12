Mission Eureka gibt Ihnen Einblicke in Philips Erfindungen, die für andere Besucher geheim bleiben

Mission Eureka ist ein innovatives Gruppenspiel für alle Personen ab 8 Jahre über Philipserfindungen aus über 100 Jahren. Sie können Mission Eureka mit Freunden, Eltern, Opa und Oma, in einem Team von 2- 4 Personen spielen. Sie erhalten 8 verschiedene Aufträge, die Sie gemeinsam erfüllen müssen. Sie legen ihren iPad auf eine ‘Spielstation’ und das Spiel beginnt. Gemeinsam entdecken Sie z.B. wie LED-Licht funktioniert oder was Röntgenstrahlen bewirken. Mission Eureka ist ein Abenteuer, in dem Sie auf spielerische Weise den Forscher in sich selbst kennenlernen.

Mission Eureka eignet sich auch als Bildungsprogramm. Kinder unter 12 Jahren sollten mit Erwachsenen zusammenarbeiten.

Mission Eureka dauert ca. 60 Minuten und ist auf niederländisch, englisch, französisch, deutsch und spanisch verfügbar.

Allgemeine Information:

Ab 8 Jahren

Max. 4 Personen

Miete pro iPad: € 5 (max. 4 Personen pro iPad)

Hinweis: Dieser Preis ist exclusiv dem Eintrittspreis in das Museum.