Sie suchen das perfekte Heim-Entertainment? Die Kombination aus der Entwicklungsexpertise von Philips TV und dessen innovativen Erbes mit der operationellen Stärke, Flexibilität und Geschwindigkeit von TPV Technology ist die Grundlage des Unternehmens TP Vision. So bringt TP Vision hochwertige Fernseher auf den Markt, die smart und einfach zu bedienen sind und mit einem anspruchsvollen Design überzeugen. Doch was wäre ein Philips Fernseher ohne Ambilight? Ambilight projiziert ein in Farbe und Helligkeit zum Bildinhalt passendes Licht an die Wand hinter dem Fernseher und macht so das Fernseherlebnis noch fesselnder und intensiver. Der Effekt ist beeindruckend, denn der Bildschirm erscheint subjektiv größer und der wahrgenommene Kontrast ist noch höher. So tauchen die Zuschauer noch tiefer ins Geschehen ein.

Ambilight lässt sich ganz einfach in die gesamte Wohnung übertragen, indem Sie es mit dem smarten LED-Lichtsystem Hue verbinden. Das System kombiniert brillantes und energiesparendes LED-Licht mit intuitiver Technologie. Passen Sie einfach Lichtfarbe, -helligkeit und -intensität an Ihre täglichen Aktivitäten, besonderen Momente und für Stimmungen an. Praktischerweise lassen sie sich über Schalter, App oder auch Sprachsteuerung steuern. Philips Lighting kombiniert seine Erkenntnisse um die positive Wirkung von Licht auf Menschen mit einer umfassenden Technologiekompetenz für innovative digitale Beleuchtungssysteme. Mit der LED-Beleuchtung von Philips fühlen Sie sich zu Hause, sobald die Lampen eingeschaltet werden. LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschön warmes Weißlicht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer. LED-Lampen führen sofort zu erheblichen Energieeinsparungen und schaffen eine angenehme Atmosphäre. Glasklaren Sound bietet Philips nicht nur bei Audiogeräten, sondern auch in der Telefonie. Telefonieren Sie mit Ihren Liebsten schnurlos oder mit Kabel, einfach, elegant oder zeitlos modern. Die DECT-Telefone von Philips bieten für jeden Anspruch das ideale Modell.