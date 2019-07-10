IFA 2019 Presseinformationen - Nachrichtenportal | Philips

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Nachrichten | Deutschland

IFA 2019 Presseinformationen

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Nachrichten | Deutschland

Shaving & Male Grooming

Philips Satinelle

Philips OneBlade Face + Body

Mit dem Philips OneBlade Face + Body wird ein einfaches und schnelles Styling sowohl im Gesicht als auch unterhalb des Halses zum Kinderspiel.

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Philips Sonicare Expertclean Hx Thumb

Philips Serie S6000 und S7000 Smart

Der Philips Rasierer S7000 Smart bietet einen besonderen Komfort und verfügt zudem über eine App, die als persönlicher digitaler Ratgeber dient.

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Kitchen Appliances

Philips Avent Scd Lifestyleklein

Philips Airfryer XXL mit Smart Sensing Technologie

Lebensmittel hineingeben, Gericht auswählen und ohne weiteres Zutun fettarme und perfekt gegarte Ergebnisse: mit dem Philips Airfryer XXL mit Smart Sensing Technologie.

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Philips Oneblade Face Body Qp Thumb

Philips Mini-Standmixer

Schnell noch ein vitaminreicher Smoothie für den Weg zur Arbeit oder zum Sport? Der kompakte Philips Mini-Standmixer sorgt für feine Ergebnisse und zaubert frische Smoothies und Co.

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Nachrichten | Deutschland

Oral HealthCare

Philips Steamer

Philips Sonicare ExpertClean und Philips Teledentistry Service

Vernetzte Zahnpflege-Experten für den Rundum-Sorglos-Service: Philips Sonicare ExpertClean und Philips Teledentistry Service.

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Mother & Childcare

Th Philips Hue Und Tvog

Philips Avent Schwangerschaft+ und Philips Avent Baby+

Vom ersten Herzschlag bis zum ersten Schritt - Mit diesen zwei Apps werden Eltern mit relevanten und zuverlässigen Auskünften versorgt.

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Philips Dach Blog

Philips Avent Snuggles

Snuggles ist eine Kombination aus Kuscheltier und Schnuller. In Form von Giraffe, Elefant, Affe oder Robbe und dem zugehörigen Schnuller stehen sie dem Baby stets zur Seite.

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Air

Philips Moistureprotect Auto Curler Bhb Thumb

Philips Luftreiniger

Der Luftreiniger Series 4500i rückt Pollen, Feinstaub, Bakterien und sogar Gasen zu Leibe, damit Groß und Klein befreit durchatmen können.

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Healthy Sleep

Philips Grafik Fhi

Philips Sleep & Wake-up Lights

Mit seinen Sleep and Wake-up Lights für Kinder und Erwachsene verhilft Philips an 365 Tagen im Jahr zu einem verbesserten Schlaferlebnis.

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Beauty

Philips Performer Ultimate Fc Frei

Philips MoistureProtect Auto Curler

Mit dem Philips MoistureProtect Auto Curler gelingen seidig-glänzende Locken in nur wenigen Sekunden und durch einen einfachen Knopfdruck.

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Miet- und Serviceprogramme

Miet- und Serviceprogramme

Konsumenten geht es immer stärker um Nutzen und Komfort, statt klassischen Besitz. Daher bietet Philips erstmalig Miet- und Serviceprogramme.

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Coffee

Philips Smartpro Easy

Philips Serien 3200 und 2200

Die Serien 3200 und 2200 mit LatteGo Milchsystem sorgen für die pure Kaffeevielfalt zuhause – so einfach wie nie zuvor.

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FloorCare

Philips Vakuum Bartschneider Bt Anwendung Klein

Philips SpeedPro Max Plus Serie

Der Philips SpeedPro Max Plus und SpeedPro Max Plus Aqua mit Wischfunktion überzeugen mit verbesserten und neuen Features im Vergleich zu ihren Vorgängermodellen.

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