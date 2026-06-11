Patientenkomfort und eine gute Signalqualität

Mit dem kompakten, drahtlosen Patientenmodul des ST80i sind Belastungs-EKGs auch ohne störende Kabel möglich. Dies sorgt für einen hohen Patientenkomfort und reduziert zugleich die Wahrscheinlichkeit für Störungen durch Patientenbewegungen, die bei konventionellen Stresstest-Systemen besteht. Es verringert die Stolpergefahr, erhöht Patientenkomfort und Bewegungsfreiheit und überträgt ein klares, hochwertiges Signal. Nach der Belastung kann sich der Patient schneller hinlegen. Das Stressecho kann so mit nur minimaler Zeitverzögerung durchgeführt werden.