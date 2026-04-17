Haftungsausschluss

Affiniti CVx ist in bestimmten Ländern erhältlich. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Philips Vertriebsteam.

* 2020 mit dem IMV ServiceTrak™ Imaging Award für die höchste Kundenzufriedenheit, die beste Systemleistung und den besten Service im Bereich Ultraschall ausgezeichnet.