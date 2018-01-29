Suchbegriffe

Museum
museum kids factory masthead

Museum Kids Factory

In der Museum Kids Factory lernen Kinder auf spielerische Weise mehr über Technologie.

 

Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren beginnen mit Aktivitäten wie Basteln, mechanischem Bauen, Löten, Sägen und Bohren.

 

Es gibt auch viel zu tun für Kinder von 6 bis 8 Jahren!

 

Wann ist Museum Kids Factory?

 

Die Museum Kids Factory ist normalerweise während (fast) aller Schulferien geöffnet. Dies gilt auch für die kommenden Weihnachtsferien.
 

Die Aktivität dauert 1,5 Stunden. Die Handwerksfirma darf aus maximal 5 Personen bestehen.

 

  • 27 - 30 Dezember 2025
  • 2 t/m 4 Januar 2026
     

Was kostet die Museum Kids Factory?

 

Erwachsene kaufen nur eine Eintrittskarte für das Museum. Kinder, die an der Aktivität teilnehmen, benötigen eine Museumskarte und zahlen 4 € extra für die Aktivität.

 

Kaufen Sie Ihrem Kind also zum gewünschten Zeitpunkt ein Ticket für die Museum Kids Factory und gleichzeitig ein Museumsticket. Eltern oder Erziehungsberechtigte kaufen nur gleichzeitig ein Museumsticket für sich. Inhaber einer Museumskarte müssen das Zeitfenster reservieren, zahlen jedoch nur für die Museum Kids Factory.

  

Attention:

 

*Als Eltern sind Sie für Ihr Kind (Ihre Kinder) verantwortlich. Dies bedeutet, dass mindestens ein Elternteil bei der Aktivität anwesend ist und eine Eintrittskarte für das Museum haben muss.

*Der Preis für die Museum Kids Factory beinhaltet nicht den Eintritt in das Philips Museum.

*Im Philips Museum müssen Sie Ihre Tickets im Voraus online reservieren.

*Alle Besucher (älter als 13 Jahre) tragen eine Gesichtsmaske.

 

Buchen Sie Museum Kids Factory-Tickets nur für Kinder.

Museum Kids Factory-Tickets

Erwachsene benötigen nur ein reguläres Museumsticket, KEIN Museum-Kids-Factory-Ticket.

 

Tickets für Erwachsene
Kinder sägen im Museum

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Praktische Informationen

Praktische Informationen
Allgemeine Besuchsbedingungen
Museumcafé
Museumshop

Philips Museum
Emmasingel 31

5611 AZ Eindhoven


Rezeption
+31 (0)40 235 90 30
[email protected]


Buchungen und Verkauf
+31 (0)6 - 29 12 30 86
[email protected]


Presse

+31 (0)6 81 09 07 68
[email protected]

Barrierefreiheit


Das Philips Museum ist gut zugänglich für Besucher mit eingeschränkter Mobilität. Es gibt eine barrierefreie Toilette und wir verfügen über einen Aufzug. Auch Assistenzhunde dürfen (falls erforderlich) mit hinein. Ein Rollstuhl ist vorhanden. Wenn gewünscht, bitte im Voraus telefonisch unter +31 (0)40 235 90 30 reservieren.


Stiftung zur Bewahrung historischer Philips-Produkte (SBHP)
Zur Abgabe alter Philips-Produkte kannst du dich an die Stiftung zur Bewahrung historischer Philips-Produkte (SBHP) über www.philips-historische-producten.nl wenden oder eine E-Mail an [email protected] schicken.


Historische Fotos, Briefe, Dokumente und Broschüren von Philips kannst du unserem Museum spenden.

philips logo

Philips Museum

Nederlandse Website
English Website
Deutsche Webseite

© Koninklijke Philips N.V. - Alle Rechte vorbehalten

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.