Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M2400A, 8040A, 8041A, M1310A, M1350A, M1350B, M1351A, M1353A, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A, M2922A, 862214, 862215, 862216
Produktkategorie
Ultraschall
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Zubehör
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
3,660 kg
Verpackungseinheit
1 Karton = 12 Flaschen (250 ml)
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
--