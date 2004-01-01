Der vielseitige ProxiDiagnost N90 digitale Radiographie/Fluoroskopie-Raum (DRF) ist ein kompaktes 2-in-1-Kraftpaket mit den Premium-Bildgebungsinnovationen von Philips, der entwickelt wurde, um die klinische Sicherheit zu erhöhen.
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2-in-1-System – Hochwertige Radiographie und Durchleuchtung
2-in-1-System – Hochwertige Radiographie und Durchleuchtung
Das ProxiDiagnost N90 Premium-Multifunktionssystem ist ein echtes Universaltalent. Die Anwendungsbereiche umfassen den Thorax, das gesamte Bein und die Wirbelsäule, obere und untere Extremitäten und Schädel sowie gastrointestinale Untersuchungen, Arthrographie, Venographie, Lymphographie, Myelographie und digitale Subtraktionsangiographie (DSA).
2-in-1-System – Hochwertige Radiographie und Durchleuchtung
Das ProxiDiagnost N90 Premium-Multifunktionssystem ist ein echtes Universaltalent. Die Anwendungsbereiche umfassen den Thorax, das gesamte Bein und die Wirbelsäule, obere und untere Extremitäten und Schädel sowie gastrointestinale Untersuchungen, Arthrographie, Venographie, Lymphographie, Myelographie und digitale Subtraktionsangiographie (DSA).
2-in-1-System – Hochwertige Radiographie und Durchleuchtung
Das ProxiDiagnost N90 Premium-Multifunktionssystem ist ein echtes Universaltalent. Die Anwendungsbereiche umfassen den Thorax, das gesamte Bein und die Wirbelsäule, obere und untere Extremitäten und Schädel sowie gastrointestinale Untersuchungen, Arthrographie, Venographie, Lymphographie, Myelographie und digitale Subtraktionsangiographie (DSA).
2-in-1-System – Hochwertige Radiographie und Durchleuchtung
2-in-1-System – Hochwertige Radiographie und Durchleuchtung
Das ProxiDiagnost N90 Premium-Multifunktionssystem ist ein echtes Universaltalent. Die Anwendungsbereiche umfassen den Thorax, das gesamte Bein und die Wirbelsäule, obere und untere Extremitäten und Schädel sowie gastrointestinale Untersuchungen, Arthrographie, Venographie, Lymphographie, Myelographie und digitale Subtraktionsangiographie (DSA).
Exzellente Zugänglichkeit
Exzellente Zugänglichkeit
Mit seinem geringen Platzbedarf bietet der Tisch freien Zugang auf der Rückseite. Zusammen mit dem schlanken Detektorgehäuse sind Patienten während der Untersuchungen sehr gut erreichbar.
Exzellente Zugänglichkeit
Mit seinem geringen Platzbedarf bietet der Tisch freien Zugang auf der Rückseite. Zusammen mit dem schlanken Detektorgehäuse sind Patienten während der Untersuchungen sehr gut erreichbar.
Exzellente Zugänglichkeit
Mit seinem geringen Platzbedarf bietet der Tisch freien Zugang auf der Rückseite. Zusammen mit dem schlanken Detektorgehäuse sind Patienten während der Untersuchungen sehr gut erreichbar.
Mit seinem geringen Platzbedarf bietet der Tisch freien Zugang auf der Rückseite. Zusammen mit dem schlanken Detektorgehäuse sind Patienten während der Untersuchungen sehr gut erreichbar.
Bariatrie
Bariatrie
Selbst schwer zu untersuchende Patienten profitieren von der maximalen Tischbelastbarkeit von 300 kg des ProxiDiagnost N90 und Funktionen wie GCF, die dedizierte bariatrische Einstellungen für eine an den jeweiligen Patienten angepasste Eindringtiefe und exzellente Bildqualität bieten.
Bariatrie
Selbst schwer zu untersuchende Patienten profitieren von der maximalen Tischbelastbarkeit von 300 kg des ProxiDiagnost N90 und Funktionen wie GCF, die dedizierte bariatrische Einstellungen für eine an den jeweiligen Patienten angepasste Eindringtiefe und exzellente Bildqualität bieten.
Bariatrie
Selbst schwer zu untersuchende Patienten profitieren von der maximalen Tischbelastbarkeit von 300 kg des ProxiDiagnost N90 und Funktionen wie GCF, die dedizierte bariatrische Einstellungen für eine an den jeweiligen Patienten angepasste Eindringtiefe und exzellente Bildqualität bieten.
Selbst schwer zu untersuchende Patienten profitieren von der maximalen Tischbelastbarkeit von 300 kg des ProxiDiagnost N90 und Funktionen wie GCF, die dedizierte bariatrische Einstellungen für eine an den jeweiligen Patienten angepasste Eindringtiefe und exzellente Bildqualität bieten.
UNIQUE 2¹ – Radiologische Bildverarbeitung der nächsten Generation
UNIQUE 2¹ – Radiologische Bildverarbeitung der nächsten Generation
UNIQUE 2 Bildverarbeitung liefert schnelle digitale radiologische Aufnahmen in bestechender Qualität. Durch einen homogenen schwarzen Hintergrund, reduziertes Rauschen und die automatische Hervorhebung kleiner Details wird die Bildqualität signifikant verbessert.
UNIQUE 2¹ – Radiologische Bildverarbeitung der nächsten Generation
UNIQUE 2 Bildverarbeitung liefert schnelle digitale radiologische Aufnahmen in bestechender Qualität. Durch einen homogenen schwarzen Hintergrund, reduziertes Rauschen und die automatische Hervorhebung kleiner Details wird die Bildqualität signifikant verbessert.
UNIQUE 2¹ – Radiologische Bildverarbeitung der nächsten Generation
UNIQUE 2 Bildverarbeitung liefert schnelle digitale radiologische Aufnahmen in bestechender Qualität. Durch einen homogenen schwarzen Hintergrund, reduziertes Rauschen und die automatische Hervorhebung kleiner Details wird die Bildqualität signifikant verbessert.
UNIQUE 2¹ – Radiologische Bildverarbeitung der nächsten Generation
UNIQUE 2¹ – Radiologische Bildverarbeitung der nächsten Generation
UNIQUE 2 Bildverarbeitung liefert schnelle digitale radiologische Aufnahmen in bestechender Qualität. Durch einen homogenen schwarzen Hintergrund, reduziertes Rauschen und die automatische Hervorhebung kleiner Details wird die Bildqualität signifikant verbessert.
SkyPlates – Leistungsstarke Detektoren
SkyPlates – Leistungsstarke Detektoren
Aufgrund ihres geringen Gewichts lassen sich die großen und kleinen digitalen SkyPlate Detektoren bequem positionieren. In Verbindung mit unserer intelligenten SkyFlow Plus Software sind sie hervorragend zur Durchführung von Untersuchungen ohne Raster am Patientenbett geeignet und können mit mehreren kompatiblen Systemen verwendet werden.
SkyPlates – Leistungsstarke Detektoren
Aufgrund ihres geringen Gewichts lassen sich die großen und kleinen digitalen SkyPlate Detektoren bequem positionieren. In Verbindung mit unserer intelligenten SkyFlow Plus Software sind sie hervorragend zur Durchführung von Untersuchungen ohne Raster am Patientenbett geeignet und können mit mehreren kompatiblen Systemen verwendet werden.
SkyPlates – Leistungsstarke Detektoren
Aufgrund ihres geringen Gewichts lassen sich die großen und kleinen digitalen SkyPlate Detektoren bequem positionieren. In Verbindung mit unserer intelligenten SkyFlow Plus Software sind sie hervorragend zur Durchführung von Untersuchungen ohne Raster am Patientenbett geeignet und können mit mehreren kompatiblen Systemen verwendet werden.
Aufgrund ihres geringen Gewichts lassen sich die großen und kleinen digitalen SkyPlate Detektoren bequem positionieren. In Verbindung mit unserer intelligenten SkyFlow Plus Software sind sie hervorragend zur Durchführung von Untersuchungen ohne Raster am Patientenbett geeignet und können mit mehreren kompatiblen Systemen verwendet werden.
SkyFlow Plus – Bildkontrast wie bei einer Rasteraufnahme bei freien radiologischen Untersuchungen
SkyFlow Plus – Bildkontrast wie bei einer Rasteraufnahme bei freien radiologischen Untersuchungen
SkyFlow ist der branchenweit erste KI-gestützte Algorithmus zur Streustrahlenkorrektur für freie Aufnahmen ohne Raster. Bei der Durchführung von DR-Aufnahmen ohne Raster liefert Philips SkyFlow Plus Bilder mit einem Kontrast, der mit dem einer Rasteraufnahme vergleichbar ist.
SkyFlow Plus – Bildkontrast wie bei einer Rasteraufnahme bei freien radiologischen Untersuchungen
SkyFlow ist der branchenweit erste KI-gestützte Algorithmus zur Streustrahlenkorrektur für freie Aufnahmen ohne Raster. Bei der Durchführung von DR-Aufnahmen ohne Raster liefert Philips SkyFlow Plus Bilder mit einem Kontrast, der mit dem einer Rasteraufnahme vergleichbar ist.
SkyFlow Plus – Bildkontrast wie bei einer Rasteraufnahme bei freien radiologischen Untersuchungen
SkyFlow ist der branchenweit erste KI-gestützte Algorithmus zur Streustrahlenkorrektur für freie Aufnahmen ohne Raster. Bei der Durchführung von DR-Aufnahmen ohne Raster liefert Philips SkyFlow Plus Bilder mit einem Kontrast, der mit dem einer Rasteraufnahme vergleichbar ist.
SkyFlow Plus – Bildkontrast wie bei einer Rasteraufnahme bei freien radiologischen Untersuchungen
SkyFlow Plus – Bildkontrast wie bei einer Rasteraufnahme bei freien radiologischen Untersuchungen
SkyFlow ist der branchenweit erste KI-gestützte Algorithmus zur Streustrahlenkorrektur für freie Aufnahmen ohne Raster. Bei der Durchführung von DR-Aufnahmen ohne Raster liefert Philips SkyFlow Plus Bilder mit einem Kontrast, der mit dem einer Rasteraufnahme vergleichbar ist.
Die intuitive Eleva Benutzeroberfläche stellt alle Tools und Bedienelemente bereit, die für reibungslose Abläufe benötigt werden. Diese gemeinsame Plattform wird in gleicher Form beim gesamten Sortiment der Radiographie- und Durchleuchtungsprodukte von Philips verwendet. Sie ist einfach zu erlernen und verringert somit den Schulungsaufwand.
Die intuitive Eleva Benutzeroberfläche stellt alle Tools und Bedienelemente bereit, die für reibungslose Abläufe benötigt werden. Diese gemeinsame Plattform wird in gleicher Form beim gesamten Sortiment der Radiographie- und Durchleuchtungsprodukte von Philips verwendet. Sie ist einfach zu erlernen und verringert somit den Schulungsaufwand.
Die intuitive Eleva Benutzeroberfläche stellt alle Tools und Bedienelemente bereit, die für reibungslose Abläufe benötigt werden. Diese gemeinsame Plattform wird in gleicher Form beim gesamten Sortiment der Radiographie- und Durchleuchtungsprodukte von Philips verwendet. Sie ist einfach zu erlernen und verringert somit den Schulungsaufwand.
Die intuitive Eleva Benutzeroberfläche stellt alle Tools und Bedienelemente bereit, die für reibungslose Abläufe benötigt werden. Diese gemeinsame Plattform wird in gleicher Form beim gesamten Sortiment der Radiographie- und Durchleuchtungsprodukte von Philips verwendet. Sie ist einfach zu erlernen und verringert somit den Schulungsaufwand.
Philips Bone Suppression¹ – Verbesserte Erkennung von Rundherden
Philips Bone Suppression¹ – Verbesserte Erkennung von Rundherden
Die Philips Bone Suppression² Software hilft, Knochenstrukturen in digitalen Thoraxaufnahmen aufrecht stehender Erwachsener, die am Wandstativ erfasst wurden, zu unterdrücken, um eine freie Sicht auf das Weichgewebe zu erhalten. Dies trägt zu einer genaueren Bildbefundung bei. Bone Suppression ist auf der Philips Eleva Plattform serienmäßig im normalen System-Arbeitsablauf integriert.
Philips Bone Suppression¹ – Verbesserte Erkennung von Rundherden
Die Philips Bone Suppression² Software hilft, Knochenstrukturen in digitalen Thoraxaufnahmen aufrecht stehender Erwachsener, die am Wandstativ erfasst wurden, zu unterdrücken, um eine freie Sicht auf das Weichgewebe zu erhalten. Dies trägt zu einer genaueren Bildbefundung bei. Bone Suppression ist auf der Philips Eleva Plattform serienmäßig im normalen System-Arbeitsablauf integriert.
Philips Bone Suppression¹ – Verbesserte Erkennung von Rundherden
Die Philips Bone Suppression² Software hilft, Knochenstrukturen in digitalen Thoraxaufnahmen aufrecht stehender Erwachsener, die am Wandstativ erfasst wurden, zu unterdrücken, um eine freie Sicht auf das Weichgewebe zu erhalten. Dies trägt zu einer genaueren Bildbefundung bei. Bone Suppression ist auf der Philips Eleva Plattform serienmäßig im normalen System-Arbeitsablauf integriert.
Philips Bone Suppression¹ – Verbesserte Erkennung von Rundherden
Philips Bone Suppression¹ – Verbesserte Erkennung von Rundherden
Die Philips Bone Suppression² Software hilft, Knochenstrukturen in digitalen Thoraxaufnahmen aufrecht stehender Erwachsener, die am Wandstativ erfasst wurden, zu unterdrücken, um eine freie Sicht auf das Weichgewebe zu erhalten. Dies trägt zu einer genaueren Bildbefundung bei. Bone Suppression ist auf der Philips Eleva Plattform serienmäßig im normalen System-Arbeitsablauf integriert.
GCF ist eine von Philips entwickelte Technologie der gepulsten Durchleuchtung, die erstklassige Bildqualität bei geringer Dosis bietet. Die Reduzierung der weichen Strahlung erfolgt durch einen gittergesteuerten Mechanismus in der Röntgenröhre. Zudem werden die Röntgenparameter kV, mA und Zeit innerhalb jedes einzelnen Pulses (In-Pulse-Steuerung) automatisch und in Echtzeit gesteuert.
GCF ist eine von Philips entwickelte Technologie der gepulsten Durchleuchtung, die erstklassige Bildqualität bei geringer Dosis bietet. Die Reduzierung der weichen Strahlung erfolgt durch einen gittergesteuerten Mechanismus in der Röntgenröhre. Zudem werden die Röntgenparameter kV, mA und Zeit innerhalb jedes einzelnen Pulses (In-Pulse-Steuerung) automatisch und in Echtzeit gesteuert.
GCF ist eine von Philips entwickelte Technologie der gepulsten Durchleuchtung, die erstklassige Bildqualität bei geringer Dosis bietet. Die Reduzierung der weichen Strahlung erfolgt durch einen gittergesteuerten Mechanismus in der Röntgenröhre. Zudem werden die Röntgenparameter kV, mA und Zeit innerhalb jedes einzelnen Pulses (In-Pulse-Steuerung) automatisch und in Echtzeit gesteuert.
Eleva Tube Head¹ –– Patientenzentriertes Arbeiten
Eleva Tube Head¹ –– Patientenzentriertes Arbeiten
In der Ausführung mit Deckenstativ ist das ProxiDiagnost N90 mit dem intuitiven Eleva Tube Head ausgestattet, einer modernen, intelligenten Smart-Touch-Schnittstelle im Untersuchungsraum, mit der der Anwender schnell und direkt an der Röntgenröhre die wichtigsten Parameter der radiologischen Bildgebung einstellen kann. Der Eleva Tube Head erzeugt zudem ein Live-Kamerabild, das wertvolle Hilfe bei der Positionierung bietet.
Eleva Tube Head¹ –– Patientenzentriertes Arbeiten
In der Ausführung mit Deckenstativ ist das ProxiDiagnost N90 mit dem intuitiven Eleva Tube Head ausgestattet, einer modernen, intelligenten Smart-Touch-Schnittstelle im Untersuchungsraum, mit der der Anwender schnell und direkt an der Röntgenröhre die wichtigsten Parameter der radiologischen Bildgebung einstellen kann. Der Eleva Tube Head erzeugt zudem ein Live-Kamerabild, das wertvolle Hilfe bei der Positionierung bietet.
Eleva Tube Head¹ –– Patientenzentriertes Arbeiten
In der Ausführung mit Deckenstativ ist das ProxiDiagnost N90 mit dem intuitiven Eleva Tube Head ausgestattet, einer modernen, intelligenten Smart-Touch-Schnittstelle im Untersuchungsraum, mit der der Anwender schnell und direkt an der Röntgenröhre die wichtigsten Parameter der radiologischen Bildgebung einstellen kann. Der Eleva Tube Head erzeugt zudem ein Live-Kamerabild, das wertvolle Hilfe bei der Positionierung bietet.
Durch den automatischen Ausgleich von über- und unterbelichteten Bereichen bietet die dynamische UNIQUE Bildverarbeitungssoftware eine konstant hohe klinische Bildqualität für alle anatomischen Bereiche in einer Aufnahme.
Durch den automatischen Ausgleich von über- und unterbelichteten Bereichen bietet die dynamische UNIQUE Bildverarbeitungssoftware eine konstant hohe klinische Bildqualität für alle anatomischen Bereiche in einer Aufnahme.
Durch den automatischen Ausgleich von über- und unterbelichteten Bereichen bietet die dynamische UNIQUE Bildverarbeitungssoftware eine konstant hohe klinische Bildqualität für alle anatomischen Bereiche in einer Aufnahme.
Digitale Subtraktionsangiographie¹ – Gefäßdarstellung in hoher Qualität
Digitale Subtraktionsangiographie¹ – Gefäßdarstellung in hoher Qualität
Mit der digitalen Subtraktionsangiographie (DSA) von Philips können Blutgefäße in UNIQUE Bildqualität visualisiert werden. Automatische Untersuchungs-Presets unterstützen einen reibungslosen und effizienten Workflow bei angiographischen Untersuchungen.
Digitale Subtraktionsangiographie¹ – Gefäßdarstellung in hoher Qualität
Mit der digitalen Subtraktionsangiographie (DSA) von Philips können Blutgefäße in UNIQUE Bildqualität visualisiert werden. Automatische Untersuchungs-Presets unterstützen einen reibungslosen und effizienten Workflow bei angiographischen Untersuchungen.
Digitale Subtraktionsangiographie¹ – Gefäßdarstellung in hoher Qualität
Mit der digitalen Subtraktionsangiographie (DSA) von Philips können Blutgefäße in UNIQUE Bildqualität visualisiert werden. Automatische Untersuchungs-Presets unterstützen einen reibungslosen und effizienten Workflow bei angiographischen Untersuchungen.
2-in-1-System – Hochwertige Radiographie und Durchleuchtung
Exzellente Zugänglichkeit
Bariatrie
UNIQUE 2¹ – Radiologische Bildverarbeitung der nächsten Generation
2-in-1-System – Hochwertige Radiographie und Durchleuchtung
2-in-1-System – Hochwertige Radiographie und Durchleuchtung
Das ProxiDiagnost N90 Premium-Multifunktionssystem ist ein echtes Universaltalent. Die Anwendungsbereiche umfassen den Thorax, das gesamte Bein und die Wirbelsäule, obere und untere Extremitäten und Schädel sowie gastrointestinale Untersuchungen, Arthrographie, Venographie, Lymphographie, Myelographie und digitale Subtraktionsangiographie (DSA).
2-in-1-System – Hochwertige Radiographie und Durchleuchtung
Das ProxiDiagnost N90 Premium-Multifunktionssystem ist ein echtes Universaltalent. Die Anwendungsbereiche umfassen den Thorax, das gesamte Bein und die Wirbelsäule, obere und untere Extremitäten und Schädel sowie gastrointestinale Untersuchungen, Arthrographie, Venographie, Lymphographie, Myelographie und digitale Subtraktionsangiographie (DSA).
2-in-1-System – Hochwertige Radiographie und Durchleuchtung
Das ProxiDiagnost N90 Premium-Multifunktionssystem ist ein echtes Universaltalent. Die Anwendungsbereiche umfassen den Thorax, das gesamte Bein und die Wirbelsäule, obere und untere Extremitäten und Schädel sowie gastrointestinale Untersuchungen, Arthrographie, Venographie, Lymphographie, Myelographie und digitale Subtraktionsangiographie (DSA).
2-in-1-System – Hochwertige Radiographie und Durchleuchtung
2-in-1-System – Hochwertige Radiographie und Durchleuchtung
Das ProxiDiagnost N90 Premium-Multifunktionssystem ist ein echtes Universaltalent. Die Anwendungsbereiche umfassen den Thorax, das gesamte Bein und die Wirbelsäule, obere und untere Extremitäten und Schädel sowie gastrointestinale Untersuchungen, Arthrographie, Venographie, Lymphographie, Myelographie und digitale Subtraktionsangiographie (DSA).
Exzellente Zugänglichkeit
Exzellente Zugänglichkeit
Mit seinem geringen Platzbedarf bietet der Tisch freien Zugang auf der Rückseite. Zusammen mit dem schlanken Detektorgehäuse sind Patienten während der Untersuchungen sehr gut erreichbar.
Exzellente Zugänglichkeit
Mit seinem geringen Platzbedarf bietet der Tisch freien Zugang auf der Rückseite. Zusammen mit dem schlanken Detektorgehäuse sind Patienten während der Untersuchungen sehr gut erreichbar.
Exzellente Zugänglichkeit
Mit seinem geringen Platzbedarf bietet der Tisch freien Zugang auf der Rückseite. Zusammen mit dem schlanken Detektorgehäuse sind Patienten während der Untersuchungen sehr gut erreichbar.
Mit seinem geringen Platzbedarf bietet der Tisch freien Zugang auf der Rückseite. Zusammen mit dem schlanken Detektorgehäuse sind Patienten während der Untersuchungen sehr gut erreichbar.
Bariatrie
Bariatrie
Selbst schwer zu untersuchende Patienten profitieren von der maximalen Tischbelastbarkeit von 300 kg des ProxiDiagnost N90 und Funktionen wie GCF, die dedizierte bariatrische Einstellungen für eine an den jeweiligen Patienten angepasste Eindringtiefe und exzellente Bildqualität bieten.
Bariatrie
Selbst schwer zu untersuchende Patienten profitieren von der maximalen Tischbelastbarkeit von 300 kg des ProxiDiagnost N90 und Funktionen wie GCF, die dedizierte bariatrische Einstellungen für eine an den jeweiligen Patienten angepasste Eindringtiefe und exzellente Bildqualität bieten.
Bariatrie
Selbst schwer zu untersuchende Patienten profitieren von der maximalen Tischbelastbarkeit von 300 kg des ProxiDiagnost N90 und Funktionen wie GCF, die dedizierte bariatrische Einstellungen für eine an den jeweiligen Patienten angepasste Eindringtiefe und exzellente Bildqualität bieten.
Selbst schwer zu untersuchende Patienten profitieren von der maximalen Tischbelastbarkeit von 300 kg des ProxiDiagnost N90 und Funktionen wie GCF, die dedizierte bariatrische Einstellungen für eine an den jeweiligen Patienten angepasste Eindringtiefe und exzellente Bildqualität bieten.
UNIQUE 2¹ – Radiologische Bildverarbeitung der nächsten Generation
UNIQUE 2¹ – Radiologische Bildverarbeitung der nächsten Generation
UNIQUE 2 Bildverarbeitung liefert schnelle digitale radiologische Aufnahmen in bestechender Qualität. Durch einen homogenen schwarzen Hintergrund, reduziertes Rauschen und die automatische Hervorhebung kleiner Details wird die Bildqualität signifikant verbessert.
UNIQUE 2¹ – Radiologische Bildverarbeitung der nächsten Generation
UNIQUE 2 Bildverarbeitung liefert schnelle digitale radiologische Aufnahmen in bestechender Qualität. Durch einen homogenen schwarzen Hintergrund, reduziertes Rauschen und die automatische Hervorhebung kleiner Details wird die Bildqualität signifikant verbessert.
UNIQUE 2¹ – Radiologische Bildverarbeitung der nächsten Generation
UNIQUE 2 Bildverarbeitung liefert schnelle digitale radiologische Aufnahmen in bestechender Qualität. Durch einen homogenen schwarzen Hintergrund, reduziertes Rauschen und die automatische Hervorhebung kleiner Details wird die Bildqualität signifikant verbessert.
UNIQUE 2¹ – Radiologische Bildverarbeitung der nächsten Generation
UNIQUE 2¹ – Radiologische Bildverarbeitung der nächsten Generation
UNIQUE 2 Bildverarbeitung liefert schnelle digitale radiologische Aufnahmen in bestechender Qualität. Durch einen homogenen schwarzen Hintergrund, reduziertes Rauschen und die automatische Hervorhebung kleiner Details wird die Bildqualität signifikant verbessert.
SkyPlates – Leistungsstarke Detektoren
SkyPlates – Leistungsstarke Detektoren
Aufgrund ihres geringen Gewichts lassen sich die großen und kleinen digitalen SkyPlate Detektoren bequem positionieren. In Verbindung mit unserer intelligenten SkyFlow Plus Software sind sie hervorragend zur Durchführung von Untersuchungen ohne Raster am Patientenbett geeignet und können mit mehreren kompatiblen Systemen verwendet werden.
SkyPlates – Leistungsstarke Detektoren
Aufgrund ihres geringen Gewichts lassen sich die großen und kleinen digitalen SkyPlate Detektoren bequem positionieren. In Verbindung mit unserer intelligenten SkyFlow Plus Software sind sie hervorragend zur Durchführung von Untersuchungen ohne Raster am Patientenbett geeignet und können mit mehreren kompatiblen Systemen verwendet werden.
SkyPlates – Leistungsstarke Detektoren
Aufgrund ihres geringen Gewichts lassen sich die großen und kleinen digitalen SkyPlate Detektoren bequem positionieren. In Verbindung mit unserer intelligenten SkyFlow Plus Software sind sie hervorragend zur Durchführung von Untersuchungen ohne Raster am Patientenbett geeignet und können mit mehreren kompatiblen Systemen verwendet werden.
Aufgrund ihres geringen Gewichts lassen sich die großen und kleinen digitalen SkyPlate Detektoren bequem positionieren. In Verbindung mit unserer intelligenten SkyFlow Plus Software sind sie hervorragend zur Durchführung von Untersuchungen ohne Raster am Patientenbett geeignet und können mit mehreren kompatiblen Systemen verwendet werden.
SkyFlow Plus – Bildkontrast wie bei einer Rasteraufnahme bei freien radiologischen Untersuchungen
SkyFlow Plus – Bildkontrast wie bei einer Rasteraufnahme bei freien radiologischen Untersuchungen
SkyFlow ist der branchenweit erste KI-gestützte Algorithmus zur Streustrahlenkorrektur für freie Aufnahmen ohne Raster. Bei der Durchführung von DR-Aufnahmen ohne Raster liefert Philips SkyFlow Plus Bilder mit einem Kontrast, der mit dem einer Rasteraufnahme vergleichbar ist.
SkyFlow Plus – Bildkontrast wie bei einer Rasteraufnahme bei freien radiologischen Untersuchungen
SkyFlow ist der branchenweit erste KI-gestützte Algorithmus zur Streustrahlenkorrektur für freie Aufnahmen ohne Raster. Bei der Durchführung von DR-Aufnahmen ohne Raster liefert Philips SkyFlow Plus Bilder mit einem Kontrast, der mit dem einer Rasteraufnahme vergleichbar ist.
SkyFlow Plus – Bildkontrast wie bei einer Rasteraufnahme bei freien radiologischen Untersuchungen
SkyFlow ist der branchenweit erste KI-gestützte Algorithmus zur Streustrahlenkorrektur für freie Aufnahmen ohne Raster. Bei der Durchführung von DR-Aufnahmen ohne Raster liefert Philips SkyFlow Plus Bilder mit einem Kontrast, der mit dem einer Rasteraufnahme vergleichbar ist.
SkyFlow Plus – Bildkontrast wie bei einer Rasteraufnahme bei freien radiologischen Untersuchungen
SkyFlow Plus – Bildkontrast wie bei einer Rasteraufnahme bei freien radiologischen Untersuchungen
SkyFlow ist der branchenweit erste KI-gestützte Algorithmus zur Streustrahlenkorrektur für freie Aufnahmen ohne Raster. Bei der Durchführung von DR-Aufnahmen ohne Raster liefert Philips SkyFlow Plus Bilder mit einem Kontrast, der mit dem einer Rasteraufnahme vergleichbar ist.
Die intuitive Eleva Benutzeroberfläche stellt alle Tools und Bedienelemente bereit, die für reibungslose Abläufe benötigt werden. Diese gemeinsame Plattform wird in gleicher Form beim gesamten Sortiment der Radiographie- und Durchleuchtungsprodukte von Philips verwendet. Sie ist einfach zu erlernen und verringert somit den Schulungsaufwand.
Die intuitive Eleva Benutzeroberfläche stellt alle Tools und Bedienelemente bereit, die für reibungslose Abläufe benötigt werden. Diese gemeinsame Plattform wird in gleicher Form beim gesamten Sortiment der Radiographie- und Durchleuchtungsprodukte von Philips verwendet. Sie ist einfach zu erlernen und verringert somit den Schulungsaufwand.
Die intuitive Eleva Benutzeroberfläche stellt alle Tools und Bedienelemente bereit, die für reibungslose Abläufe benötigt werden. Diese gemeinsame Plattform wird in gleicher Form beim gesamten Sortiment der Radiographie- und Durchleuchtungsprodukte von Philips verwendet. Sie ist einfach zu erlernen und verringert somit den Schulungsaufwand.
Die intuitive Eleva Benutzeroberfläche stellt alle Tools und Bedienelemente bereit, die für reibungslose Abläufe benötigt werden. Diese gemeinsame Plattform wird in gleicher Form beim gesamten Sortiment der Radiographie- und Durchleuchtungsprodukte von Philips verwendet. Sie ist einfach zu erlernen und verringert somit den Schulungsaufwand.
Philips Bone Suppression¹ – Verbesserte Erkennung von Rundherden
Philips Bone Suppression¹ – Verbesserte Erkennung von Rundherden
Die Philips Bone Suppression² Software hilft, Knochenstrukturen in digitalen Thoraxaufnahmen aufrecht stehender Erwachsener, die am Wandstativ erfasst wurden, zu unterdrücken, um eine freie Sicht auf das Weichgewebe zu erhalten. Dies trägt zu einer genaueren Bildbefundung bei. Bone Suppression ist auf der Philips Eleva Plattform serienmäßig im normalen System-Arbeitsablauf integriert.
Philips Bone Suppression¹ – Verbesserte Erkennung von Rundherden
Die Philips Bone Suppression² Software hilft, Knochenstrukturen in digitalen Thoraxaufnahmen aufrecht stehender Erwachsener, die am Wandstativ erfasst wurden, zu unterdrücken, um eine freie Sicht auf das Weichgewebe zu erhalten. Dies trägt zu einer genaueren Bildbefundung bei. Bone Suppression ist auf der Philips Eleva Plattform serienmäßig im normalen System-Arbeitsablauf integriert.
Philips Bone Suppression¹ – Verbesserte Erkennung von Rundherden
Die Philips Bone Suppression² Software hilft, Knochenstrukturen in digitalen Thoraxaufnahmen aufrecht stehender Erwachsener, die am Wandstativ erfasst wurden, zu unterdrücken, um eine freie Sicht auf das Weichgewebe zu erhalten. Dies trägt zu einer genaueren Bildbefundung bei. Bone Suppression ist auf der Philips Eleva Plattform serienmäßig im normalen System-Arbeitsablauf integriert.
Philips Bone Suppression¹ – Verbesserte Erkennung von Rundherden
Philips Bone Suppression¹ – Verbesserte Erkennung von Rundherden
Die Philips Bone Suppression² Software hilft, Knochenstrukturen in digitalen Thoraxaufnahmen aufrecht stehender Erwachsener, die am Wandstativ erfasst wurden, zu unterdrücken, um eine freie Sicht auf das Weichgewebe zu erhalten. Dies trägt zu einer genaueren Bildbefundung bei. Bone Suppression ist auf der Philips Eleva Plattform serienmäßig im normalen System-Arbeitsablauf integriert.
GCF ist eine von Philips entwickelte Technologie der gepulsten Durchleuchtung, die erstklassige Bildqualität bei geringer Dosis bietet. Die Reduzierung der weichen Strahlung erfolgt durch einen gittergesteuerten Mechanismus in der Röntgenröhre. Zudem werden die Röntgenparameter kV, mA und Zeit innerhalb jedes einzelnen Pulses (In-Pulse-Steuerung) automatisch und in Echtzeit gesteuert.
GCF ist eine von Philips entwickelte Technologie der gepulsten Durchleuchtung, die erstklassige Bildqualität bei geringer Dosis bietet. Die Reduzierung der weichen Strahlung erfolgt durch einen gittergesteuerten Mechanismus in der Röntgenröhre. Zudem werden die Röntgenparameter kV, mA und Zeit innerhalb jedes einzelnen Pulses (In-Pulse-Steuerung) automatisch und in Echtzeit gesteuert.
GCF ist eine von Philips entwickelte Technologie der gepulsten Durchleuchtung, die erstklassige Bildqualität bei geringer Dosis bietet. Die Reduzierung der weichen Strahlung erfolgt durch einen gittergesteuerten Mechanismus in der Röntgenröhre. Zudem werden die Röntgenparameter kV, mA und Zeit innerhalb jedes einzelnen Pulses (In-Pulse-Steuerung) automatisch und in Echtzeit gesteuert.
Eleva Tube Head¹ –– Patientenzentriertes Arbeiten
Eleva Tube Head¹ –– Patientenzentriertes Arbeiten
In der Ausführung mit Deckenstativ ist das ProxiDiagnost N90 mit dem intuitiven Eleva Tube Head ausgestattet, einer modernen, intelligenten Smart-Touch-Schnittstelle im Untersuchungsraum, mit der der Anwender schnell und direkt an der Röntgenröhre die wichtigsten Parameter der radiologischen Bildgebung einstellen kann. Der Eleva Tube Head erzeugt zudem ein Live-Kamerabild, das wertvolle Hilfe bei der Positionierung bietet.
Eleva Tube Head¹ –– Patientenzentriertes Arbeiten
In der Ausführung mit Deckenstativ ist das ProxiDiagnost N90 mit dem intuitiven Eleva Tube Head ausgestattet, einer modernen, intelligenten Smart-Touch-Schnittstelle im Untersuchungsraum, mit der der Anwender schnell und direkt an der Röntgenröhre die wichtigsten Parameter der radiologischen Bildgebung einstellen kann. Der Eleva Tube Head erzeugt zudem ein Live-Kamerabild, das wertvolle Hilfe bei der Positionierung bietet.
Eleva Tube Head¹ –– Patientenzentriertes Arbeiten
In der Ausführung mit Deckenstativ ist das ProxiDiagnost N90 mit dem intuitiven Eleva Tube Head ausgestattet, einer modernen, intelligenten Smart-Touch-Schnittstelle im Untersuchungsraum, mit der der Anwender schnell und direkt an der Röntgenröhre die wichtigsten Parameter der radiologischen Bildgebung einstellen kann. Der Eleva Tube Head erzeugt zudem ein Live-Kamerabild, das wertvolle Hilfe bei der Positionierung bietet.
Durch den automatischen Ausgleich von über- und unterbelichteten Bereichen bietet die dynamische UNIQUE Bildverarbeitungssoftware eine konstant hohe klinische Bildqualität für alle anatomischen Bereiche in einer Aufnahme.
Durch den automatischen Ausgleich von über- und unterbelichteten Bereichen bietet die dynamische UNIQUE Bildverarbeitungssoftware eine konstant hohe klinische Bildqualität für alle anatomischen Bereiche in einer Aufnahme.
Durch den automatischen Ausgleich von über- und unterbelichteten Bereichen bietet die dynamische UNIQUE Bildverarbeitungssoftware eine konstant hohe klinische Bildqualität für alle anatomischen Bereiche in einer Aufnahme.
Digitale Subtraktionsangiographie¹ – Gefäßdarstellung in hoher Qualität
Digitale Subtraktionsangiographie¹ – Gefäßdarstellung in hoher Qualität
Mit der digitalen Subtraktionsangiographie (DSA) von Philips können Blutgefäße in UNIQUE Bildqualität visualisiert werden. Automatische Untersuchungs-Presets unterstützen einen reibungslosen und effizienten Workflow bei angiographischen Untersuchungen.
Digitale Subtraktionsangiographie¹ – Gefäßdarstellung in hoher Qualität
Mit der digitalen Subtraktionsangiographie (DSA) von Philips können Blutgefäße in UNIQUE Bildqualität visualisiert werden. Automatische Untersuchungs-Presets unterstützen einen reibungslosen und effizienten Workflow bei angiographischen Untersuchungen.
Digitale Subtraktionsangiographie¹ – Gefäßdarstellung in hoher Qualität
Mit der digitalen Subtraktionsangiographie (DSA) von Philips können Blutgefäße in UNIQUE Bildqualität visualisiert werden. Automatische Untersuchungs-Presets unterstützen einen reibungslosen und effizienten Workflow bei angiographischen Untersuchungen.
²ClearRead Bone Suppression von Riverain Technologies
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.