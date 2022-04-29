Neuigkeiten

Unsere Ultraschalllösung mit PW-Doppler-Betrieb baut auf der Technologie unserer größeren diagnostischen Ultraschallsysteme auf. Wir haben umfassende PW-Doppler-Messungen, automatisch verknüpfte Farbdoppler-Steuerung und Nachverarbeitungsfunktionen sowie iSCAN Bildoptimierung in unsere Lumify Android App integriert.
Die Lumify Android App verfügt jetzt über das neue Tool zur B-Linien-Quantifizierung, das automatisch die maximale Anzahl an B-Linien in jeder geschallten Zone erkennt. Es bietet ein umfassendes Scanprotokoll auf Grundlage einer 12-Punkte-Lungenuntersuchung und effiziente zonenweise Beschriftungen.
