Detektorbasierte Spektralbildgebung für schnelleren Kapitalertrag

Verida* bietet Ihnen von Anfang an langfristigen Mehrwert. Das KI-gestützte, einfache System ermöglicht eine anwendungsfreundliche Spektralbildgebung für den täglichen Gebrauch. Durch die Spektralbildgebung konnten in der klinischen Praxis 34% weniger Folge-Scans und 25% Kostenersparnis erzielt werden [5]. Dies trägt zu einem schnelleren Kapitalertrag bei. Verida* und KI-gestützte Remote Services sind auf hohen Durchsatz sowie effiziente Arbeitsabläufe ausgelegt. Sie optimieren den Stromverbrauch und die Röntgenröhrenauslastung mit einer Energieersparnis von 45% [6] und tragen so zum Erhalt der Systemleistung bei. Betriebskosten können somit reduziert und die Lebensdauer der Geräte potenziell verlängert werden.