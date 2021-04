Personalisiert, außerordentlich gründlich und hautschonend - der neue Philips Shaver Series 9000 mit SkinIQ Technologie

Hamburg – Die tägliche Rasur ist für viele Männer Teil der persönlichen Morgenroutine. Doch zu viel oder zu wenig Druck, stumpfe Klingen oder die falsche Technik können für Hautirritationen sorgen. Die Lösung: der neue Philips Shaver Series 9000, der im Juni auf den Markt kommt. Der intelligente Rasierer gibt dank SkinIQ Technologie Feedback über den ausgeübten Druck, erkennt die Gesichtskonturen, führt durch die Rasur und passt sich entsprechend an. Die Dual SteelPrecision Klingen sorgen dabei mit bis zu 150.000 Schneidevorgängen pro Minute für gründliche Ergebnisse. Die flexiblen, selbstschärfenden 360-Grad-Scherköpfe ermöglichen einen besonders guten Hautkontakt und sorgen für ein außerordentlich gründliches Rasurergebnis.

„Der richtige Druck ist entscheidend für eine gründliche und hautschonende Rasur“, so Marie-Theres Kalveram, Marketing Manager Shaving bei Philips. „Moderne Sensoren im Rasierer erkennen den ausgeübten Druck und zeigen mithilfe eines Lichtsignals an, wenn dieser zu viel oder zu wenig ausgeübt wird. Zusammen mit der Philips GroomTribe App, welche die Entwicklung der Haut nach jeder Anwendung analysiert, wird die Rasur personalisiert und die Technik optimiert“, so Kalveram weiter.