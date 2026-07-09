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EKG
Band für Extremitäten-Plattenelektroden, 38 cm
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Elektrode
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Kautschukband, 38 cm, zum Befestigen der Extremitätenelektrode. Band für Extremitäten-Plattenelektrode, wiederverwendbar, EKG-Schreiber, Diagnostik, Saugelektroden und Zubehör
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Spezifikationen
Produktdetails
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
860286, 860287, 860288, 860290, 77025A, 77030A, 77035A
Produkttyp
Elektrode
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,08 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
4 Gurte
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
EKG-Elektrode
Patiententyp
Erwachsene
Elektrodengröße
38 cm
Philips - Band für Extremitäten-Plattenelektroden, 38 cm Elektrode - Philips