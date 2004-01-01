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ProxiDiagnost N90

DRF – Digitale Radiographie und nahbediente Durchleuchtung

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Der vielseitige ProxiDiagnost N90 digitale Radiographie/Fluoroskopie-Raum (DRF) ist ein kompaktes 2-in-1-Kraftpaket mit den Premium-Bildgebungsinnovationen von Philips, der entwickelt wurde, um die klinische Sicherheit zu erhöhen.

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Eigenschaften
2-in-1-System – Hochwertige Radiographie und Durchleuchtung
2-in-1-System – Hochwertige Radiographie und Durchleuchtung

2-in-1-System – Hochwertige Radiographie und Durchleuchtung

Das ProxiDiagnost N90 Premium-Multifunktionssystem ist ein echtes Universaltalent. Die Anwendungsbereiche umfassen den Thorax, das gesamte Bein und die Wirbelsäule, obere und untere Extremitäten und Schädel sowie gastrointestinale Untersuchungen, Arthrographie, Venographie, Lymphographie, Myelographie und digitale Subtraktionsangiographie (DSA).

2-in-1-System – Hochwertige Radiographie und Durchleuchtung

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Das ProxiDiagnost N90 Premium-Multifunktionssystem ist ein echtes Universaltalent. Die Anwendungsbereiche umfassen den Thorax, das gesamte Bein und die Wirbelsäule, obere und untere Extremitäten und Schädel sowie gastrointestinale Untersuchungen, Arthrographie, Venographie, Lymphographie, Myelographie und digitale Subtraktionsangiographie (DSA).

2-in-1-System – Hochwertige Radiographie und Durchleuchtung

Das ProxiDiagnost N90 Premium-Multifunktionssystem ist ein echtes Universaltalent. Die Anwendungsbereiche umfassen den Thorax, das gesamte Bein und die Wirbelsäule, obere und untere Extremitäten und Schädel sowie gastrointestinale Untersuchungen, Arthrographie, Venographie, Lymphographie, Myelographie und digitale Subtraktionsangiographie (DSA).
Weitere Informationen
2-in-1-System – Hochwertige Radiographie und Durchleuchtung
2-in-1-System – Hochwertige Radiographie und Durchleuchtung

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Das ProxiDiagnost N90 Premium-Multifunktionssystem ist ein echtes Universaltalent. Die Anwendungsbereiche umfassen den Thorax, das gesamte Bein und die Wirbelsäule, obere und untere Extremitäten und Schädel sowie gastrointestinale Untersuchungen, Arthrographie, Venographie, Lymphographie, Myelographie und digitale Subtraktionsangiographie (DSA).
Exzellente Zugänglichkeit
Exzellente Zugänglichkeit

Exzellente Zugänglichkeit

Mit seinem geringen Platzbedarf bietet der Tisch freien Zugang auf der Rückseite. Zusammen mit dem schlanken Detektorgehäuse sind Patienten während der Untersuchungen sehr gut erreichbar.

Exzellente Zugänglichkeit

Exzellente Zugänglichkeit
Mit seinem geringen Platzbedarf bietet der Tisch freien Zugang auf der Rückseite. Zusammen mit dem schlanken Detektorgehäuse sind Patienten während der Untersuchungen sehr gut erreichbar.

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Mit seinem geringen Platzbedarf bietet der Tisch freien Zugang auf der Rückseite. Zusammen mit dem schlanken Detektorgehäuse sind Patienten während der Untersuchungen sehr gut erreichbar.
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Exzellente Zugänglichkeit
Exzellente Zugänglichkeit

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Mit seinem geringen Platzbedarf bietet der Tisch freien Zugang auf der Rückseite. Zusammen mit dem schlanken Detektorgehäuse sind Patienten während der Untersuchungen sehr gut erreichbar.
Bariatrie
Bariatrie

Bariatrie

Selbst schwer zu untersuchende Patienten profitieren von der maximalen Tischbelastbarkeit von 300 kg des ProxiDiagnost N90 und Funktionen wie GCF, die dedizierte bariatrische Einstellungen für eine an den jeweiligen Patienten angepasste Eindringtiefe und exzellente Bildqualität bieten.

Bariatrie

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Selbst schwer zu untersuchende Patienten profitieren von der maximalen Tischbelastbarkeit von 300 kg des ProxiDiagnost N90 und Funktionen wie GCF, die dedizierte bariatrische Einstellungen für eine an den jeweiligen Patienten angepasste Eindringtiefe und exzellente Bildqualität bieten.

Bariatrie

Selbst schwer zu untersuchende Patienten profitieren von der maximalen Tischbelastbarkeit von 300 kg des ProxiDiagnost N90 und Funktionen wie GCF, die dedizierte bariatrische Einstellungen für eine an den jeweiligen Patienten angepasste Eindringtiefe und exzellente Bildqualität bieten.
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Bariatrie
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Selbst schwer zu untersuchende Patienten profitieren von der maximalen Tischbelastbarkeit von 300 kg des ProxiDiagnost N90 und Funktionen wie GCF, die dedizierte bariatrische Einstellungen für eine an den jeweiligen Patienten angepasste Eindringtiefe und exzellente Bildqualität bieten.
UNIQUE 2¹ – Radiologische Bildverarbeitung der nächsten Generation
UNIQUE 2¹ – Radiologische Bildverarbeitung der nächsten Generation

UNIQUE 2¹ – Radiologische Bildverarbeitung der nächsten Generation

UNIQUE 2 Bildverarbeitung liefert schnelle digitale radiologische Aufnahmen in bestechender Qualität. Durch einen homogenen schwarzen Hintergrund, reduziertes Rauschen und die automatische Hervorhebung kleiner Details wird die Bildqualität signifikant verbessert.

UNIQUE 2¹ – Radiologische Bildverarbeitung der nächsten Generation

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UNIQUE 2¹ – Radiologische Bildverarbeitung der nächsten Generation
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SkyPlates – Leistungsstarke Detektoren
SkyPlates – Leistungsstarke Detektoren

SkyPlates – Leistungsstarke Detektoren

Aufgrund ihres geringen Gewichts lassen sich die großen und kleinen digitalen SkyPlate Detektoren bequem positionieren. In Verbindung mit unserer intelligenten SkyFlow Plus Software sind sie hervorragend zur Durchführung von Untersuchungen ohne Raster am Patientenbett geeignet und können mit mehreren kompatiblen Systemen verwendet werden.

SkyPlates – Leistungsstarke Detektoren

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Aufgrund ihres geringen Gewichts lassen sich die großen und kleinen digitalen SkyPlate Detektoren bequem positionieren. In Verbindung mit unserer intelligenten SkyFlow Plus Software sind sie hervorragend zur Durchführung von Untersuchungen ohne Raster am Patientenbett geeignet und können mit mehreren kompatiblen Systemen verwendet werden.

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SkyPlates – Leistungsstarke Detektoren
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Aufgrund ihres geringen Gewichts lassen sich die großen und kleinen digitalen SkyPlate Detektoren bequem positionieren. In Verbindung mit unserer intelligenten SkyFlow Plus Software sind sie hervorragend zur Durchführung von Untersuchungen ohne Raster am Patientenbett geeignet und können mit mehreren kompatiblen Systemen verwendet werden.
SkyFlow Plus – Bildkontrast wie bei einer Rasteraufnahme bei freien radiologischen Untersuchungen
SkyFlow Plus – Bildkontrast wie bei einer Rasteraufnahme bei freien radiologischen Untersuchungen

SkyFlow Plus – Bildkontrast wie bei einer Rasteraufnahme bei freien radiologischen Untersuchungen

SkyFlow ist der branchenweit erste KI-gestützte Algorithmus zur Streustrahlenkorrektur für freie Aufnahmen ohne Raster. Bei der Durchführung von DR-Aufnahmen ohne Raster liefert Philips SkyFlow Plus Bilder mit einem Kontrast, der mit dem einer Rasteraufnahme vergleichbar ist.

SkyFlow Plus – Bildkontrast wie bei einer Rasteraufnahme bei freien radiologischen Untersuchungen

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SkyFlow ist der branchenweit erste KI-gestützte Algorithmus zur Streustrahlenkorrektur für freie Aufnahmen ohne Raster. Bei der Durchführung von DR-Aufnahmen ohne Raster liefert Philips SkyFlow Plus Bilder mit einem Kontrast, der mit dem einer Rasteraufnahme vergleichbar ist.

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SkyFlow ist der branchenweit erste KI-gestützte Algorithmus zur Streustrahlenkorrektur für freie Aufnahmen ohne Raster. Bei der Durchführung von DR-Aufnahmen ohne Raster liefert Philips SkyFlow Plus Bilder mit einem Kontrast, der mit dem einer Rasteraufnahme vergleichbar ist.
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SkyFlow Plus – Bildkontrast wie bei einer Rasteraufnahme bei freien radiologischen Untersuchungen
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Eleva Benutzeroberfläche – Schneller, intuitiver Arbeitsablauf
Eleva Benutzeroberfläche – Schneller, intuitiver Arbeitsablauf

Eleva Benutzeroberfläche – Schneller, intuitiver Arbeitsablauf

Die intuitive Eleva Benutzeroberfläche stellt alle Tools und Bedienelemente bereit, die für reibungslose Abläufe benötigt werden. Diese gemeinsame Plattform wird in gleicher Form beim gesamten Sortiment der Radiographie- und Durchleuchtungsprodukte von Philips verwendet. Sie ist einfach zu erlernen und verringert somit den Schulungsaufwand.

Eleva Benutzeroberfläche – Schneller, intuitiver Arbeitsablauf

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Die intuitive Eleva Benutzeroberfläche stellt alle Tools und Bedienelemente bereit, die für reibungslose Abläufe benötigt werden. Diese gemeinsame Plattform wird in gleicher Form beim gesamten Sortiment der Radiographie- und Durchleuchtungsprodukte von Philips verwendet. Sie ist einfach zu erlernen und verringert somit den Schulungsaufwand.

Eleva Benutzeroberfläche – Schneller, intuitiver Arbeitsablauf

Die intuitive Eleva Benutzeroberfläche stellt alle Tools und Bedienelemente bereit, die für reibungslose Abläufe benötigt werden. Diese gemeinsame Plattform wird in gleicher Form beim gesamten Sortiment der Radiographie- und Durchleuchtungsprodukte von Philips verwendet. Sie ist einfach zu erlernen und verringert somit den Schulungsaufwand.
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Eleva Benutzeroberfläche – Schneller, intuitiver Arbeitsablauf
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Die intuitive Eleva Benutzeroberfläche stellt alle Tools und Bedienelemente bereit, die für reibungslose Abläufe benötigt werden. Diese gemeinsame Plattform wird in gleicher Form beim gesamten Sortiment der Radiographie- und Durchleuchtungsprodukte von Philips verwendet. Sie ist einfach zu erlernen und verringert somit den Schulungsaufwand.
Philips Bone Suppression¹ – Verbesserte Erkennung von Rundherden
Philips Bone Suppression¹ – Verbesserte Erkennung von Rundherden

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Die Philips Bone Suppression² Software hilft, Knochenstrukturen in digitalen Thoraxaufnahmen aufrecht stehender Erwachsener, die am Wandstativ erfasst wurden, zu unterdrücken, um eine freie Sicht auf das Weichgewebe zu erhalten. Dies trägt zu einer genaueren Bildbefundung bei. Bone Suppression ist auf der Philips Eleva Plattform serienmäßig im normalen System-Arbeitsablauf integriert.

Philips Bone Suppression¹ – Verbesserte Erkennung von Rundherden

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Die Philips Bone Suppression² Software hilft, Knochenstrukturen in digitalen Thoraxaufnahmen aufrecht stehender Erwachsener, die am Wandstativ erfasst wurden, zu unterdrücken, um eine freie Sicht auf das Weichgewebe zu erhalten. Dies trägt zu einer genaueren Bildbefundung bei. Bone Suppression ist auf der Philips Eleva Plattform serienmäßig im normalen System-Arbeitsablauf integriert.

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Die Philips Bone Suppression² Software hilft, Knochenstrukturen in digitalen Thoraxaufnahmen aufrecht stehender Erwachsener, die am Wandstativ erfasst wurden, zu unterdrücken, um eine freie Sicht auf das Weichgewebe zu erhalten. Dies trägt zu einer genaueren Bildbefundung bei. Bone Suppression ist auf der Philips Eleva Plattform serienmäßig im normalen System-Arbeitsablauf integriert.
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Philips Bone Suppression¹ – Verbesserte Erkennung von Rundherden
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Gittergesteuerte gepulste Durchleuchtung (GCF) – Vollautomatische Dosisanpassung

Gittergesteuerte gepulste Durchleuchtung (GCF) – Vollautomatische Dosisanpassung

GCF ist eine von Philips entwickelte Technologie der gepulsten Durchleuchtung, die erstklassige Bildqualität bei geringer Dosis bietet. Die Reduzierung der weichen Strahlung erfolgt durch einen gittergesteuerten Mechanismus in der Röntgenröhre. Zudem werden die Röntgenparameter kV, mA und Zeit innerhalb jedes einzelnen Pulses (In-Pulse-Steuerung) automatisch und in Echtzeit gesteuert.

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GCF ist eine von Philips entwickelte Technologie der gepulsten Durchleuchtung, die erstklassige Bildqualität bei geringer Dosis bietet. Die Reduzierung der weichen Strahlung erfolgt durch einen gittergesteuerten Mechanismus in der Röntgenröhre. Zudem werden die Röntgenparameter kV, mA und Zeit innerhalb jedes einzelnen Pulses (In-Pulse-Steuerung) automatisch und in Echtzeit gesteuert.

Gittergesteuerte gepulste Durchleuchtung (GCF) – Vollautomatische Dosisanpassung

GCF ist eine von Philips entwickelte Technologie der gepulsten Durchleuchtung, die erstklassige Bildqualität bei geringer Dosis bietet. Die Reduzierung der weichen Strahlung erfolgt durch einen gittergesteuerten Mechanismus in der Röntgenröhre. Zudem werden die Röntgenparameter kV, mA und Zeit innerhalb jedes einzelnen Pulses (In-Pulse-Steuerung) automatisch und in Echtzeit gesteuert.
Eleva Tube Head¹ –– Patientenzentriertes Arbeiten

Eleva Tube Head¹ –– Patientenzentriertes Arbeiten

In der Ausführung mit Deckenstativ ist das ProxiDiagnost N90 mit dem intuitiven Eleva Tube Head ausgestattet, einer modernen, intelligenten Smart-Touch-Schnittstelle im Untersuchungsraum, mit der der Anwender schnell und direkt an der Röntgenröhre die wichtigsten Parameter der radiologischen Bildgebung einstellen kann. Der Eleva Tube Head erzeugt zudem ein Live-Kamerabild, das wertvolle Hilfe bei der Positionierung bietet.

Eleva Tube Head¹ –– Patientenzentriertes Arbeiten

In der Ausführung mit Deckenstativ ist das ProxiDiagnost N90 mit dem intuitiven Eleva Tube Head ausgestattet, einer modernen, intelligenten Smart-Touch-Schnittstelle im Untersuchungsraum, mit der der Anwender schnell und direkt an der Röntgenröhre die wichtigsten Parameter der radiologischen Bildgebung einstellen kann. Der Eleva Tube Head erzeugt zudem ein Live-Kamerabild, das wertvolle Hilfe bei der Positionierung bietet.

Eleva Tube Head¹ –– Patientenzentriertes Arbeiten

In der Ausführung mit Deckenstativ ist das ProxiDiagnost N90 mit dem intuitiven Eleva Tube Head ausgestattet, einer modernen, intelligenten Smart-Touch-Schnittstelle im Untersuchungsraum, mit der der Anwender schnell und direkt an der Röntgenröhre die wichtigsten Parameter der radiologischen Bildgebung einstellen kann. Der Eleva Tube Head erzeugt zudem ein Live-Kamerabild, das wertvolle Hilfe bei der Positionierung bietet.
Dynamische UNIQUE Bildverarbeitung – Macht verborgene Details sichtbar

Dynamische UNIQUE Bildverarbeitung – Macht verborgene Details sichtbar

Durch den automatischen Ausgleich von über- und unterbelichteten Bereichen bietet die dynamische UNIQUE Bildverarbeitungssoftware eine konstant hohe klinische Bildqualität für alle anatomischen Bereiche in einer Aufnahme.

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Durch den automatischen Ausgleich von über- und unterbelichteten Bereichen bietet die dynamische UNIQUE Bildverarbeitungssoftware eine konstant hohe klinische Bildqualität für alle anatomischen Bereiche in einer Aufnahme.

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Digitale Subtraktionsangiographie¹ – Gefäßdarstellung in hoher Qualität

Digitale Subtraktionsangiographie¹ – Gefäßdarstellung in hoher Qualität

Mit der digitalen Subtraktionsangiographie (DSA) von Philips können Blutgefäße in UNIQUE Bildqualität visualisiert werden. Automatische Untersuchungs-Presets unterstützen einen reibungslosen und effizienten Workflow bei angiographischen Untersuchungen.

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Mit der digitalen Subtraktionsangiographie (DSA) von Philips können Blutgefäße in UNIQUE Bildqualität visualisiert werden. Automatische Untersuchungs-Presets unterstützen einen reibungslosen und effizienten Workflow bei angiographischen Untersuchungen.

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Mit der digitalen Subtraktionsangiographie (DSA) von Philips können Blutgefäße in UNIQUE Bildqualität visualisiert werden. Automatische Untersuchungs-Presets unterstützen einen reibungslosen und effizienten Workflow bei angiographischen Untersuchungen.
  • 2-in-1-System – Hochwertige Radiographie und Durchleuchtung
  • Exzellente Zugänglichkeit
  • Bariatrie
  • UNIQUE 2¹ – Radiologische Bildverarbeitung der nächsten Generation
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2-in-1-System – Hochwertige Radiographie und Durchleuchtung
2-in-1-System – Hochwertige Radiographie und Durchleuchtung

2-in-1-System – Hochwertige Radiographie und Durchleuchtung

Das ProxiDiagnost N90 Premium-Multifunktionssystem ist ein echtes Universaltalent. Die Anwendungsbereiche umfassen den Thorax, das gesamte Bein und die Wirbelsäule, obere und untere Extremitäten und Schädel sowie gastrointestinale Untersuchungen, Arthrographie, Venographie, Lymphographie, Myelographie und digitale Subtraktionsangiographie (DSA).

2-in-1-System – Hochwertige Radiographie und Durchleuchtung

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Das ProxiDiagnost N90 Premium-Multifunktionssystem ist ein echtes Universaltalent. Die Anwendungsbereiche umfassen den Thorax, das gesamte Bein und die Wirbelsäule, obere und untere Extremitäten und Schädel sowie gastrointestinale Untersuchungen, Arthrographie, Venographie, Lymphographie, Myelographie und digitale Subtraktionsangiographie (DSA).

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2-in-1-System – Hochwertige Radiographie und Durchleuchtung
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Das ProxiDiagnost N90 Premium-Multifunktionssystem ist ein echtes Universaltalent. Die Anwendungsbereiche umfassen den Thorax, das gesamte Bein und die Wirbelsäule, obere und untere Extremitäten und Schädel sowie gastrointestinale Untersuchungen, Arthrographie, Venographie, Lymphographie, Myelographie und digitale Subtraktionsangiographie (DSA).
Exzellente Zugänglichkeit
Exzellente Zugänglichkeit

Exzellente Zugänglichkeit

Mit seinem geringen Platzbedarf bietet der Tisch freien Zugang auf der Rückseite. Zusammen mit dem schlanken Detektorgehäuse sind Patienten während der Untersuchungen sehr gut erreichbar.

Exzellente Zugänglichkeit

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Mit seinem geringen Platzbedarf bietet der Tisch freien Zugang auf der Rückseite. Zusammen mit dem schlanken Detektorgehäuse sind Patienten während der Untersuchungen sehr gut erreichbar.

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Exzellente Zugänglichkeit
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Mit seinem geringen Platzbedarf bietet der Tisch freien Zugang auf der Rückseite. Zusammen mit dem schlanken Detektorgehäuse sind Patienten während der Untersuchungen sehr gut erreichbar.
Bariatrie
Bariatrie

Bariatrie

Selbst schwer zu untersuchende Patienten profitieren von der maximalen Tischbelastbarkeit von 300 kg des ProxiDiagnost N90 und Funktionen wie GCF, die dedizierte bariatrische Einstellungen für eine an den jeweiligen Patienten angepasste Eindringtiefe und exzellente Bildqualität bieten.

Bariatrie

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Selbst schwer zu untersuchende Patienten profitieren von der maximalen Tischbelastbarkeit von 300 kg des ProxiDiagnost N90 und Funktionen wie GCF, die dedizierte bariatrische Einstellungen für eine an den jeweiligen Patienten angepasste Eindringtiefe und exzellente Bildqualität bieten.

Bariatrie

Selbst schwer zu untersuchende Patienten profitieren von der maximalen Tischbelastbarkeit von 300 kg des ProxiDiagnost N90 und Funktionen wie GCF, die dedizierte bariatrische Einstellungen für eine an den jeweiligen Patienten angepasste Eindringtiefe und exzellente Bildqualität bieten.
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Bariatrie
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Selbst schwer zu untersuchende Patienten profitieren von der maximalen Tischbelastbarkeit von 300 kg des ProxiDiagnost N90 und Funktionen wie GCF, die dedizierte bariatrische Einstellungen für eine an den jeweiligen Patienten angepasste Eindringtiefe und exzellente Bildqualität bieten.
UNIQUE 2¹ – Radiologische Bildverarbeitung der nächsten Generation
UNIQUE 2¹ – Radiologische Bildverarbeitung der nächsten Generation

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UNIQUE 2 Bildverarbeitung liefert schnelle digitale radiologische Aufnahmen in bestechender Qualität. Durch einen homogenen schwarzen Hintergrund, reduziertes Rauschen und die automatische Hervorhebung kleiner Details wird die Bildqualität signifikant verbessert.

UNIQUE 2¹ – Radiologische Bildverarbeitung der nächsten Generation

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UNIQUE 2¹ – Radiologische Bildverarbeitung der nächsten Generation

UNIQUE 2 Bildverarbeitung liefert schnelle digitale radiologische Aufnahmen in bestechender Qualität. Durch einen homogenen schwarzen Hintergrund, reduziertes Rauschen und die automatische Hervorhebung kleiner Details wird die Bildqualität signifikant verbessert.
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UNIQUE 2¹ – Radiologische Bildverarbeitung der nächsten Generation
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SkyPlates – Leistungsstarke Detektoren
SkyPlates – Leistungsstarke Detektoren

SkyPlates – Leistungsstarke Detektoren

Aufgrund ihres geringen Gewichts lassen sich die großen und kleinen digitalen SkyPlate Detektoren bequem positionieren. In Verbindung mit unserer intelligenten SkyFlow Plus Software sind sie hervorragend zur Durchführung von Untersuchungen ohne Raster am Patientenbett geeignet und können mit mehreren kompatiblen Systemen verwendet werden.

SkyPlates – Leistungsstarke Detektoren

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Aufgrund ihres geringen Gewichts lassen sich die großen und kleinen digitalen SkyPlate Detektoren bequem positionieren. In Verbindung mit unserer intelligenten SkyFlow Plus Software sind sie hervorragend zur Durchführung von Untersuchungen ohne Raster am Patientenbett geeignet und können mit mehreren kompatiblen Systemen verwendet werden.

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Aufgrund ihres geringen Gewichts lassen sich die großen und kleinen digitalen SkyPlate Detektoren bequem positionieren. In Verbindung mit unserer intelligenten SkyFlow Plus Software sind sie hervorragend zur Durchführung von Untersuchungen ohne Raster am Patientenbett geeignet und können mit mehreren kompatiblen Systemen verwendet werden.
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SkyPlates – Leistungsstarke Detektoren
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Aufgrund ihres geringen Gewichts lassen sich die großen und kleinen digitalen SkyPlate Detektoren bequem positionieren. In Verbindung mit unserer intelligenten SkyFlow Plus Software sind sie hervorragend zur Durchführung von Untersuchungen ohne Raster am Patientenbett geeignet und können mit mehreren kompatiblen Systemen verwendet werden.
SkyFlow Plus – Bildkontrast wie bei einer Rasteraufnahme bei freien radiologischen Untersuchungen
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SkyFlow ist der branchenweit erste KI-gestützte Algorithmus zur Streustrahlenkorrektur für freie Aufnahmen ohne Raster. Bei der Durchführung von DR-Aufnahmen ohne Raster liefert Philips SkyFlow Plus Bilder mit einem Kontrast, der mit dem einer Rasteraufnahme vergleichbar ist.

SkyFlow Plus – Bildkontrast wie bei einer Rasteraufnahme bei freien radiologischen Untersuchungen

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SkyFlow ist der branchenweit erste KI-gestützte Algorithmus zur Streustrahlenkorrektur für freie Aufnahmen ohne Raster. Bei der Durchführung von DR-Aufnahmen ohne Raster liefert Philips SkyFlow Plus Bilder mit einem Kontrast, der mit dem einer Rasteraufnahme vergleichbar ist.

SkyFlow Plus – Bildkontrast wie bei einer Rasteraufnahme bei freien radiologischen Untersuchungen

SkyFlow ist der branchenweit erste KI-gestützte Algorithmus zur Streustrahlenkorrektur für freie Aufnahmen ohne Raster. Bei der Durchführung von DR-Aufnahmen ohne Raster liefert Philips SkyFlow Plus Bilder mit einem Kontrast, der mit dem einer Rasteraufnahme vergleichbar ist.
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SkyFlow Plus – Bildkontrast wie bei einer Rasteraufnahme bei freien radiologischen Untersuchungen
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Eleva Benutzeroberfläche – Schneller, intuitiver Arbeitsablauf
Eleva Benutzeroberfläche – Schneller, intuitiver Arbeitsablauf

Eleva Benutzeroberfläche – Schneller, intuitiver Arbeitsablauf

Die intuitive Eleva Benutzeroberfläche stellt alle Tools und Bedienelemente bereit, die für reibungslose Abläufe benötigt werden. Diese gemeinsame Plattform wird in gleicher Form beim gesamten Sortiment der Radiographie- und Durchleuchtungsprodukte von Philips verwendet. Sie ist einfach zu erlernen und verringert somit den Schulungsaufwand.

Eleva Benutzeroberfläche – Schneller, intuitiver Arbeitsablauf

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Die intuitive Eleva Benutzeroberfläche stellt alle Tools und Bedienelemente bereit, die für reibungslose Abläufe benötigt werden. Diese gemeinsame Plattform wird in gleicher Form beim gesamten Sortiment der Radiographie- und Durchleuchtungsprodukte von Philips verwendet. Sie ist einfach zu erlernen und verringert somit den Schulungsaufwand.

Eleva Benutzeroberfläche – Schneller, intuitiver Arbeitsablauf

Die intuitive Eleva Benutzeroberfläche stellt alle Tools und Bedienelemente bereit, die für reibungslose Abläufe benötigt werden. Diese gemeinsame Plattform wird in gleicher Form beim gesamten Sortiment der Radiographie- und Durchleuchtungsprodukte von Philips verwendet. Sie ist einfach zu erlernen und verringert somit den Schulungsaufwand.
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Eleva Benutzeroberfläche – Schneller, intuitiver Arbeitsablauf
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Die intuitive Eleva Benutzeroberfläche stellt alle Tools und Bedienelemente bereit, die für reibungslose Abläufe benötigt werden. Diese gemeinsame Plattform wird in gleicher Form beim gesamten Sortiment der Radiographie- und Durchleuchtungsprodukte von Philips verwendet. Sie ist einfach zu erlernen und verringert somit den Schulungsaufwand.
Philips Bone Suppression¹ – Verbesserte Erkennung von Rundherden
Philips Bone Suppression¹ – Verbesserte Erkennung von Rundherden

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Die Philips Bone Suppression² Software hilft, Knochenstrukturen in digitalen Thoraxaufnahmen aufrecht stehender Erwachsener, die am Wandstativ erfasst wurden, zu unterdrücken, um eine freie Sicht auf das Weichgewebe zu erhalten. Dies trägt zu einer genaueren Bildbefundung bei. Bone Suppression ist auf der Philips Eleva Plattform serienmäßig im normalen System-Arbeitsablauf integriert.

Philips Bone Suppression¹ – Verbesserte Erkennung von Rundherden

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Philips Bone Suppression¹ – Verbesserte Erkennung von Rundherden
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Gittergesteuerte gepulste Durchleuchtung (GCF) – Vollautomatische Dosisanpassung

Gittergesteuerte gepulste Durchleuchtung (GCF) – Vollautomatische Dosisanpassung

GCF ist eine von Philips entwickelte Technologie der gepulsten Durchleuchtung, die erstklassige Bildqualität bei geringer Dosis bietet. Die Reduzierung der weichen Strahlung erfolgt durch einen gittergesteuerten Mechanismus in der Röntgenröhre. Zudem werden die Röntgenparameter kV, mA und Zeit innerhalb jedes einzelnen Pulses (In-Pulse-Steuerung) automatisch und in Echtzeit gesteuert.

Gittergesteuerte gepulste Durchleuchtung (GCF) – Vollautomatische Dosisanpassung

GCF ist eine von Philips entwickelte Technologie der gepulsten Durchleuchtung, die erstklassige Bildqualität bei geringer Dosis bietet. Die Reduzierung der weichen Strahlung erfolgt durch einen gittergesteuerten Mechanismus in der Röntgenröhre. Zudem werden die Röntgenparameter kV, mA und Zeit innerhalb jedes einzelnen Pulses (In-Pulse-Steuerung) automatisch und in Echtzeit gesteuert.

Gittergesteuerte gepulste Durchleuchtung (GCF) – Vollautomatische Dosisanpassung

GCF ist eine von Philips entwickelte Technologie der gepulsten Durchleuchtung, die erstklassige Bildqualität bei geringer Dosis bietet. Die Reduzierung der weichen Strahlung erfolgt durch einen gittergesteuerten Mechanismus in der Röntgenröhre. Zudem werden die Röntgenparameter kV, mA und Zeit innerhalb jedes einzelnen Pulses (In-Pulse-Steuerung) automatisch und in Echtzeit gesteuert.
Eleva Tube Head¹ –– Patientenzentriertes Arbeiten

Eleva Tube Head¹ –– Patientenzentriertes Arbeiten

In der Ausführung mit Deckenstativ ist das ProxiDiagnost N90 mit dem intuitiven Eleva Tube Head ausgestattet, einer modernen, intelligenten Smart-Touch-Schnittstelle im Untersuchungsraum, mit der der Anwender schnell und direkt an der Röntgenröhre die wichtigsten Parameter der radiologischen Bildgebung einstellen kann. Der Eleva Tube Head erzeugt zudem ein Live-Kamerabild, das wertvolle Hilfe bei der Positionierung bietet.

Eleva Tube Head¹ –– Patientenzentriertes Arbeiten

In der Ausführung mit Deckenstativ ist das ProxiDiagnost N90 mit dem intuitiven Eleva Tube Head ausgestattet, einer modernen, intelligenten Smart-Touch-Schnittstelle im Untersuchungsraum, mit der der Anwender schnell und direkt an der Röntgenröhre die wichtigsten Parameter der radiologischen Bildgebung einstellen kann. Der Eleva Tube Head erzeugt zudem ein Live-Kamerabild, das wertvolle Hilfe bei der Positionierung bietet.

Eleva Tube Head¹ –– Patientenzentriertes Arbeiten

In der Ausführung mit Deckenstativ ist das ProxiDiagnost N90 mit dem intuitiven Eleva Tube Head ausgestattet, einer modernen, intelligenten Smart-Touch-Schnittstelle im Untersuchungsraum, mit der der Anwender schnell und direkt an der Röntgenröhre die wichtigsten Parameter der radiologischen Bildgebung einstellen kann. Der Eleva Tube Head erzeugt zudem ein Live-Kamerabild, das wertvolle Hilfe bei der Positionierung bietet.
Dynamische UNIQUE Bildverarbeitung – Macht verborgene Details sichtbar

Dynamische UNIQUE Bildverarbeitung – Macht verborgene Details sichtbar

Durch den automatischen Ausgleich von über- und unterbelichteten Bereichen bietet die dynamische UNIQUE Bildverarbeitungssoftware eine konstant hohe klinische Bildqualität für alle anatomischen Bereiche in einer Aufnahme.

Dynamische UNIQUE Bildverarbeitung – Macht verborgene Details sichtbar

Durch den automatischen Ausgleich von über- und unterbelichteten Bereichen bietet die dynamische UNIQUE Bildverarbeitungssoftware eine konstant hohe klinische Bildqualität für alle anatomischen Bereiche in einer Aufnahme.

Dynamische UNIQUE Bildverarbeitung – Macht verborgene Details sichtbar

Durch den automatischen Ausgleich von über- und unterbelichteten Bereichen bietet die dynamische UNIQUE Bildverarbeitungssoftware eine konstant hohe klinische Bildqualität für alle anatomischen Bereiche in einer Aufnahme.
Digitale Subtraktionsangiographie¹ – Gefäßdarstellung in hoher Qualität

Digitale Subtraktionsangiographie¹ – Gefäßdarstellung in hoher Qualität

Mit der digitalen Subtraktionsangiographie (DSA) von Philips können Blutgefäße in UNIQUE Bildqualität visualisiert werden. Automatische Untersuchungs-Presets unterstützen einen reibungslosen und effizienten Workflow bei angiographischen Untersuchungen.

Digitale Subtraktionsangiographie¹ – Gefäßdarstellung in hoher Qualität

Mit der digitalen Subtraktionsangiographie (DSA) von Philips können Blutgefäße in UNIQUE Bildqualität visualisiert werden. Automatische Untersuchungs-Presets unterstützen einen reibungslosen und effizienten Workflow bei angiographischen Untersuchungen.

Digitale Subtraktionsangiographie¹ – Gefäßdarstellung in hoher Qualität

Mit der digitalen Subtraktionsangiographie (DSA) von Philips können Blutgefäße in UNIQUE Bildqualität visualisiert werden. Automatische Untersuchungs-Presets unterstützen einen reibungslosen und effizienten Workflow bei angiographischen Untersuchungen.

Technische Daten

Tischgeometrie
Tischgeometrie
Belastbarkeit feststehend
  • 300 kg
Belastbarkeit beim Kippen
  • 250 kg
Belastbarkeit bei allen Bewegungen
  • 185 kg
Max. Belastbarkeit der Fußstütze
  • 250 kg
Tischneigungswinkel
  • +90° bis –30°, optional –45°/–85°
Tischplatte
  • 200 cm × 80 cm
Freiraum zwischen Tischplatte und Detektorgehäuse
  • 25 bis 60 cm
Tischplattenhöhe
  • 83,3 cm
Detektor für Bucky-Tisch
  • SkyPlate Detektor (35 cm x 43 cm)*
Dynamischer Flachdetektor
Dynamischer Flachdetektor
Typ
  • Caesiumjodid (CsI)
Detektorabmessungen
  • 43 cm x 43 cm
Aktive Fläche
  • 42 cm x 42,6 cm
Pixelgröße
  • 148 μm
Bildmatrixgröße
  • 2880 Pixel x 2881 Pixel
Aufnahmemodus – kontinuierliche Durchleuchtung
  • Bis zu 30 Bilder/s
Aufnahmemodus – gepulste Durchleuchtung mit GCF
  • 0,5 bis 30 Bilder/s
Aufnahmemodus – gepulste Durchleuchtung mit PCF
  • 0,5 bis 6 Bilder/s
Generator
Generator
Leistung
  • 65 kW, optional 80 kW
Aufnahmetechniken
  • Manuell, automatisch, Intelligent Exp. (IQX), In-Pulse-Steuerung, automatische kV
Durchleuchtungstechniken
  • In-Pulse-Steuerung mit gittergesteuerter gepulster oder gepulster Durchleuchtung
Röhrenspannung bei Aufnahme
  • 40 bis 150 kV
Röhrenspannung bei Durchleuchtung
  • 40 bis 125 kV
Wandstativ (Option)
Wandstativ (Option)
Vertikale Bewegung (motorisiert)
  • 30 bis 180 cm
Detektor
  • Fest eingebauter Detektor 43 cm x 43 cm oder SkyPlate Detektor 35 cm x 43 cm
Kippen (motorisiert)
  • Optional, –20° bis +90°
Deckenstativ CSM (Option)
Deckenstativ CSM (Option)
Typ
  • Vierteilige Teleskopsäule
Tiefenblende
  • Motorisiert, automatisch
SkyPlate Detektor klein (Option)
SkyPlate Detektor klein (Option)
Typ
  • Digitaler CsI-Flachdetektor (Caesiumjodid)
Detektorabmessungen
  • 24 x 30 cm
Aktive Fläche
  • 22,2 x 28,4 cm
Bildmatrixgröße
  • 1500 Pixel x 1920 Pixel
SkyPlate Detektor groß (Option)
SkyPlate Detektor groß (Option)
Detektorabmessungen
  • 35 cm x 43 cm
Typ
  • Digitaler CsI-Flachdetektor (Caesiumjodid)
Aktive Fläche
  • 34,5 cm x 42,1 cm
Bildmatrixgröße
  • 2330 Pixel x 2846 Pixel
Anwendungsbereich
Anwendungsbereich
Durchleuchtung
  • Gastrointestinal, Harnwegunters., ERCP, durchleuchtungsgeführte Injektionen usw.
Radiographie
  • Schädel, Rippen, Wirbelsäule, Becken, ob. Extr., lange Wirbelsäule, Lunge, Abdomen usw.
Eleva Tube Head
Eleva Tube Head
Bedienelemente
  • Farbcod. Bedientast., kapazitiver Sensor f. Bremsfreigabe auf 3 Achsen
Datenanzeige:
  • Patientendaten, Bildvorschau, Generatoreinstellungen, Live-Kamerabild (Option)
LCD-Farbbildschirm
  • 30,7 cm
Tischgeometrie
Tischgeometrie
Belastbarkeit feststehend
  • 300 kg
Belastbarkeit beim Kippen
  • 250 kg
Dynamischer Flachdetektor
Dynamischer Flachdetektor
Typ
  • Caesiumjodid (CsI)
Detektorabmessungen
  • 43 cm x 43 cm
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Tischgeometrie
Tischgeometrie
Belastbarkeit feststehend
  • 300 kg
Belastbarkeit beim Kippen
  • 250 kg
Belastbarkeit bei allen Bewegungen
  • 185 kg
Max. Belastbarkeit der Fußstütze
  • 250 kg
Tischneigungswinkel
  • +90° bis –30°, optional –45°/–85°
Tischplatte
  • 200 cm × 80 cm
Freiraum zwischen Tischplatte und Detektorgehäuse
  • 25 bis 60 cm
Tischplattenhöhe
  • 83,3 cm
Detektor für Bucky-Tisch
  • SkyPlate Detektor (35 cm x 43 cm)*
Dynamischer Flachdetektor
Dynamischer Flachdetektor
Typ
  • Caesiumjodid (CsI)
Detektorabmessungen
  • 43 cm x 43 cm
Aktive Fläche
  • 42 cm x 42,6 cm
Pixelgröße
  • 148 μm
Bildmatrixgröße
  • 2880 Pixel x 2881 Pixel
Aufnahmemodus – kontinuierliche Durchleuchtung
  • Bis zu 30 Bilder/s
Aufnahmemodus – gepulste Durchleuchtung mit GCF
  • 0,5 bis 30 Bilder/s
Aufnahmemodus – gepulste Durchleuchtung mit PCF
  • 0,5 bis 6 Bilder/s
Generator
Generator
Leistung
  • 65 kW, optional 80 kW
Aufnahmetechniken
  • Manuell, automatisch, Intelligent Exp. (IQX), In-Pulse-Steuerung, automatische kV
Durchleuchtungstechniken
  • In-Pulse-Steuerung mit gittergesteuerter gepulster oder gepulster Durchleuchtung
Röhrenspannung bei Aufnahme
  • 40 bis 150 kV
Röhrenspannung bei Durchleuchtung
  • 40 bis 125 kV
Wandstativ (Option)
Wandstativ (Option)
Vertikale Bewegung (motorisiert)
  • 30 bis 180 cm
Detektor
  • Fest eingebauter Detektor 43 cm x 43 cm oder SkyPlate Detektor 35 cm x 43 cm
Kippen (motorisiert)
  • Optional, –20° bis +90°
Deckenstativ CSM (Option)
Deckenstativ CSM (Option)
Typ
  • Vierteilige Teleskopsäule
Tiefenblende
  • Motorisiert, automatisch
SkyPlate Detektor klein (Option)
SkyPlate Detektor klein (Option)
Typ
  • Digitaler CsI-Flachdetektor (Caesiumjodid)
Detektorabmessungen
  • 24 x 30 cm
Aktive Fläche
  • 22,2 x 28,4 cm
Bildmatrixgröße
  • 1500 Pixel x 1920 Pixel
SkyPlate Detektor groß (Option)
SkyPlate Detektor groß (Option)
Detektorabmessungen
  • 35 cm x 43 cm
Typ
  • Digitaler CsI-Flachdetektor (Caesiumjodid)
Aktive Fläche
  • 34,5 cm x 42,1 cm
Bildmatrixgröße
  • 2330 Pixel x 2846 Pixel
Anwendungsbereich
Anwendungsbereich
Durchleuchtung
  • Gastrointestinal, Harnwegunters., ERCP, durchleuchtungsgeführte Injektionen usw.
Radiographie
  • Schädel, Rippen, Wirbelsäule, Becken, ob. Extr., lange Wirbelsäule, Lunge, Abdomen usw.
Eleva Tube Head
Eleva Tube Head
Bedienelemente
  • Farbcod. Bedientast., kapazitiver Sensor f. Bremsfreigabe auf 3 Achsen
Datenanzeige:
  • Patientendaten, Bildvorschau, Generatoreinstellungen, Live-Kamerabild (Option)
LCD-Farbbildschirm
  • 30,7 cm
  • ¹Die Funktion ist in Großchina nicht erhältlich.
  • ²ClearRead Bone Suppression von Riverain Technologies

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