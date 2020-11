Beziehungskiller Schnarchen? Das Philips SmartSleep Snoring Relief Band stoppt nächtliche Sägekonzerte

Hamburg – Wenn der Partner nachts schnarcht, kann das zur echten Belastung für die Beziehung werden. Das typisch laute und flatternde Geräusch kann zum einen den Schlaf des Partners stören, zum anderen bei den Betroffenen selbst Schuld- und Schamgefühle hervorrufen. Dass dieses Problem viele kennen, beweist die Statistik: 69% der Menschen in Deutschland schnarchen1. Häufig ist alleine die Rückenlage beim Schlafen der Grund. Ein Drittel der schnarchenden Menschen in Deutschland sind potenzielle Rückenschläfer2. Für diese „Rückenschnarcher“ und die betroffenen Partner bringt Philips das SmartSleep Snoring Relief Band auf den Markt3. Mit einem weichen Gurt um die Brust getragen, erkennt der Positionssensor, wenn sich der Träger auf den Rücken bewegt. Sanfte Vibrationen bewirken einen Wechsel der Schlafposition – ohne dabei aufzuwachen. So wird das Schlafen in Rückenlage und damit auch das Schnarchen deutlich reduziert, wodurch der Bettpartner endlich wieder eine ungestörte Nachtruhe genießen kann.

„Schnarchen belastet mehr Menschen, als man glaubt: In einer deutschlandweiten Philips Umfrage geben 18% an, dass sie durch das Schnarchen ihres Partners nachts wachgehalten werden. Ganze 24% der Befragten, deren Partner schnarcht, schlafen deswegen in getrennten Zimmern4“, so Clemens Drechsler, Marketing Manager Healthy Sleep Solutions bei Philips. „Daher haben wir bei Philips das Snoring Relief Band entwickelt, unsere Lösung für alle Rückenschnarcher, die ihrem Partner zu liebe etwas gegen ihr eigenes Schnarchen tun wollen“, so Drechsler weiter.