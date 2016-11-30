Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren können mit einer speziellen UV-Taschenlampe nach im Museum versteckten Hinweisen suchen: die Lampen-Schnitzeljagd. Gemeinsam mit ihren Eltern gehen die Kinder mit einer Lampe, einem Aufgabenblatt und einem Zeichenblatt durch das Museum. An verschiedenen Stellen im Museum gibt es versteckte Schilder, die man nur mit der Schnitzeljagdlampe sehen kann. Kannst du das geheime Schild im dunklen Raum finden? Weißt du, was sich im Bauch des Krokodils befindet? Wirst du den geheimen Hinweis im alten Wohnzimmer finden? Anschließend erhältst du ein Geschenk aus der Wundertüte. Allgemeine Informationen
Durch das Angebot der Lampen-Schnitzeljagd kommen sogar die Jüngsten unter uns mit dem Philips Museum in Kontakt. Und es ist schön, dass wir als Museum auch dieser Zielgruppe eine lustige Aktivität anbieten können.
Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren können mit einer speziellen UV-Taschenlampe nach im Museum versteckten Hinweisen suchen: die Lampen-Schnitzeljagd.
Gemeinsam mit ihren Eltern gehen die Kinder mit einer Lampe, einem Aufgabenblatt und einem Zeichenblatt durch das Museum. An verschiedenen Stellen im Museum gibt es versteckte Schilder, die man nur mit der Schnitzeljagdlampe sehen kann. Kannst du das geheime Schild im dunklen Raum finden? Weißt du, was sich im Bauch des Krokodils befindet? Wirst du den geheimen Hinweis im alten Wohnzimmer finden? Anschließend erhältst du ein Geschenk aus der Wundertüte.
Allgemeine Informationen
Philips Museum 5611 AZ Eindhoven +31 (0)6 81 09 07 68
Emmasingel 31
Rezeption
+31 (0)40 235 90 30
[email protected]
Buchungen und Verkauf
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Presse
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Philips Museum
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Barrierefreiheit
Das Philips Museum ist gut zugänglich für Besucher mit eingeschränkter Mobilität. Es gibt eine barrierefreie Toilette und wir verfügen über einen Aufzug. Auch Assistenzhunde dürfen (falls erforderlich) mit hinein. Ein Rollstuhl ist vorhanden. Wenn gewünscht, bitte im Voraus telefonisch unter +31 (0)40 235 90 30 reservieren.
Stiftung zur Bewahrung historischer Philips-Produkte (SBHP)
Zur Abgabe alter Philips-Produkte kannst du dich an die Stiftung zur Bewahrung historischer Philips-Produkte (SBHP) über www.philips-historische-producten.nl wenden oder eine E-Mail an [email protected] schicken.
Historische Fotos, Briefe, Dokumente und Broschüren von Philips kannst du unserem Museum spenden.
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