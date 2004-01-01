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Masimo RainbowSET 867191

Masimo rainbow SET IV Modul

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Mit dem Masimo rainbow SET™-Modul können an ausgewählten Philips IntelliVue Monitoren erweiterte Parameter wie nichtinvasives Hämoglobin (SpHb®), Pleth-Variabilitätsindex (PVI®) und akustische Atemfrequenz (RRa®) am Point of Care überwacht werden.

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Die Masimo rainbow Technologie nutzt mehr als 7 Lichtwellenlängen zur kontinuierlichen und nichtinvasiven Messung von Carboxyhämoglobin (SpCO), Methämoglobin (SpMet) und Gesamthämoglobin (SpHb) und bietet zudem eine zuverlässigere Erkennung abgefallener Sensoren.

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Zusätzliche Parameter
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Zusätzliche Parameter wie Gesamthämoglobin, Sauerstoffgehalt, Carboxyhämoglobin, Methämoglobin, Pleth-Variabilitätsindex und die akustische Atemfrequenz stehen zur Verfügung, wenn die Pulsoxymetrie-Bezeichnung auf „SpO2“ eingestellt ist, die entsprechende Masimo rainbow Option aktiviert ist und ein geeigneter Masimo SpO2-Sensor verwendet wird.

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Vertrautes Design
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Das Masimo rainbow SET IntelliVue Modul 867191 verfügt über ein sehr ähnliches Design wie die anderen SpO2-Module von Philips. Verglichen mit dem FAST SpO2-Modul M1020B #A01 lässt sich das System im Wesentlichen genauso bedienen. Dieses Produkt umfasst jedoch andere Hard- und Software.

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Masimo Parameter

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Dieses Video bietet einen Überblick über die Masimo Parameter.

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Zusätzliche Parameter wie Gesamthämoglobin, Sauerstoffgehalt, Carboxyhämoglobin, Methämoglobin, Pleth-Variabilitätsindex und die akustische Atemfrequenz stehen zur Verfügung, wenn die Pulsoxymetrie-Bezeichnung auf „SpO2“ eingestellt ist, die entsprechende Masimo rainbow Option aktiviert ist und ein geeigneter Masimo SpO2-Sensor verwendet wird.

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