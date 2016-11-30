Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren können mit einer speziellen UV-Taschenlampe nach im Museum versteckten Hinweisen suchen: die Lampen-Schnitzeljagd. Gemeinsam mit ihren Eltern gehen die Kinder mit einer Lampe, einem Aufgabenblatt und einem Zeichenblatt durch das Museum. An verschiedenen Stellen im Museum gibt es versteckte Schilder, die man nur mit der Schnitzeljagdlampe sehen kann. Kannst du das geheime Schild im dunklen Raum finden? Weißt du, was sich im Bauch des Krokodils befindet? Wirst du den geheimen Hinweis im alten Wohnzimmer finden? Anschließend erhältst du ein Geschenk aus der Wundertüte.

Durch das Angebot der Lampen-Schnitzeljagd kommen sogar die Jüngsten unter uns mit dem Philips Museum in Kontakt. Und es ist schön, dass wir als Museum auch dieser Zielgruppe eine lustige Aktivität anbieten können.

Allgemeine Informationen Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren

Kosten der Schnitzeljagd - in der Eintrittskarte kostenlos enthalten