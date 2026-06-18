Haftungsausschluss

1. Verglichen mit dem Ingenia 1.5T ZBO Magneten.

2. Im Vergleich zu Philips Untersuchungen ohne Compressed SENSE.

3. Erfordert Remoteanbindung.

4. Die Verwendung ist nur mit MR-sicheren oder bedingt MR-sicheren Implantaten unter strenger Beachtung der Gebrauchsanweisung zulässig.

5. Auch im seltenen Fall des Verlusts der Magnetversiegelung hätte die vernachlässigbare Menge austretenden Heliums keine nennenswerten Auswirkungen auf den Sauerstoffgehalt im Raum.

6. Verglichen mit einer Workstation.

7. Die von SmartSpeed verwendete Adaptive-C-SENSE Technologie wurde zum Gewinner der von Facebook und New York Langone Health 2019 veranstalteten Fast MRI Challenge erklärt.

8. Verglichen mit Philips SENSE.

9. Im Schnitt, ermittelt über mehrere Beispieleinrichtungen, die zur installierten MR-Basis von Philips gehören.