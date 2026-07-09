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EKG
Extremitäten-Plattenelektrode für Steckerverbindung Elektrode, Erw., wiederv., diag. EKG-Saugelektrode
Extremitäten-Plattenelektrode für Steckerverbindung Elektrode, Erw., wiederv., diag. EKG-Saugelektrode
Elektrode
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Extremitäten-Plattenelektrode für Steckerverbindung Elektrode, Erw., wiederv., diag. EKG-Saugelektrode
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Extremitäten-Plattenelektrode für Steckerverbindung. Nickel-Silber, Steckverbinder.
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Spezifikationen
Produktdetails
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
77025A, 77030A, 77035A
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja
Produkttyp
Elektrode
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,08 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
4
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
EKG-Elektrode
Patiententyp
Erwachsene
Philips - Extremitäten-Plattenelektrode für Steckerverbindung - HC40424A - Philips