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the lamo masthead

Die Lampe

Der Lampenmacher erzählt


Das Philips Museum präsentiert das kurze Theaterstück 'Die Lampe'. In diesem Kammerspiel vor der stimmungsvollen Kulisse der Oude Fabriekje erzählt das Lampmaakstertje zusammen mit Gerard und Anton Philips, wie es war, 1891 bei Philips & Co in Eindhoven zu arbeiten. Der technische Prozess der Herstellung der ersten Philips-Glühbirnen wird in dem Stück auf einfache Weise erklärt. 

 

Nächste Aufführungen

20 - 23 Dezember

 

Allgemeine Informationen

  • Freier Eintritt mit einem Museumsticket oder einer Museumkaart. 
  • Anfangszeiten: 12.00, 13.00, 14.00 und 15.00 Uhr. 
  • Dauer: etwa 30 Minuten. 

de lamp trailer

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Praktische Informationen

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Allgemeine Besuchsbedingungen
Museumcafé
Museumshop

Philips Museum
Emmasingel 31

5611 AZ Eindhoven


Rezeption
+31 (0)40 235 90 30
[email protected]


Buchungen und Verkauf
+31 (0)6 - 29 12 30 86
[email protected]


Presse

+31 (0)6 81 09 07 68
[email protected]

Barrierefreiheit


Das Philips Museum ist gut zugänglich für Besucher mit eingeschränkter Mobilität. Es gibt eine barrierefreie Toilette und wir verfügen über einen Aufzug. Auch Assistenzhunde dürfen (falls erforderlich) mit hinein. Ein Rollstuhl ist vorhanden. Wenn gewünscht, bitte im Voraus telefonisch unter +31 (0)40 235 90 30 reservieren.


Stiftung zur Bewahrung historischer Philips-Produkte (SBHP)
Zur Abgabe alter Philips-Produkte kannst du dich an die Stiftung zur Bewahrung historischer Philips-Produkte (SBHP) über www.philips-historische-producten.nl wenden oder eine E-Mail an [email protected] schicken.


Historische Fotos, Briefe, Dokumente und Broschüren von Philips kannst du unserem Museum spenden.

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