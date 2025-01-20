Full-HD-Kamera
Elterneinheit mit 12 h Laufzeit
System für sichere Verbindungen
Verbinden über App: Baby Monitor+
Unser firmeneigenes System für sichere Verbindungen nutzt mehrere verschlüsselte Kanäle zwischen der Babyeinheit und der Elterneinheit bzw. der App. Das sorgt für eine beruhigend robuste und private Verbindung.
Mit der Philips Avent Baby Monitor+ App kannst du dein Kind zu Hause und unterwegs sehen und hören. Über WLAN oder eine mobile Internetverbindung kannst du von überall aus nach deinem Kind sehen und es trösten.
Die Babyeinheit verfügt über eine Full-HD-Kamera mit Nachtsichtfunktion und digitalem Zoom und liefert Tag und Nacht klare Bilder aus dem Kinderzimmer.
4.1
von 5
365
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
Lisl0.1
20/01/2025
Deutschland
Perfekt 👍
Für alle sie Abends doch gern mal draußen oder auch auf Nachbars Terasse sitzen ist das Babyphone super zu empfehlen! Ich habe keine Netzprobleme mehr und kann mein Kind egal von wo immer sehen! Auch der Sounelder und der Bewegungsmelder funktionieren einwandfrei.
Vorteile
Einfach alles
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Diese Bewertung wurde für Connected SCD923/26 Videophone verfasst
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Ariebert
25/09/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Einwandfrei!
Funktioniert super und zuverlässig. Besser geht es nicht.
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el_H
30/04/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
State of the Art
Ja, sie ist nicht ganz günstig aber man will einfach kein Alternativprodukt!
Vorteile
Bildqualität, Einfache Bedienung, Multi-Konnektivität (auch auf Handy, Robust
Nachteile
Kein Bild, wenn sich während des Betriebs ein Update installiert.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Bis zu 400 Meter im Freien und 50 Meter in Innenräumen
Nach voller Aufladung im Eco-Modus