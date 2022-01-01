Im Philips Museum können Sie Minivorträge zu verschiedenen Themen aus der Technikgeschichte besuchen, bei denen Philips eine wichtige Rolle spielte oder spielt. Der Vortragende ist ein Philips-Experte und verfügt über langjährige Erfahrung im Unternehmen.
Geschichte der Technologie In den Vorlesungen geht es darum zu verstehen, woher die allgegenwärtige Digitaltechnik in unserem Alltag stammt. Geräte wie das Radio, die Röntgenröhre und der CD-Spieler stehen und standen nicht allein. Sie sind Teil einer interessanten Geschichte der Technik, die noch immer andauert. In den Minivorträgen vertiefen die Museumspädagogen die Geschichte der Technik im 20. Jahrhundert ein. Diese ist in verschiedene Themen unterteilt, an denen Philips maßgeblich beteiligt war. Allgemeine Informationen
Geschichte der Technologie
In den Vorlesungen geht es darum zu verstehen, woher die allgegenwärtige Digitaltechnik in unserem Alltag stammt. Geräte wie das Radio, die Röntgenröhre und der CD-Spieler stehen und standen nicht allein. Sie sind Teil einer interessanten Geschichte der Technik, die noch immer andauert.
In den Minivorträgen vertiefen die Museumspädagogen die Geschichte der Technik im 20. Jahrhundert ein. Diese ist in verschiedene Themen unterteilt, an denen Philips maßgeblich beteiligt war.
Allgemeine Informationen
Philips Museum 5611 AZ Eindhoven +31 (0)6 81 09 07 68
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Barrierefreiheit
Das Philips Museum ist gut zugänglich für Besucher mit eingeschränkter Mobilität. Es gibt eine barrierefreie Toilette und wir verfügen über einen Aufzug. Auch Assistenzhunde dürfen (falls erforderlich) mit hinein. Ein Rollstuhl ist vorhanden. Wenn gewünscht, bitte im Voraus telefonisch unter +31 (0)40 235 90 30 reservieren.
Stiftung zur Bewahrung historischer Philips-Produkte (SBHP)
Zur Abgabe alter Philips-Produkte kannst du dich an die Stiftung zur Bewahrung historischer Philips-Produkte (SBHP) über www.philips-historische-producten.nl wenden oder eine E-Mail an [email protected] schicken.
Historische Fotos, Briefe, Dokumente und Broschüren von Philips kannst du unserem Museum spenden.
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