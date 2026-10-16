Philips Integrated Diagnostics stellt eine vernetzte Plattform über Radiologie, Kardiologie und Pathologie hinweg bereit, die diagnostische Daten zusammenführt, Barrieren abbaut und eine sichere klinische Entscheidungsfindung unterstützt. Integrierte Diagnostik ermöglicht eine einheitliche diagnostische Umgebung, in der Kliniker die gesamte Patientengeschichte sehen, interdisziplinär zusammenarbeiten und von arbeitsablaufintegrierter Intelligenz profitieren können. Wir unterstützen Gesundheitssysteme dabei, eine einheitliche Unternehmensstrategie zu entwickeln, indem wir Daten, Arbeitsabläufe und intelligente Lösungen verbinden, um Komplexität in Klarheit zu verwandeln und Entscheidungen in konkrete Maßnahmen umzusetzen.