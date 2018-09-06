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Führungen
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Führungen

Führungen für Gruppen

Besuchen Sie das Museum mit einem begeisterten Führer und erhalten Sie Antworten auf all Ihre Fragen. Zusammen mit einem unserer Philips Experten erfahren Sie mehr über 130 Jahre Innovationen von Philips. Wir bieten verschiedene Arten von Führungen an: die interaktive Führung (45 Minuten), die ausführliche Führung (75 Minuten) und die Führung im Freien (45 bis 60 Minuten).

Die interaktive Führung

 

Als Besucher nehmen Sie selbst aktiv an Aufgaben im Museum teil, während der Führer die Gruppe begleitet und auf eine Entdeckungsreise mitnimmt.

 

  • Für die Online-Buchung verfügbare Sprachen: Niederländisch, Englisch, Deutsch*
  • Dauer: 45 Minuten
  • Preis: 70 € pro Führer (ohne Museumseintritt)
  • Ein Führer begleitet eine Gruppe von bis zu 12 Personen. Für größere Gruppen müssen Sie mehrere Führungen buchen. Gruppen von bis zu 12 Personen haben einen Führer, Gruppen von bis zu 24 Personen zwei Führer, usw.

 

* Für andere Sprachen oder Sonderwünsche senden Sie bitte eine E-Mail an [email protected]  

 

Interaktive Tour buchen

Ausführliche Führung

 

Eine ausführliche Führung, bei der Sie noch mehr über 130 Jahre Philips erfahren.

 

  • Für die Online-Buchung verfügbare Sprachen: Niederländisch, Englisch, Deutsch*
  • Dauer: 75 Minuten
  • Preis: 70 € pro Führer (ohne Museumseintritt)
  • Ein Führer begleitet eine Gruppe von bis zu 12 Personen. Für größere Gruppen müssen Sie mehrere Führungen buchen. Gruppen von bis zu 12 Personen haben einen Führer, Gruppen von bis zu 24 Personen zwei Führer, usw.

 

* Für andere Sprachen oder Sonderwünsche senden Sie bitte eine E-Mail an [email protected]  

Ausführliche Führung buchen

Führung im Freien

 

Ein Rundgang durch die Umgebung des Museums. Nicht nur im Museum selbst, sondern auch in der Umgebung des Museums finden Besucher eine Fülle von Informationen über das industrielle Erbe von Philips.

 

  • Für die Online-Buchung verfügbare Sprachen: Niederländisch, Englisch, Deutsch*
  • Dauer: 45-60 Minuten
  • Preis: 70 € pro Führer (ohne Museumseintritt)
  • Ein Führer begleitet eine Gruppe von bis zu 12 Personen. Für größere Gruppen müssen Sie mehrere Führungen buchen. Gruppen von bis zu 12 Personen haben einen Führer, Gruppen von bis zu 24 Personen zwei Führer, usw.

 

* Für andere Sprachen oder Sonderwünsche senden Sie bitte eine E-Mail an [email protected]  

Führung im Freien buchen

Weitere Aktivitäten im Philips Museum

Aktivitaten

Praktische Informationen

Praktische Informationen
Allgemeine Besuchsbedingungen
Museumcafé
Museumshop

Philips Museum
Emmasingel 31

5611 AZ Eindhoven


Rezeption
+31 (0)40 235 90 30
[email protected]


Buchungen und Verkauf
+31 (0)6 - 29 12 30 86
[email protected]


Presse

+31 (0)6 81 09 07 68
[email protected]

Barrierefreiheit


Das Philips Museum ist gut zugänglich für Besucher mit eingeschränkter Mobilität. Es gibt eine barrierefreie Toilette und wir verfügen über einen Aufzug. Auch Assistenzhunde dürfen (falls erforderlich) mit hinein. Ein Rollstuhl ist vorhanden. Wenn gewünscht, bitte im Voraus telefonisch unter +31 (0)40 235 90 30 reservieren.


Stiftung zur Bewahrung historischer Philips-Produkte (SBHP)
Zur Abgabe alter Philips-Produkte kannst du dich an die Stiftung zur Bewahrung historischer Philips-Produkte (SBHP) über www.philips-historische-producten.nl wenden oder eine E-Mail an [email protected] schicken.


Historische Fotos, Briefe, Dokumente und Broschüren von Philips kannst du unserem Museum spenden.

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