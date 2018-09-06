Besuchen Sie das Museum mit einem begeisterten Führer und erhalten Sie Antworten auf all Ihre Fragen. Zusammen mit einem unserer Philips Experten erfahren Sie mehr über 130 Jahre Innovationen von Philips. Wir bieten verschiedene Arten von Führungen an: die interaktive Führung (45 Minuten), die ausführliche Führung (75 Minuten) und die Führung im Freien (45 bis 60 Minuten).
Als Besucher nehmen Sie selbst aktiv an Aufgaben im Museum teil, während der Führer die Gruppe begleitet und auf eine Entdeckungsreise mitnimmt. * Für andere Sprachen oder Sonderwünsche senden Sie bitte eine E-Mail an [email protected]
Als Besucher nehmen Sie selbst aktiv an Aufgaben im Museum teil, während der Führer die Gruppe begleitet und auf eine Entdeckungsreise mitnimmt.
* Für andere Sprachen oder Sonderwünsche senden Sie bitte eine E-Mail an [email protected]
Eine ausführliche Führung, bei der Sie noch mehr über 130 Jahre Philips erfahren. * Für andere Sprachen oder Sonderwünsche senden Sie bitte eine E-Mail an [email protected]
Eine ausführliche Führung, bei der Sie noch mehr über 130 Jahre Philips erfahren.
* Für andere Sprachen oder Sonderwünsche senden Sie bitte eine E-Mail an [email protected]
Ein Rundgang durch die Umgebung des Museums. Nicht nur im Museum selbst, sondern auch in der Umgebung des Museums finden Besucher eine Fülle von Informationen über das industrielle Erbe von Philips. * Für andere Sprachen oder Sonderwünsche senden Sie bitte eine E-Mail an [email protected]
Ein Rundgang durch die Umgebung des Museums. Nicht nur im Museum selbst, sondern auch in der Umgebung des Museums finden Besucher eine Fülle von Informationen über das industrielle Erbe von Philips.
* Für andere Sprachen oder Sonderwünsche senden Sie bitte eine E-Mail an [email protected]
Weitere Aktivitäten im Philips Museum
Philips Museum 5611 AZ Eindhoven +31 (0)6 81 09 07 68
Emmasingel 31
Rezeption
+31 (0)40 235 90 30
[email protected]
Buchungen und Verkauf
+31 (0)6 - 29 12 30 86
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Presse
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Philips Museum
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Barrierefreiheit
Das Philips Museum ist gut zugänglich für Besucher mit eingeschränkter Mobilität. Es gibt eine barrierefreie Toilette und wir verfügen über einen Aufzug. Auch Assistenzhunde dürfen (falls erforderlich) mit hinein. Ein Rollstuhl ist vorhanden. Wenn gewünscht, bitte im Voraus telefonisch unter +31 (0)40 235 90 30 reservieren.
Stiftung zur Bewahrung historischer Philips-Produkte (SBHP)
Zur Abgabe alter Philips-Produkte kannst du dich an die Stiftung zur Bewahrung historischer Philips-Produkte (SBHP) über www.philips-historische-producten.nl wenden oder eine E-Mail an [email protected] schicken.
Historische Fotos, Briefe, Dokumente und Broschüren von Philips kannst du unserem Museum spenden.
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