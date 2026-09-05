Haftungsausschluss

Die digitale Pathologielösung von Philips ist ein Paket aus: Pathologie-Scanner der zweiten Generation • Image Management System Viewer • Image Management System Applikationsserver und Speichersoftware • Hochwertigem 27"-Monitor (Diagonale 69 cm), validiert mit IVD-Lösung (nur USA)

* PIPS aktiviert iSyntax-Dateien und mit dem Software Development Kit (SDK) können andere Anbieter dies für KI-Funktionen nutzen.

Die Philips IntelliSite Pathologielösung entspricht der Verordnung (EU) 201 7/746 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über In-vitro-Diagnostika (IVDR).

Die Philips IntelliSite Pathologielösung (PIPS) kann für die In-vitro-Diagnostik verwendet werden. Das System kann Pathologen bei der Überprüfung und Auswertung digitaler Aufnahmen von chirurgischen Pathologie-Objektträgern helfen, die anhand von formalin-fixiertem, in Paraffin eingebettetem (FFPE) Gewebe hergestellt wurden. PIPS ist nicht in allen Ländern erhältlich.

Software Development Kit (SDK) und File Viewer sind nicht für Diagnose-, Überwachungs- oder Therapiezwecke oder in irgendeiner anderen Weise für die normale medizinische Praxis bestimmt.