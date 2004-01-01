Die Philips Cardiac Workstation unterscheidet sich von allen bekannten EKG-Schreibern. Sie verändert bahnbrechend, wie Sie EKGs erfassen, aufrufen, anzeigen, analysieren, speichern, freigeben und verwalten – und transformiert die diagnostische Kardiographie. Workflows werden optimiert, und zur Unterstützung der Entscheidungsfindung werden umfassende klinische Daten aus Systemen der gesamten Einrichtung und darüber hinaus zusammengeführt. So können Sie Herzpatienten zuverlässig diagnostizieren und behandeln.
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Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
|Gleichzeitige Erfassung mehrerer Ableitungen
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|Routine-EKG
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|Berichtspeicherung/-übertragung
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|Schrittmachererkennung
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|Befundtexte
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|Unterdrückung grenzwertiger Befunde
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|Erklärungen
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|Für Diagnose verwendete Ableitungen
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|Graphischer ST-Vektor
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|Kritische Werte
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|Höhenverstellung
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|Desktop
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|Kompatibilität
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|Lagerung
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|Gleichzeitige Erfassung mehrerer Ableitungen
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|Routine-EKG
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