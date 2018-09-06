Die interaktive Führung

Als Besucher nehmen Sie selbst aktiv an Aufgaben im Museum teil, während der Führer die Gruppe begleitet und auf eine Entdeckungsreise mitnimmt. Für die Online-Buchung verfügbare Sprachen: Niederländisch, Englisch, Deutsch*



Dauer: 45 Minuten



Preis: 70 € pro Führer (ohne Museumseintritt)



Ein Führer begleitet eine Gruppe von bis zu 12 Personen. Für größere Gruppen müssen Sie mehrere Führungen buchen. Gruppen von bis zu 12 Personen haben einen Führer, Gruppen von bis zu 24 Personen zwei Führer, usw. * Für andere Sprachen oder Sonderwünsche senden Sie bitte eine E-Mail an [email protected]