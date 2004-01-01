Eine integrierte Lösung für den OP und die Intensivstation

Mit diesem umfassenden System können gleichzeitig vier frontale EEG-Kurven über Sensoren an der Stirn nichtinvasiv erfasst und an ein SedLine Messgerät übertragen werden. Die EEG-Signale werden über ein Patientenkabel erfasst und direkt an das einfach zu installierende SedLine Plugin-Modul gesendet. So können Sie die EEG-Daten Ihrer Patient*innen über den Philips IntelliVue Monitor MX500, MX550, MX750 oder MX850 und die Informationszentrale PIC iX in Echtzeit auswerten und eine Trendanalyse erstellen. SedLine bietet Ihnen Entscheidungsunterstützung für die optimale Versorgung Ihrer sedierten Patient*innen.