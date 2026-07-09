Das Philips Holter-Überwachungssystem ermöglicht eine schnelle und genaue Erfassung, Analyse, Diagnose und Weiterleitung von EKG-Daten. Dank kompakter Recorder und Holter-Software kann das System ganz Ihren Ansprüchen angepasst werden.
Duale Docking-Station (Plug and Play) für ein schnelles Herunterladen von EKGs – oft in weniger als 90 Sekunden. Scannen ist in Minutenschnelle mit einem von vier Verfahren möglich, die den Zymed Algorithmus nutzen.
EASI-System für eine schnellere Datenerfassung
Die Holter-Analysesoftware bietet die klinischen Vorteile des EASI-Ableitungssystems. Über fünf Elektroden (EASI) werden drei Ableitungen eines berechneten 12-Kanal-EKGs erfasst – für einen schnellen Zugang zu Patientendaten von hoher Qualität.