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EKG
Schraubverbindung Saugelektrode, Ansatzschrauben, EKG, wiederv., 5-m³-Bal.
Schraubverbindung Saugelektrode, Ansatzschrauben, EKG, wiederv., 5-m³-Bal.
Elektrode
EKG
Schraubverbindung Saugelektrode, Ansatzschrauben, EKG, wiederv., 5-m³-Bal.
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Saugelektrode mit Ansatzschrauben-Verbindung.
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Spezifikationen
Produktdetails
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
77025A, 77030A, 77035A
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja
Produkttyp
Elektrode
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,211 kg
Verpackungseinheit
6
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Nein
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
EKG-Elektrode
Patiententyp
Erwachsene
Elektrodengröße
Durchmesser: 15 mm, Volumen: 5 cm³
Philips - Schraubverbindung Saugelektrode, Ansatzschrauben, EKG, wiederv., 5-m³-Bal. - Philips