Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1117A, M2340A, M1117A, M2350A, M1117A, M2360A, M1117A, M2360A, M1117A, M1205A, M1117A
Produktkategorie
Papier
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Leporellofalzung
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Für einmaligen Gebrauch
CE-Kennzeichnung
Nein
Verpackungsgewicht
6,847 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
300 Blatt/Pack, 1 Karton = 20 Pack
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
--