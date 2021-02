Philips Avent Hebammentalk – Fragen und Antworten zur Geburtsvorbereitung während COVID-19

6. Wie funktioniert die Nachsorge durch meine Hebamme im Wochenbett – welche Maßnahmen zum Infektionsschutz sollten getroffen werden?

Maike: „Die Hebamme unbedingt über auffällige Symptome von COVID-19 informieren. Vor dem Besuch ordentlich lüften. Im Idealfall sollten nur Mutter, bitte mit FFP2-Maske, und das Neugeborene vor Ort sein. Die Fragen für den Besuch am besten aufschreiben, damit der Besuch zügig vonstattengeht. Außerdem sollte der betreuenden Hebamme ein frisches Handtuch bereitgelegt werden. Bei Untersuchungen kleidet die Mutter das Baby selbst an und aus. Die Hebamme selbst sollte die Tasche vor der Tür lassen und nur die notwendigen Sachen mit hereinbringen und nach dem Besuch desinfizieren. Neben dem Tragen einer FFP2-Maske, Händewaschen und Desinfizieren, sollten bei Körperkontakt Handschuhe getragen werden. Auch bei Hausbesuchen gilt: So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Beratung ist oft auch telefonisch oder per Skype möglich.“