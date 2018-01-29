In der Museum Kids Factory lernen Kinder auf spielerische Weise mehr über Technologie.

Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren beginnen mit Aktivitäten wie Basteln, mechanischem Bauen, Löten, Sägen und Bohren.

Es gibt auch viel zu tun für Kinder von 6 bis 8 Jahren!

Wann ist Museum Kids Factory?

Die Museum Kids Factory ist normalerweise während (fast) aller Schulferien geöffnet. Dies gilt auch für die kommenden Weihnachtsferien.



Die Aktivität dauert 1,5 Stunden. Die Handwerksfirma darf aus maximal 5 Personen bestehen.

27 - 30 Dezember 2025

2 t/m 4 Januar 2026



Was kostet die Museum Kids Factory?

Erwachsene kaufen nur eine Eintrittskarte für das Museum. Kinder, die an der Aktivität teilnehmen, benötigen eine Museumskarte und zahlen 4 € extra für die Aktivität.

Kaufen Sie Ihrem Kind also zum gewünschten Zeitpunkt ein Ticket für die Museum Kids Factory und gleichzeitig ein Museumsticket. Eltern oder Erziehungsberechtigte kaufen nur gleichzeitig ein Museumsticket für sich. Inhaber einer Museumskarte müssen das Zeitfenster reservieren, zahlen jedoch nur für die Museum Kids Factory.

Attention:

*Als Eltern sind Sie für Ihr Kind (Ihre Kinder) verantwortlich. Dies bedeutet, dass mindestens ein Elternteil bei der Aktivität anwesend ist und eine Eintrittskarte für das Museum haben muss.

*Der Preis für die Museum Kids Factory beinhaltet nicht den Eintritt in das Philips Museum.

*Im Philips Museum müssen Sie Ihre Tickets im Voraus online reservieren.

*Alle Besucher (älter als 13 Jahre) tragen eine Gesichtsmaske.

Buchen Sie Museum Kids Factory-Tickets nur für Kinder.