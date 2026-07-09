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Blutdruckmanschetten
Klass. Mansch.sort., wiederv. Manschetten, wiederv., latexfrei, 3 Größen
Klass. Mansch.sort., wiederv. Manschetten, wiederv., latexfrei, 3 Größen
Manschette
Blutdruckmanschetten
Klass. Mansch.sort., wiederv. Manschetten, wiederv., latexfrei, 3 Größen
Manschette
Blutdruckmanschetten
Sortiment mit 3 Größen, Blutdruckmanschetten für Kinder, Erwachsene und große Erwachsene (40401B/C/D). Zur Verwendung mit Verbindungskabel M1598B oder M1599B
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Spezifikationen
Blutdruckmanschette
Patiententyp
Kinder; Erwachsene
Manschettengröße
Kinder, Erwachsene (normal), Erwachsene (groß)
Blasenbreite
Verschiedene
Manschettenfarbe
Schwarz
Blasenlänge
Verschiedene
Anzahl der Schläuche
1
Manschettenanschluss
Bajonett
Produktdetails
Produktkategorie
NBP
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1176A, M2636B, M2636C, M3921A, M3923A, M3924A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, 862474, 862478, M3535A, M3536A, M3536M, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082
Produkttyp
Manschette
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,422 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Sortiment = 3 Manschetten
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
M1596B; M1597B
Philips - Klass. Mansch.sort., wiederv. Manschetten, wiederv., latexfrei, 3 Größen - Philips