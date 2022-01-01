Suchbegriffe

Museum
minicolleges masthead

Minikurze

Im Philips Museum können Sie Minivorträge zu verschiedenen Themen aus der Technikgeschichte besuchen, bei denen Philips eine wichtige Rolle spielte oder spielt. Der Vortragende ist ein Philips-Experte und verfügt über langjährige Erfahrung im Unternehmen. 

minicolleges groepsfoto

Geschichte der Technologie

In den Vorlesungen geht es darum zu verstehen, woher die allgegenwärtige Digitaltechnik in unserem Alltag stammt. Geräte wie das Radio, die Röntgenröhre und der CD-Spieler stehen und standen nicht allein. Sie sind Teil einer interessanten Geschichte der Technik, die noch immer andauert.

In den Minivorträgen vertiefen die Museumspädagogen die Geschichte der Technik im 20. Jahrhundert ein. Diese ist in verschiedene Themen unterteilt, an denen Philips maßgeblich beteiligt war.   

 

Allgemeine Informationen

  • Freier Eintritt mit einem Museumsticket oder einer Museumskarte. 
  • Jedes der Minikurse kann unterschiedliche Anfangszeiten haben. Überprüfen Sie die Programmierung auf der englischen Website, um die Anfangszeiten der kommenden Minikurse zu erfahren. 
  • Dauer: zwischen 30 und 60 Minuten. 
  • Geeignet für Erwachsene und Kinder ab etwa 15 Jahren. 

 

Programmierung

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Praktische Informationen

Praktische Informationen
Allgemeine Besuchsbedingungen
Museumcafé
Museumshop

Philips Museum
Emmasingel 31

5611 AZ Eindhoven


Rezeption
+31 (0)40 235 90 30
[email protected]


Buchungen und Verkauf
+31 (0)6 - 29 12 30 86
[email protected]


Presse

+31 (0)6 81 09 07 68
[email protected]

Barrierefreiheit


Das Philips Museum ist gut zugänglich für Besucher mit eingeschränkter Mobilität. Es gibt eine barrierefreie Toilette und wir verfügen über einen Aufzug. Auch Assistenzhunde dürfen (falls erforderlich) mit hinein. Ein Rollstuhl ist vorhanden. Wenn gewünscht, bitte im Voraus telefonisch unter +31 (0)40 235 90 30 reservieren.


Stiftung zur Bewahrung historischer Philips-Produkte (SBHP)
Zur Abgabe alter Philips-Produkte kannst du dich an die Stiftung zur Bewahrung historischer Philips-Produkte (SBHP) über www.philips-historische-producten.nl wenden oder eine E-Mail an [email protected] schicken.


Historische Fotos, Briefe, Dokumente und Broschüren von Philips kannst du unserem Museum spenden.

philips logo

Philips Museum

Nederlandse Website
English Website
Deutsche Webseite

© Koninklijke Philips N.V. - Alle Rechte vorbehalten

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.