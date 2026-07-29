Der eL18-4 ist ein Breitband-Linear-Schallkopf mit ultrahoher Sendefrequenz, der mit PureWave Kristalltechnologie mit extrem hoher Bandbreite arbeitet und die genaue Einstellung der Schichtdickenfokussierung ermöglicht und Ultra-Breitband-Frequenzen von 2 bis 22 MHz generiert. Das fortschrittliche Design des Schallkopfs erlaubt eine Trapezoid-Bildgebung mit breitem Sichtfeld und gestochen scharfer 2D-Detailauflösung. Dieser Schallkopf unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen mit hoher Auflösung, einschließlich Mammasonographie, Sonographie oberflächennaher Strukturen, Gefäßdiagnostik, Sonographie bei Kindern und Sonographie des muskuloskelettalen Systems sowie die für zuverlässige geburtshilfliche und gynäkologische Untersuchungen benötigte Eindringtiefe.