Das Tragen einer Mundmaske im Museum ist ab Mittwoch, 30. September, obligatorisch. Außer für Kinder bis 13 Jahre. Wir tun dies als Reaktion auf Ratschläge der Sicherheitsregion Brabant-Südost. Die Besucher gaben in unserer Umfrage auch an, dass ihnen dies gefallen hat.

Um die 1,5-Meter-Distanzregel zu gewährleisten, wurden im Museum Pfeile angebracht, um den Einbahnverkehr zu verdeutlichen. Es kann eine begrenzte Anzahl von Personen pro Raum geben, wir geben dies deutlich pro Raum an.

Sie können Ihr Ticket selbst an der Kasse scannen. Ein Ausdruck ist nicht erforderlich. Es reicht aus, das Ticket auf Ihrem Telefon anzuzeigen. Lassen Sie uns an der Kasse wissen, ob Sie zusätzliche Produkte wie das iPad-Spiel Mission Eureka oder die Lampjes Treasure Hunt bestellt haben.

Wenn Sie oder jemand in Ihrer Gruppe gesundheitliche Beschwerden im Zusammenhang mit Corona haben, bitten wir Sie, den Besuch zu verschieben. Sie können das Datum Ihres E-Tickets aus diesem Grund nur über die Telefonnummer 06-28744155 oder per E-Mail an info-museum@philips.com ändern.