Haftungsausschluss

1, 510(k) ausstehend – in den USA nicht erhältlich.

2, Nicht in allen Ländern erhältlich.

3, In der klinischen Praxis kann durch die Verwendung von Precise Image in Abhängigkeit von der klinischen Fragestellung, dem Patientendurchmesser und dem anatomischen Bereich die Patientendosis bei der CT verringert werden. Die Dosis, die zum Erreichen der erforderlichen diagnostischen Bildqualität für die jeweilige klinische Fragestellung benötigt wird, sollte in Abstimmung mit einem/einer Radiolog*in und einem/einer Physiker*in bestimmt werden. Die Dosisreduktion wurde anhand von Referenzprotokollen für Körperaufnahmen mit einer Schichtdicke von 1,0 mm bei der Einstellung „Smoother“ beurteilt und an dem MITA CT IQ Phantom (CCT189, The Phantom Laboratory) getestet, wobei der 10-mm-Pin untersucht und mit der gefilterten Rückprojektion verglichen wurde. Über die 4 Pins zeigt sich mit einem Channelized Hotelling Observer Tool ein Bereich, in dem geringeres Bildrauschen (um 85%) und verbesserte Niedrigkontrast-Erkennbarkeit (von 0% auf 60%) bei einer Dosisreduktion von 50% bis 80% vorliegen. Anhand der NPS-Kurvenverschiebung wird das Erscheinungsbild der Aufnahme beurteilt, die mit einem 20-cm-Wasserphantom in der zentralen Region of Interest (50 mm x 50 mm) mit einer mittleren Verschiebung von 6% oder weniger gemessen wurde.

4, Dieses Produkt ist in den USA nicht im Handel erhältlich.

5, Chacko C. Precise Intervention Clinical Review Report for Loong. Philips Doc ID: D000874955, 2021,

6, Verbesserung der Arbeitsabläufe laut Anwender*innen-Angaben. Basierend auf einer externen Umfrage unter 145 Anwender*innen in acht Ländern. Quantitative Report 2020 Incisive CT. The MarketTech Group. November 2020. Die tatsächlichen Ergebnisse in anderen Fällen können abweichen.

7, Gilt bei Durchführung der notwendigen Instandhaltungsarbeiten und kommerziell erhältlichen Upgrades.

8, Die Tube-for-Life-Garantie ist möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.

9, Die tatsächliche Serviceerfahrung kann je nach Vertragstyp, Systemkonfiguration, geografischem Standort und externen Faktoren wie der Verfügbarkeit von Ersatzteilen variieren. Leistungsgarantien, einschließlich der Systemverfügbarkeit, unterliegen den Bedingungen des jeweiligen Servicevertrags.

10, Servicedaten basieren auf internen Aufzeichnungen von Philips für CT-Systeme mit Servicevertrag von Januar bis Dezember 2024,

11, Servicedaten basieren auf internen Aufzeichnungen von Philips für CT Brilliance Air, iCT, Ingenuity, Incisive und Spectral CT Systeme mit Servicevertrag von Januar bis Dezember 2024,