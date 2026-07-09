Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
GE Corometrics 115, 116, 118, 119, 126, 128, 129 Spacelabs IM77
Produktkategorie
Fetal
Produkttyp
Direktes EKG
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,980 kg
Verpackungseinheit
1 Set = 989803137641 und 989803139771
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Steril
Mindesthaltbarkeit
20 Monate
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
989803137651; 989803137791; 989803137801; 989803137811