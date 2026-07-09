Produktkategorie
EKG
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M8102A, M8105A, M3000A, M3001A, M3002A, M1001B, M1002B, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja
Produkttyp
Elektrode
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
Verpackungsgewicht
1,180 kg
Verpackungseinheit
3/Packung, 1 Karton = 100 Packungen = 300 Elektroden/Karton
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
6 Monate +