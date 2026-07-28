Haftungsausschluss

1. Die vorliegenden Daten stammen aus einer Studie, bei der gesunde Freiwillige der Altersgruppe zwischen 50 und 85 Jahren untersucht wurden.

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