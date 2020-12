In der Museum Kids Factory lernen Kinder auf spielerische Weise mehr über Technologie.

In den Herbstferien hatten wir zum ersten Mal eine "Corona Proof" Museum Kids Factory. Kinder können es genießen, mit unseren Freiwilligen in einem sicheren Abstand von 1,5 Metern zu basteln. Dies lief so gut, dass wir beschlossen, Museum Kids Factory häufiger anzubieten. Im Dezember mittwochs und im Januar samstags. Wir werden sehen, wie dies in der kommenden Zeit funktioniert. Natürlich sind Kinder auch in den Weihnachtsferien willkommen.

Was ist Museum Kids Factory?

Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren beginnen mit Aktivitäten wie Basteln, mechanischem Bauen, Löten, Sägen, Bohren, 3D-Zeichnen und 3D-Drucken.

Es gibt auch viel zu tun für Kinder von 5 bis 8 Jahren!

Wann ist Museum Kids Factory?

Die Museum Kids Factory ist normalerweise während (fast) aller Schulferien geöffnet. Dies gilt auch für die kommenden Weihnachtsferien. Während der Weihnachtsferien ist es vom 28. bis 30. Dezember (volle Tage), am 31. Dezember (halber Tag) und am 2. und 3. Januar (ganzer Tag).

Darüber hinaus können Sie im Dezember mittwochs das Philips Museum für diese unterhaltsame Aktivität besuchen. Sie können an folgenden Tagen teilnehmen. Sie können um 14.00 Uhr und um 14.15 Uhr beginnen und die Aktivität dauert 1,5 Stunden. Die Handwerksfirma darf aus maximal 6 Personen bestehen, darunter 2 Erwachsene. Diese Gruppe sitzt an einem eigenen Tisch und es gibt genügend Platz, um 1,5 Meter von anderen Besuchern und Mitarbeitern entfernt zu sein. Buchen Sie schnell, denn es gibt nur wenige Plätze!

Mittwoch, 2. Dezember

Mittwoch, 9. Dezember

Mittwoch, 16. Dezember

Mittwoch, 23. Dezember

Was kostet die Museum Kids Factory?

Erwachsene kaufen nur eine Eintrittskarte für das Museum. Kinder, die an der Aktivität teilnehmen, benötigen eine Museumskarte und zahlen 3 € extra für die Aktivität.

Kaufen Sie Ihrem Kind also zum gewünschten Zeitpunkt ein Ticket für die Museum Kids Factory und gleichzeitig ein Museumsticket. Eltern oder Erziehungsberechtigte kaufen nur gleichzeitig ein Museumsticket für sich. Inhaber einer Museumskarte müssen das Zeitfenster reservieren, zahlen jedoch nur für die Museum Kids Factory.

Attention:

*Als Eltern sind Sie für Ihr Kind (Ihre Kinder) verantwortlich. Dies bedeutet, dass mindestens ein Elternteil bei der Aktivität anwesend ist und eine Eintrittskarte für das Museum haben muss.

*Der Preis für die Museum Kids Factory beinhaltet nicht den Eintritt in das Philips Museum.

*Im Philips Museum müssen Sie Ihre Tickets im Voraus online reservieren.

*Alle Besucher (älter als 13 Jahre) tragen eine Gesichtsmaske.