Philips 3300 Ultraschallsystem

Zahlreiche klinische Applikationen
Das 3300 Ultraschallsystem kann in verschiedensten klinischen Bereichen und Abteilungen eingesetzt werden. Nutzen Sie die zahlreichen Schallköpfe und Funktionen, die für eine Reihe von klinischen Anwendungen wie abdominale Untersuchungen, Geburtshilfe, Gynäkologie, Kardiologie, Gefäßuntersuchungen, Pädiatrie, Untersuchung oberflächennaher Strukturen, MSK und transkranielle Untersuchungen verwendet werden können. So können Sie das volle Potential des Systems ausschöpfen.