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EKG
Saugelektrode-Ersatzballon 5 cm³, Erw., EKG-Schr., diag., wiederv.
Saugelektrode-Ersatzballon 5 cm³, Erw., EKG-Schr., diag., wiederv.
Elektrode
EKG
Saugelektrode-Ersatzballon 5 cm³, Erw., EKG-Schr., diag., wiederv.
Elektrode
EKG
Ersatzballon für Saugelektrode für Erwachsene für alle Elektroden mit einem Durchmesser von 15 mm. Saugvolumen beträgt 5 cm³.
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Spezifikationen
Produktdetails
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
77025A, 77030A, 77035A
Produkttyp
Elektrode
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,12 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Nein
Verpackungseinheit
12
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
EKG-Elektrode
Patiententyp
Erwachsene
Elektrodengröße
Durchmesser: 15 mm, Volumen: 5 cm³
Elektrodenform
Rund
Philips - Saugelektrode-Ersatzballon 5 cm³, Erw., EKG-Schr., diag., wiederv. - Philips