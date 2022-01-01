Geschichte der Technologie In den Vorlesungen geht es darum zu verstehen, woher die allgegenwärtige Digitaltechnik in unserem Alltag stammt. Geräte wie das Radio, die Röntgenröhre und der CD-Spieler stehen und standen nicht allein. Sie sind Teil einer interessanten Geschichte der Technik, die noch immer andauert. In den Minivorträgen vertiefen die Museumspädagogen die Geschichte der Technik im 20. Jahrhundert ein. Diese ist in verschiedene Themen unterteilt, an denen Philips maßgeblich beteiligt war. Allgemeine Informationen Freier Eintritt mit einem Museumsticket oder einer Museumskarte.

Jedes der Minikurse kann unterschiedliche Anfangszeiten haben. Überprüfen Sie die Programmierung auf der englischen Website, um die Anfangszeiten der kommenden Minikurse zu erfahren.

Dauer: zwischen 30 und 60 Minuten.

Geeignet für Erwachsene und Kinder ab etwa 15 Jahren.