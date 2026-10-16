-40%
der durchschnittlichen Befundungsdauer6
Die Universitätsklinik Campus Bio-Medico reduzierte den Mittelwert der Befunderstellungszeit dank Orchestrierung des Radiologen-Workflows um 40 %.6
Über 300 Kund*innen
weltweit nutzen unsere digitalen Pathologie-Lösungen
Über 20 Krankenhauslabore sind auf dem Weg zur vollständigen Digitalisierung mit der Pathologielösung von Philips. Sie erleichtert die Zusammenarbeit mit Behandlungsteams durch Fernkonsultationen, Echtzeit-Fallfreigabe und multidisziplinäre Besprechungen.
Radiologie ohne Grenzen: Ein Cloud-Transformations-Erfahrungsbericht
Steigende Bildgebungsvolumina, sich wandelnde klinische Anforderungen und die Notwendigkeit eines sicheren Fernzugriffs setzen Krankenhäuser unter Druck, schnellere und skalierbare Arbeitsabläufe zu realisieren.