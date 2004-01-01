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KI-gestütztes Bildgebungssystem für eindeutige Diagnoseergebnisse
KI-gestütztes Bildgebungssystem für eindeutige Diagnoseergebnisse
Das Verida* System integriert KI-gestützte Spektralbildgebung in den Klinikalltag. Ein einziger Niedrigdosis-Scan liefert dabei anatomische und funktionelle Erkenntnisse für eindeutige Antworten auf komplexe Fragestellungen: Von In-Stent-Restenosen bis hin zu diskreten Tumorläsionen. Dank des KI-gestützten Bildgebungssystems profitieren Sie von schnellen, funktionellen und präzisen Ergebnissen in einer effizienten CT-Untersuchung, egal ob mit dem NanoPanel Prism Precise Detektor der dritten Generation oder Spectral Precise Image. Mit Verida* lässt sich die spektrale CT einfach in klinische Routineabläufe integrieren. Dank der kurzen Scan-Dauer sind so selbst in Umgebungen mit hohem Durchsatz schnelle, zuverlässige Diagnosen möglich.
KI-gestütztes Bildgebungssystem für eindeutige Diagnoseergebnisse
Das Verida* System integriert KI-gestützte Spektralbildgebung in den Klinikalltag. Ein einziger Niedrigdosis-Scan liefert dabei anatomische und funktionelle Erkenntnisse für eindeutige Antworten auf komplexe Fragestellungen: Von In-Stent-Restenosen bis hin zu diskreten Tumorläsionen. Dank des KI-gestützten Bildgebungssystems profitieren Sie von schnellen, funktionellen und präzisen Ergebnissen in einer effizienten CT-Untersuchung, egal ob mit dem NanoPanel Prism Precise Detektor der dritten Generation oder Spectral Precise Image. Mit Verida* lässt sich die spektrale CT einfach in klinische Routineabläufe integrieren. Dank der kurzen Scan-Dauer sind so selbst in Umgebungen mit hohem Durchsatz schnelle, zuverlässige Diagnosen möglich.
KI-gestütztes Bildgebungssystem für eindeutige Diagnoseergebnisse
Das Verida* System integriert KI-gestützte Spektralbildgebung in den Klinikalltag. Ein einziger Niedrigdosis-Scan liefert dabei anatomische und funktionelle Erkenntnisse für eindeutige Antworten auf komplexe Fragestellungen: Von In-Stent-Restenosen bis hin zu diskreten Tumorläsionen. Dank des KI-gestützten Bildgebungssystems profitieren Sie von schnellen, funktionellen und präzisen Ergebnissen in einer effizienten CT-Untersuchung, egal ob mit dem NanoPanel Prism Precise Detektor der dritten Generation oder Spectral Precise Image. Mit Verida* lässt sich die spektrale CT einfach in klinische Routineabläufe integrieren. Dank der kurzen Scan-Dauer sind so selbst in Umgebungen mit hohem Durchsatz schnelle, zuverlässige Diagnosen möglich.
KI-gestütztes Bildgebungssystem für eindeutige Diagnoseergebnisse
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Das Verida* System integriert KI-gestützte Spektralbildgebung in den Klinikalltag. Ein einziger Niedrigdosis-Scan liefert dabei anatomische und funktionelle Erkenntnisse für eindeutige Antworten auf komplexe Fragestellungen: Von In-Stent-Restenosen bis hin zu diskreten Tumorläsionen. Dank des KI-gestützten Bildgebungssystems profitieren Sie von schnellen, funktionellen und präzisen Ergebnissen in einer effizienten CT-Untersuchung, egal ob mit dem NanoPanel Prism Precise Detektor der dritten Generation oder Spectral Precise Image. Mit Verida* lässt sich die spektrale CT einfach in klinische Routineabläufe integrieren. Dank der kurzen Scan-Dauer sind so selbst in Umgebungen mit hohem Durchsatz schnelle, zuverlässige Diagnosen möglich.
NanoPanel Prism Precise Detektor für mehr Leistungsfähigkeit
NanoPanel Prism Precise Detektor für mehr Leistungsfähigkeit
Mit der Dual-Layer-Detektor-Technologie haben wir neue Maßstäbe in der detektorbasierten Spektralbildgebung gesetzt. [1] Verida* wurde für Niedrigdosis-Scans entwickelt und verfügt über KI-Funktionen sowie den NanoPanel Prism Precise Detektor der dritten Generation mit Dual-Layer-Technologie. Dieser arbeitet mit dem KI-gestützten Rekonstruktionsalgorithmus Spectral Precise Image und schöpft so das Potenzial der CT-Bildgebung weiter aus. Der obere Szintillator erkennt niedrigenergetische Photonen, der untere Szintillator hochenergetische Photonen. Mit Hilfe dieser sog. Dual-Layer-Technologie lassen sich ein stärkerer Kontrast bei niedrigen MonoE-Werten sowie eine Korrektur von Strahlaufhärtungs-Artefakten erzielen.
NanoPanel Prism Precise Detektor für mehr Leistungsfähigkeit
Mit der Dual-Layer-Detektor-Technologie haben wir neue Maßstäbe in der detektorbasierten Spektralbildgebung gesetzt. [1] Verida* wurde für Niedrigdosis-Scans entwickelt und verfügt über KI-Funktionen sowie den NanoPanel Prism Precise Detektor der dritten Generation mit Dual-Layer-Technologie. Dieser arbeitet mit dem KI-gestützten Rekonstruktionsalgorithmus Spectral Precise Image und schöpft so das Potenzial der CT-Bildgebung weiter aus. Der obere Szintillator erkennt niedrigenergetische Photonen, der untere Szintillator hochenergetische Photonen. Mit Hilfe dieser sog. Dual-Layer-Technologie lassen sich ein stärkerer Kontrast bei niedrigen MonoE-Werten sowie eine Korrektur von Strahlaufhärtungs-Artefakten erzielen.
NanoPanel Prism Precise Detektor für mehr Leistungsfähigkeit
Mit der Dual-Layer-Detektor-Technologie haben wir neue Maßstäbe in der detektorbasierten Spektralbildgebung gesetzt. [1] Verida* wurde für Niedrigdosis-Scans entwickelt und verfügt über KI-Funktionen sowie den NanoPanel Prism Precise Detektor der dritten Generation mit Dual-Layer-Technologie. Dieser arbeitet mit dem KI-gestützten Rekonstruktionsalgorithmus Spectral Precise Image und schöpft so das Potenzial der CT-Bildgebung weiter aus. Der obere Szintillator erkennt niedrigenergetische Photonen, der untere Szintillator hochenergetische Photonen. Mit Hilfe dieser sog. Dual-Layer-Technologie lassen sich ein stärkerer Kontrast bei niedrigen MonoE-Werten sowie eine Korrektur von Strahlaufhärtungs-Artefakten erzielen.
NanoPanel Prism Precise Detektor für mehr Leistungsfähigkeit
NanoPanel Prism Precise Detektor für mehr Leistungsfähigkeit
Mit der Dual-Layer-Detektor-Technologie haben wir neue Maßstäbe in der detektorbasierten Spektralbildgebung gesetzt. [1] Verida* wurde für Niedrigdosis-Scans entwickelt und verfügt über KI-Funktionen sowie den NanoPanel Prism Precise Detektor der dritten Generation mit Dual-Layer-Technologie. Dieser arbeitet mit dem KI-gestützten Rekonstruktionsalgorithmus Spectral Precise Image und schöpft so das Potenzial der CT-Bildgebung weiter aus. Der obere Szintillator erkennt niedrigenergetische Photonen, der untere Szintillator hochenergetische Photonen. Mit Hilfe dieser sog. Dual-Layer-Technologie lassen sich ein stärkerer Kontrast bei niedrigen MonoE-Werten sowie eine Korrektur von Strahlaufhärtungs-Artefakten erzielen.
Höhere Bildqualität mit Spectral Precise Image
Höhere Bildqualität mit Spectral Precise Image
Spectral Precise Image ist ein KI-gestützter Multi‑Pass‑Algorithmus zur Rauschunterdrückung. Neben einem verringerten Rauschen sorgt dieser Algorithmus auch dafür, dass sich die Konturen feiner anatomischer Details abzeichnen: für Bilder mit noch höherer Auflösung. So erzielen Sie eine niedrigere Dosis sowie höhere Bildqualität mit verbesserter Niedrigkontrast-Erkennbarkeit von bis zu 136% für konventionelle CT- und Spektralergebnisse. [2]
Höhere Bildqualität mit Spectral Precise Image
Spectral Precise Image ist ein KI-gestützter Multi‑Pass‑Algorithmus zur Rauschunterdrückung. Neben einem verringerten Rauschen sorgt dieser Algorithmus auch dafür, dass sich die Konturen feiner anatomischer Details abzeichnen: für Bilder mit noch höherer Auflösung. So erzielen Sie eine niedrigere Dosis sowie höhere Bildqualität mit verbesserter Niedrigkontrast-Erkennbarkeit von bis zu 136% für konventionelle CT- und Spektralergebnisse. [2]
Höhere Bildqualität mit Spectral Precise Image
Spectral Precise Image ist ein KI-gestützter Multi‑Pass‑Algorithmus zur Rauschunterdrückung. Neben einem verringerten Rauschen sorgt dieser Algorithmus auch dafür, dass sich die Konturen feiner anatomischer Details abzeichnen: für Bilder mit noch höherer Auflösung. So erzielen Sie eine niedrigere Dosis sowie höhere Bildqualität mit verbesserter Niedrigkontrast-Erkennbarkeit von bis zu 136% für konventionelle CT- und Spektralergebnisse. [2]
Spectral Precise Image ist ein KI-gestützter Multi‑Pass‑Algorithmus zur Rauschunterdrückung. Neben einem verringerten Rauschen sorgt dieser Algorithmus auch dafür, dass sich die Konturen feiner anatomischer Details abzeichnen: für Bilder mit noch höherer Auflösung. So erzielen Sie eine niedrigere Dosis sowie höhere Bildqualität mit verbesserter Niedrigkontrast-Erkennbarkeit von bis zu 136% für konventionelle CT- und Spektralergebnisse. [2]
Spektrale Rekonstruktionen ohne Mausklick für optimierte Abläufe
Spektrale Rekonstruktionen ohne Mausklick für optimierte Abläufe
Wenn jeder Augenblick zählt, ist Schnelligkeit gefragt. Verida* ermöglicht dank spektraler Rekonstruktionen ohne Mausklick reibungslose Arbeitsabläufe und optimiert so die täglichen Aufgaben der Anwender*innen. Beim Verida* System lösen Scan-Protokolle automatisch die Spektralrekonstruktion aus. So erhalten Sie im Rahmen Ihres Routineablaufs auch stets die zugehörigen Spektralergebnisse. Das Verida* System rekonstruiert bis zu 145 Bilder pro Sekunde, so dass vollständige Untersuchungen automatisch in weniger als 30 Sekunden angezeigt werden. Es bietet somit eine doppelt so schnelle Leistung wie das Vorgängersystem [3] und ermöglicht bis zu 270 Untersuchungen pro Tag in Umgebungen mit hohem Durchsatz [4].
Spektrale Rekonstruktionen ohne Mausklick für optimierte Abläufe
Wenn jeder Augenblick zählt, ist Schnelligkeit gefragt. Verida* ermöglicht dank spektraler Rekonstruktionen ohne Mausklick reibungslose Arbeitsabläufe und optimiert so die täglichen Aufgaben der Anwender*innen. Beim Verida* System lösen Scan-Protokolle automatisch die Spektralrekonstruktion aus. So erhalten Sie im Rahmen Ihres Routineablaufs auch stets die zugehörigen Spektralergebnisse. Das Verida* System rekonstruiert bis zu 145 Bilder pro Sekunde, so dass vollständige Untersuchungen automatisch in weniger als 30 Sekunden angezeigt werden. Es bietet somit eine doppelt so schnelle Leistung wie das Vorgängersystem [3] und ermöglicht bis zu 270 Untersuchungen pro Tag in Umgebungen mit hohem Durchsatz [4].
Spektrale Rekonstruktionen ohne Mausklick für optimierte Abläufe
Wenn jeder Augenblick zählt, ist Schnelligkeit gefragt. Verida* ermöglicht dank spektraler Rekonstruktionen ohne Mausklick reibungslose Arbeitsabläufe und optimiert so die täglichen Aufgaben der Anwender*innen. Beim Verida* System lösen Scan-Protokolle automatisch die Spektralrekonstruktion aus. So erhalten Sie im Rahmen Ihres Routineablaufs auch stets die zugehörigen Spektralergebnisse. Das Verida* System rekonstruiert bis zu 145 Bilder pro Sekunde, so dass vollständige Untersuchungen automatisch in weniger als 30 Sekunden angezeigt werden. Es bietet somit eine doppelt so schnelle Leistung wie das Vorgängersystem [3] und ermöglicht bis zu 270 Untersuchungen pro Tag in Umgebungen mit hohem Durchsatz [4].
Spektrale Rekonstruktionen ohne Mausklick für optimierte Abläufe
Spektrale Rekonstruktionen ohne Mausklick für optimierte Abläufe
Wenn jeder Augenblick zählt, ist Schnelligkeit gefragt. Verida* ermöglicht dank spektraler Rekonstruktionen ohne Mausklick reibungslose Arbeitsabläufe und optimiert so die täglichen Aufgaben der Anwender*innen. Beim Verida* System lösen Scan-Protokolle automatisch die Spektralrekonstruktion aus. So erhalten Sie im Rahmen Ihres Routineablaufs auch stets die zugehörigen Spektralergebnisse. Das Verida* System rekonstruiert bis zu 145 Bilder pro Sekunde, so dass vollständige Untersuchungen automatisch in weniger als 30 Sekunden angezeigt werden. Es bietet somit eine doppelt so schnelle Leistung wie das Vorgängersystem [3] und ermöglicht bis zu 270 Untersuchungen pro Tag in Umgebungen mit hohem Durchsatz [4].
Mit CT Spectral Magic Glass on PACS Ergebnisse im PACS sehen
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Für Spektralergebnisse sind beim Verida* System keine zusätzlichen Schritte mehr erforderlich, die Zeit kosten würden. Mit CT Spectral Magic Glass on PACS können Sie Spektralergebnisse direkt im PACS einsehen und erhalten sofort Zugriff auf die richtigen Daten. Die Ergebnisse sind dank CT Spectral Magic Glass on PACS leicht zugänglich und verständlich, ganz ohne spezielle Workstations. Sie können direkt am Point of Care auf vollständige Spektral-Datensätze zugreifen mit kaum spürbarem Einfluss auf den benötigten Speicherplatz. Es bedarf weder spezieller Workstations, noch manueller Schritte: Ihr aktueller Arbeitsablauf wird nicht unterbrochen.
Mit CT Spectral Magic Glass on PACS Ergebnisse im PACS sehen
Für Spektralergebnisse sind beim Verida* System keine zusätzlichen Schritte mehr erforderlich, die Zeit kosten würden. Mit CT Spectral Magic Glass on PACS können Sie Spektralergebnisse direkt im PACS einsehen und erhalten sofort Zugriff auf die richtigen Daten. Die Ergebnisse sind dank CT Spectral Magic Glass on PACS leicht zugänglich und verständlich, ganz ohne spezielle Workstations. Sie können direkt am Point of Care auf vollständige Spektral-Datensätze zugreifen mit kaum spürbarem Einfluss auf den benötigten Speicherplatz. Es bedarf weder spezieller Workstations, noch manueller Schritte: Ihr aktueller Arbeitsablauf wird nicht unterbrochen.
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Für Spektralergebnisse sind beim Verida* System keine zusätzlichen Schritte mehr erforderlich, die Zeit kosten würden. Mit CT Spectral Magic Glass on PACS können Sie Spektralergebnisse direkt im PACS einsehen und erhalten sofort Zugriff auf die richtigen Daten. Die Ergebnisse sind dank CT Spectral Magic Glass on PACS leicht zugänglich und verständlich, ganz ohne spezielle Workstations. Sie können direkt am Point of Care auf vollständige Spektral-Datensätze zugreifen mit kaum spürbarem Einfluss auf den benötigten Speicherplatz. Es bedarf weder spezieller Workstations, noch manueller Schritte: Ihr aktueller Arbeitsablauf wird nicht unterbrochen.
Mit CT Spectral Magic Glass on PACS Ergebnisse im PACS sehen
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Für Spektralergebnisse sind beim Verida* System keine zusätzlichen Schritte mehr erforderlich, die Zeit kosten würden. Mit CT Spectral Magic Glass on PACS können Sie Spektralergebnisse direkt im PACS einsehen und erhalten sofort Zugriff auf die richtigen Daten. Die Ergebnisse sind dank CT Spectral Magic Glass on PACS leicht zugänglich und verständlich, ganz ohne spezielle Workstations. Sie können direkt am Point of Care auf vollständige Spektral-Datensätze zugreifen mit kaum spürbarem Einfluss auf den benötigten Speicherplatz. Es bedarf weder spezieller Workstations, noch manueller Schritte: Ihr aktueller Arbeitsablauf wird nicht unterbrochen.
Detektorbasierte Spektralbildgebung für schnelleren Kapitalertrag
Detektorbasierte Spektralbildgebung für schnelleren Kapitalertrag
Verida* bietet Ihnen von Anfang an langfristigen Mehrwert. Das KI-gestützte, einfache System ermöglicht eine anwendungsfreundliche Spektralbildgebung für den täglichen Gebrauch. Durch die Spektralbildgebung konnten in der klinischen Praxis 34% weniger Folge-Scans und 25% Kostenersparnis erzielt werden [5]. Dies trägt zu einem schnelleren Kapitalertrag bei. Verida* und KI-gestützte Remote Services sind auf hohen Durchsatz sowie effiziente Arbeitsabläufe ausgelegt. Sie optimieren den Stromverbrauch und die Röntgenröhrenauslastung mit einer Energieersparnis von 45% [6] und tragen so zum Erhalt der Systemleistung bei. Betriebskosten können somit reduziert und die Lebensdauer der Geräte potenziell verlängert werden.
Detektorbasierte Spektralbildgebung für schnelleren Kapitalertrag
Verida* bietet Ihnen von Anfang an langfristigen Mehrwert. Das KI-gestützte, einfache System ermöglicht eine anwendungsfreundliche Spektralbildgebung für den täglichen Gebrauch. Durch die Spektralbildgebung konnten in der klinischen Praxis 34% weniger Folge-Scans und 25% Kostenersparnis erzielt werden [5]. Dies trägt zu einem schnelleren Kapitalertrag bei. Verida* und KI-gestützte Remote Services sind auf hohen Durchsatz sowie effiziente Arbeitsabläufe ausgelegt. Sie optimieren den Stromverbrauch und die Röntgenröhrenauslastung mit einer Energieersparnis von 45% [6] und tragen so zum Erhalt der Systemleistung bei. Betriebskosten können somit reduziert und die Lebensdauer der Geräte potenziell verlängert werden.
Detektorbasierte Spektralbildgebung für schnelleren Kapitalertrag
Verida* bietet Ihnen von Anfang an langfristigen Mehrwert. Das KI-gestützte, einfache System ermöglicht eine anwendungsfreundliche Spektralbildgebung für den täglichen Gebrauch. Durch die Spektralbildgebung konnten in der klinischen Praxis 34% weniger Folge-Scans und 25% Kostenersparnis erzielt werden [5]. Dies trägt zu einem schnelleren Kapitalertrag bei. Verida* und KI-gestützte Remote Services sind auf hohen Durchsatz sowie effiziente Arbeitsabläufe ausgelegt. Sie optimieren den Stromverbrauch und die Röntgenröhrenauslastung mit einer Energieersparnis von 45% [6] und tragen so zum Erhalt der Systemleistung bei. Betriebskosten können somit reduziert und die Lebensdauer der Geräte potenziell verlängert werden.
Detektorbasierte Spektralbildgebung für schnelleren Kapitalertrag
Detektorbasierte Spektralbildgebung für schnelleren Kapitalertrag
Verida* bietet Ihnen von Anfang an langfristigen Mehrwert. Das KI-gestützte, einfache System ermöglicht eine anwendungsfreundliche Spektralbildgebung für den täglichen Gebrauch. Durch die Spektralbildgebung konnten in der klinischen Praxis 34% weniger Folge-Scans und 25% Kostenersparnis erzielt werden [5]. Dies trägt zu einem schnelleren Kapitalertrag bei. Verida* und KI-gestützte Remote Services sind auf hohen Durchsatz sowie effiziente Arbeitsabläufe ausgelegt. Sie optimieren den Stromverbrauch und die Röntgenröhrenauslastung mit einer Energieersparnis von 45% [6] und tragen so zum Erhalt der Systemleistung bei. Betriebskosten können somit reduziert und die Lebensdauer der Geräte potenziell verlängert werden.
KI-gestütztes Bildgebungssystem für eindeutige Diagnoseergebnisse
NanoPanel Prism Precise Detektor für mehr Leistungsfähigkeit
Höhere Bildqualität mit Spectral Precise Image
Spektrale Rekonstruktionen ohne Mausklick für optimierte Abläufe
KI-gestütztes Bildgebungssystem für eindeutige Diagnoseergebnisse
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Das Verida* System integriert KI-gestützte Spektralbildgebung in den Klinikalltag. Ein einziger Niedrigdosis-Scan liefert dabei anatomische und funktionelle Erkenntnisse für eindeutige Antworten auf komplexe Fragestellungen: Von In-Stent-Restenosen bis hin zu diskreten Tumorläsionen. Dank des KI-gestützten Bildgebungssystems profitieren Sie von schnellen, funktionellen und präzisen Ergebnissen in einer effizienten CT-Untersuchung, egal ob mit dem NanoPanel Prism Precise Detektor der dritten Generation oder Spectral Precise Image. Mit Verida* lässt sich die spektrale CT einfach in klinische Routineabläufe integrieren. Dank der kurzen Scan-Dauer sind so selbst in Umgebungen mit hohem Durchsatz schnelle, zuverlässige Diagnosen möglich.
KI-gestütztes Bildgebungssystem für eindeutige Diagnoseergebnisse
Das Verida* System integriert KI-gestützte Spektralbildgebung in den Klinikalltag. Ein einziger Niedrigdosis-Scan liefert dabei anatomische und funktionelle Erkenntnisse für eindeutige Antworten auf komplexe Fragestellungen: Von In-Stent-Restenosen bis hin zu diskreten Tumorläsionen. Dank des KI-gestützten Bildgebungssystems profitieren Sie von schnellen, funktionellen und präzisen Ergebnissen in einer effizienten CT-Untersuchung, egal ob mit dem NanoPanel Prism Precise Detektor der dritten Generation oder Spectral Precise Image. Mit Verida* lässt sich die spektrale CT einfach in klinische Routineabläufe integrieren. Dank der kurzen Scan-Dauer sind so selbst in Umgebungen mit hohem Durchsatz schnelle, zuverlässige Diagnosen möglich.
KI-gestütztes Bildgebungssystem für eindeutige Diagnoseergebnisse
Das Verida* System integriert KI-gestützte Spektralbildgebung in den Klinikalltag. Ein einziger Niedrigdosis-Scan liefert dabei anatomische und funktionelle Erkenntnisse für eindeutige Antworten auf komplexe Fragestellungen: Von In-Stent-Restenosen bis hin zu diskreten Tumorläsionen. Dank des KI-gestützten Bildgebungssystems profitieren Sie von schnellen, funktionellen und präzisen Ergebnissen in einer effizienten CT-Untersuchung, egal ob mit dem NanoPanel Prism Precise Detektor der dritten Generation oder Spectral Precise Image. Mit Verida* lässt sich die spektrale CT einfach in klinische Routineabläufe integrieren. Dank der kurzen Scan-Dauer sind so selbst in Umgebungen mit hohem Durchsatz schnelle, zuverlässige Diagnosen möglich.
KI-gestütztes Bildgebungssystem für eindeutige Diagnoseergebnisse
KI-gestütztes Bildgebungssystem für eindeutige Diagnoseergebnisse
Das Verida* System integriert KI-gestützte Spektralbildgebung in den Klinikalltag. Ein einziger Niedrigdosis-Scan liefert dabei anatomische und funktionelle Erkenntnisse für eindeutige Antworten auf komplexe Fragestellungen: Von In-Stent-Restenosen bis hin zu diskreten Tumorläsionen. Dank des KI-gestützten Bildgebungssystems profitieren Sie von schnellen, funktionellen und präzisen Ergebnissen in einer effizienten CT-Untersuchung, egal ob mit dem NanoPanel Prism Precise Detektor der dritten Generation oder Spectral Precise Image. Mit Verida* lässt sich die spektrale CT einfach in klinische Routineabläufe integrieren. Dank der kurzen Scan-Dauer sind so selbst in Umgebungen mit hohem Durchsatz schnelle, zuverlässige Diagnosen möglich.
NanoPanel Prism Precise Detektor für mehr Leistungsfähigkeit
NanoPanel Prism Precise Detektor für mehr Leistungsfähigkeit
Mit der Dual-Layer-Detektor-Technologie haben wir neue Maßstäbe in der detektorbasierten Spektralbildgebung gesetzt. [1] Verida* wurde für Niedrigdosis-Scans entwickelt und verfügt über KI-Funktionen sowie den NanoPanel Prism Precise Detektor der dritten Generation mit Dual-Layer-Technologie. Dieser arbeitet mit dem KI-gestützten Rekonstruktionsalgorithmus Spectral Precise Image und schöpft so das Potenzial der CT-Bildgebung weiter aus. Der obere Szintillator erkennt niedrigenergetische Photonen, der untere Szintillator hochenergetische Photonen. Mit Hilfe dieser sog. Dual-Layer-Technologie lassen sich ein stärkerer Kontrast bei niedrigen MonoE-Werten sowie eine Korrektur von Strahlaufhärtungs-Artefakten erzielen.
NanoPanel Prism Precise Detektor für mehr Leistungsfähigkeit
Mit der Dual-Layer-Detektor-Technologie haben wir neue Maßstäbe in der detektorbasierten Spektralbildgebung gesetzt. [1] Verida* wurde für Niedrigdosis-Scans entwickelt und verfügt über KI-Funktionen sowie den NanoPanel Prism Precise Detektor der dritten Generation mit Dual-Layer-Technologie. Dieser arbeitet mit dem KI-gestützten Rekonstruktionsalgorithmus Spectral Precise Image und schöpft so das Potenzial der CT-Bildgebung weiter aus. Der obere Szintillator erkennt niedrigenergetische Photonen, der untere Szintillator hochenergetische Photonen. Mit Hilfe dieser sog. Dual-Layer-Technologie lassen sich ein stärkerer Kontrast bei niedrigen MonoE-Werten sowie eine Korrektur von Strahlaufhärtungs-Artefakten erzielen.
NanoPanel Prism Precise Detektor für mehr Leistungsfähigkeit
Mit der Dual-Layer-Detektor-Technologie haben wir neue Maßstäbe in der detektorbasierten Spektralbildgebung gesetzt. [1] Verida* wurde für Niedrigdosis-Scans entwickelt und verfügt über KI-Funktionen sowie den NanoPanel Prism Precise Detektor der dritten Generation mit Dual-Layer-Technologie. Dieser arbeitet mit dem KI-gestützten Rekonstruktionsalgorithmus Spectral Precise Image und schöpft so das Potenzial der CT-Bildgebung weiter aus. Der obere Szintillator erkennt niedrigenergetische Photonen, der untere Szintillator hochenergetische Photonen. Mit Hilfe dieser sog. Dual-Layer-Technologie lassen sich ein stärkerer Kontrast bei niedrigen MonoE-Werten sowie eine Korrektur von Strahlaufhärtungs-Artefakten erzielen.
NanoPanel Prism Precise Detektor für mehr Leistungsfähigkeit
NanoPanel Prism Precise Detektor für mehr Leistungsfähigkeit
Mit der Dual-Layer-Detektor-Technologie haben wir neue Maßstäbe in der detektorbasierten Spektralbildgebung gesetzt. [1] Verida* wurde für Niedrigdosis-Scans entwickelt und verfügt über KI-Funktionen sowie den NanoPanel Prism Precise Detektor der dritten Generation mit Dual-Layer-Technologie. Dieser arbeitet mit dem KI-gestützten Rekonstruktionsalgorithmus Spectral Precise Image und schöpft so das Potenzial der CT-Bildgebung weiter aus. Der obere Szintillator erkennt niedrigenergetische Photonen, der untere Szintillator hochenergetische Photonen. Mit Hilfe dieser sog. Dual-Layer-Technologie lassen sich ein stärkerer Kontrast bei niedrigen MonoE-Werten sowie eine Korrektur von Strahlaufhärtungs-Artefakten erzielen.
Höhere Bildqualität mit Spectral Precise Image
Höhere Bildqualität mit Spectral Precise Image
Spectral Precise Image ist ein KI-gestützter Multi‑Pass‑Algorithmus zur Rauschunterdrückung. Neben einem verringerten Rauschen sorgt dieser Algorithmus auch dafür, dass sich die Konturen feiner anatomischer Details abzeichnen: für Bilder mit noch höherer Auflösung. So erzielen Sie eine niedrigere Dosis sowie höhere Bildqualität mit verbesserter Niedrigkontrast-Erkennbarkeit von bis zu 136% für konventionelle CT- und Spektralergebnisse. [2]
Höhere Bildqualität mit Spectral Precise Image
Spectral Precise Image ist ein KI-gestützter Multi‑Pass‑Algorithmus zur Rauschunterdrückung. Neben einem verringerten Rauschen sorgt dieser Algorithmus auch dafür, dass sich die Konturen feiner anatomischer Details abzeichnen: für Bilder mit noch höherer Auflösung. So erzielen Sie eine niedrigere Dosis sowie höhere Bildqualität mit verbesserter Niedrigkontrast-Erkennbarkeit von bis zu 136% für konventionelle CT- und Spektralergebnisse. [2]
Höhere Bildqualität mit Spectral Precise Image
Spectral Precise Image ist ein KI-gestützter Multi‑Pass‑Algorithmus zur Rauschunterdrückung. Neben einem verringerten Rauschen sorgt dieser Algorithmus auch dafür, dass sich die Konturen feiner anatomischer Details abzeichnen: für Bilder mit noch höherer Auflösung. So erzielen Sie eine niedrigere Dosis sowie höhere Bildqualität mit verbesserter Niedrigkontrast-Erkennbarkeit von bis zu 136% für konventionelle CT- und Spektralergebnisse. [2]
Spectral Precise Image ist ein KI-gestützter Multi‑Pass‑Algorithmus zur Rauschunterdrückung. Neben einem verringerten Rauschen sorgt dieser Algorithmus auch dafür, dass sich die Konturen feiner anatomischer Details abzeichnen: für Bilder mit noch höherer Auflösung. So erzielen Sie eine niedrigere Dosis sowie höhere Bildqualität mit verbesserter Niedrigkontrast-Erkennbarkeit von bis zu 136% für konventionelle CT- und Spektralergebnisse. [2]
Spektrale Rekonstruktionen ohne Mausklick für optimierte Abläufe
Spektrale Rekonstruktionen ohne Mausklick für optimierte Abläufe
Wenn jeder Augenblick zählt, ist Schnelligkeit gefragt. Verida* ermöglicht dank spektraler Rekonstruktionen ohne Mausklick reibungslose Arbeitsabläufe und optimiert so die täglichen Aufgaben der Anwender*innen. Beim Verida* System lösen Scan-Protokolle automatisch die Spektralrekonstruktion aus. So erhalten Sie im Rahmen Ihres Routineablaufs auch stets die zugehörigen Spektralergebnisse. Das Verida* System rekonstruiert bis zu 145 Bilder pro Sekunde, so dass vollständige Untersuchungen automatisch in weniger als 30 Sekunden angezeigt werden. Es bietet somit eine doppelt so schnelle Leistung wie das Vorgängersystem [3] und ermöglicht bis zu 270 Untersuchungen pro Tag in Umgebungen mit hohem Durchsatz [4].
Spektrale Rekonstruktionen ohne Mausklick für optimierte Abläufe
Wenn jeder Augenblick zählt, ist Schnelligkeit gefragt. Verida* ermöglicht dank spektraler Rekonstruktionen ohne Mausklick reibungslose Arbeitsabläufe und optimiert so die täglichen Aufgaben der Anwender*innen. Beim Verida* System lösen Scan-Protokolle automatisch die Spektralrekonstruktion aus. So erhalten Sie im Rahmen Ihres Routineablaufs auch stets die zugehörigen Spektralergebnisse. Das Verida* System rekonstruiert bis zu 145 Bilder pro Sekunde, so dass vollständige Untersuchungen automatisch in weniger als 30 Sekunden angezeigt werden. Es bietet somit eine doppelt so schnelle Leistung wie das Vorgängersystem [3] und ermöglicht bis zu 270 Untersuchungen pro Tag in Umgebungen mit hohem Durchsatz [4].
Spektrale Rekonstruktionen ohne Mausklick für optimierte Abläufe
Wenn jeder Augenblick zählt, ist Schnelligkeit gefragt. Verida* ermöglicht dank spektraler Rekonstruktionen ohne Mausklick reibungslose Arbeitsabläufe und optimiert so die täglichen Aufgaben der Anwender*innen. Beim Verida* System lösen Scan-Protokolle automatisch die Spektralrekonstruktion aus. So erhalten Sie im Rahmen Ihres Routineablaufs auch stets die zugehörigen Spektralergebnisse. Das Verida* System rekonstruiert bis zu 145 Bilder pro Sekunde, so dass vollständige Untersuchungen automatisch in weniger als 30 Sekunden angezeigt werden. Es bietet somit eine doppelt so schnelle Leistung wie das Vorgängersystem [3] und ermöglicht bis zu 270 Untersuchungen pro Tag in Umgebungen mit hohem Durchsatz [4].
Spektrale Rekonstruktionen ohne Mausklick für optimierte Abläufe
Spektrale Rekonstruktionen ohne Mausklick für optimierte Abläufe
Wenn jeder Augenblick zählt, ist Schnelligkeit gefragt. Verida* ermöglicht dank spektraler Rekonstruktionen ohne Mausklick reibungslose Arbeitsabläufe und optimiert so die täglichen Aufgaben der Anwender*innen. Beim Verida* System lösen Scan-Protokolle automatisch die Spektralrekonstruktion aus. So erhalten Sie im Rahmen Ihres Routineablaufs auch stets die zugehörigen Spektralergebnisse. Das Verida* System rekonstruiert bis zu 145 Bilder pro Sekunde, so dass vollständige Untersuchungen automatisch in weniger als 30 Sekunden angezeigt werden. Es bietet somit eine doppelt so schnelle Leistung wie das Vorgängersystem [3] und ermöglicht bis zu 270 Untersuchungen pro Tag in Umgebungen mit hohem Durchsatz [4].
Mit CT Spectral Magic Glass on PACS Ergebnisse im PACS sehen
Mit CT Spectral Magic Glass on PACS Ergebnisse im PACS sehen
Für Spektralergebnisse sind beim Verida* System keine zusätzlichen Schritte mehr erforderlich, die Zeit kosten würden. Mit CT Spectral Magic Glass on PACS können Sie Spektralergebnisse direkt im PACS einsehen und erhalten sofort Zugriff auf die richtigen Daten. Die Ergebnisse sind dank CT Spectral Magic Glass on PACS leicht zugänglich und verständlich, ganz ohne spezielle Workstations. Sie können direkt am Point of Care auf vollständige Spektral-Datensätze zugreifen mit kaum spürbarem Einfluss auf den benötigten Speicherplatz. Es bedarf weder spezieller Workstations, noch manueller Schritte: Ihr aktueller Arbeitsablauf wird nicht unterbrochen.
Mit CT Spectral Magic Glass on PACS Ergebnisse im PACS sehen
Für Spektralergebnisse sind beim Verida* System keine zusätzlichen Schritte mehr erforderlich, die Zeit kosten würden. Mit CT Spectral Magic Glass on PACS können Sie Spektralergebnisse direkt im PACS einsehen und erhalten sofort Zugriff auf die richtigen Daten. Die Ergebnisse sind dank CT Spectral Magic Glass on PACS leicht zugänglich und verständlich, ganz ohne spezielle Workstations. Sie können direkt am Point of Care auf vollständige Spektral-Datensätze zugreifen mit kaum spürbarem Einfluss auf den benötigten Speicherplatz. Es bedarf weder spezieller Workstations, noch manueller Schritte: Ihr aktueller Arbeitsablauf wird nicht unterbrochen.
Mit CT Spectral Magic Glass on PACS Ergebnisse im PACS sehen
Für Spektralergebnisse sind beim Verida* System keine zusätzlichen Schritte mehr erforderlich, die Zeit kosten würden. Mit CT Spectral Magic Glass on PACS können Sie Spektralergebnisse direkt im PACS einsehen und erhalten sofort Zugriff auf die richtigen Daten. Die Ergebnisse sind dank CT Spectral Magic Glass on PACS leicht zugänglich und verständlich, ganz ohne spezielle Workstations. Sie können direkt am Point of Care auf vollständige Spektral-Datensätze zugreifen mit kaum spürbarem Einfluss auf den benötigten Speicherplatz. Es bedarf weder spezieller Workstations, noch manueller Schritte: Ihr aktueller Arbeitsablauf wird nicht unterbrochen.
Mit CT Spectral Magic Glass on PACS Ergebnisse im PACS sehen
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Für Spektralergebnisse sind beim Verida* System keine zusätzlichen Schritte mehr erforderlich, die Zeit kosten würden. Mit CT Spectral Magic Glass on PACS können Sie Spektralergebnisse direkt im PACS einsehen und erhalten sofort Zugriff auf die richtigen Daten. Die Ergebnisse sind dank CT Spectral Magic Glass on PACS leicht zugänglich und verständlich, ganz ohne spezielle Workstations. Sie können direkt am Point of Care auf vollständige Spektral-Datensätze zugreifen mit kaum spürbarem Einfluss auf den benötigten Speicherplatz. Es bedarf weder spezieller Workstations, noch manueller Schritte: Ihr aktueller Arbeitsablauf wird nicht unterbrochen.
Detektorbasierte Spektralbildgebung für schnelleren Kapitalertrag
Detektorbasierte Spektralbildgebung für schnelleren Kapitalertrag
Verida* bietet Ihnen von Anfang an langfristigen Mehrwert. Das KI-gestützte, einfache System ermöglicht eine anwendungsfreundliche Spektralbildgebung für den täglichen Gebrauch. Durch die Spektralbildgebung konnten in der klinischen Praxis 34% weniger Folge-Scans und 25% Kostenersparnis erzielt werden [5]. Dies trägt zu einem schnelleren Kapitalertrag bei. Verida* und KI-gestützte Remote Services sind auf hohen Durchsatz sowie effiziente Arbeitsabläufe ausgelegt. Sie optimieren den Stromverbrauch und die Röntgenröhrenauslastung mit einer Energieersparnis von 45% [6] und tragen so zum Erhalt der Systemleistung bei. Betriebskosten können somit reduziert und die Lebensdauer der Geräte potenziell verlängert werden.
Detektorbasierte Spektralbildgebung für schnelleren Kapitalertrag
Verida* bietet Ihnen von Anfang an langfristigen Mehrwert. Das KI-gestützte, einfache System ermöglicht eine anwendungsfreundliche Spektralbildgebung für den täglichen Gebrauch. Durch die Spektralbildgebung konnten in der klinischen Praxis 34% weniger Folge-Scans und 25% Kostenersparnis erzielt werden [5]. Dies trägt zu einem schnelleren Kapitalertrag bei. Verida* und KI-gestützte Remote Services sind auf hohen Durchsatz sowie effiziente Arbeitsabläufe ausgelegt. Sie optimieren den Stromverbrauch und die Röntgenröhrenauslastung mit einer Energieersparnis von 45% [6] und tragen so zum Erhalt der Systemleistung bei. Betriebskosten können somit reduziert und die Lebensdauer der Geräte potenziell verlängert werden.
Detektorbasierte Spektralbildgebung für schnelleren Kapitalertrag
Verida* bietet Ihnen von Anfang an langfristigen Mehrwert. Das KI-gestützte, einfache System ermöglicht eine anwendungsfreundliche Spektralbildgebung für den täglichen Gebrauch. Durch die Spektralbildgebung konnten in der klinischen Praxis 34% weniger Folge-Scans und 25% Kostenersparnis erzielt werden [5]. Dies trägt zu einem schnelleren Kapitalertrag bei. Verida* und KI-gestützte Remote Services sind auf hohen Durchsatz sowie effiziente Arbeitsabläufe ausgelegt. Sie optimieren den Stromverbrauch und die Röntgenröhrenauslastung mit einer Energieersparnis von 45% [6] und tragen so zum Erhalt der Systemleistung bei. Betriebskosten können somit reduziert und die Lebensdauer der Geräte potenziell verlängert werden.
Detektorbasierte Spektralbildgebung für schnelleren Kapitalertrag
Detektorbasierte Spektralbildgebung für schnelleren Kapitalertrag
Verida* bietet Ihnen von Anfang an langfristigen Mehrwert. Das KI-gestützte, einfache System ermöglicht eine anwendungsfreundliche Spektralbildgebung für den täglichen Gebrauch. Durch die Spektralbildgebung konnten in der klinischen Praxis 34% weniger Folge-Scans und 25% Kostenersparnis erzielt werden [5]. Dies trägt zu einem schnelleren Kapitalertrag bei. Verida* und KI-gestützte Remote Services sind auf hohen Durchsatz sowie effiziente Arbeitsabläufe ausgelegt. Sie optimieren den Stromverbrauch und die Röntgenröhrenauslastung mit einer Energieersparnis von 45% [6] und tragen so zum Erhalt der Systemleistung bei. Betriebskosten können somit reduziert und die Lebensdauer der Geräte potenziell verlängert werden.
1. IQon Spectral CT wurde 2016 auf den Markt gebracht. Siemens NAEOTOM Alpha wurde 2021 eingeführt.
2. Interne Phantom-Daten. In der klinischen Praxis kann durch die Verwendung von Spectral Precise Image in Abhängigkeit von der klinischen Fragestellung, dem Patientendurchmesser und dem anatomischen Bereich die Patientendosis bei der CT verringert werden. Die Dosis, die zum Erreichen der erforderlichen diagnostischen Bildqualität für die jeweilige klinische Fragestellung benötigt wird, sollte in Abstimmung mit Radiolog*innen und Physiker*innen bestimmt werden. Die Dosisreduktion wurde anhand eines Referenzprotokolls für Körperaufnahmen beurteilt.
3. Im Vergleich zum Philips CT-System mit Spektraldetektor der vorherigen Generation.
4. Mit Spectral CT Verida können Sie in einer 16-Stunden-Doppelschicht bis zu 270 Untersuchungen (4 CIRS Konfiguration) pro Tag durchführen und so die Radiologie mit verlängerten Arbeitszeiten und hohem Patientendurchsatz unterstützen.
5. Andersen MB et al. Economic impact of spectral body imaging in the diagnosis of patients suspected of occult cancer. Insights into Imaging 2021. doi.org/10.1186/s13244-021-01116-0. Aus Kundenaussagen lassen sich nicht die Ergebnisse für andere Fälle ableiten. Ergebnisse für andere Fälle können abweichen.
6. Auf Grundlage axialer 3D-Körperscans mit einer Dosisreduzierung von 80%. Energieeinsparungen bei der Systemvorbereitung wurden nicht berücksichtigt.
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