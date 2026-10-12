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Blutdruckmanschetten
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Blutdruckmanschetten
Besteht aus 6 Manschetten: 1x M4552B Kleinkinder, 1x M4553B Kinder, 1x M4554B Erwachsene (klein), 1x M4555B Erwachsene (normal), 1x M4557B Erwachsene (groß), 1x M4559B Erwachsene (Bein)
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Spezifikationen
Blutdruckmanschette
Patiententyp
Kinder; Erwachsene
Manschettengröße
Kleinkind, Kind, Erwachsene (klein, normal, groß, Bein)
Blasenbreite
Verschiedene
Blasenlänge
Verschiedene
Anzahl der Schläuche
1
Manschettenanschluss
Bajonett
Produktdetails
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja
Verwendung mit Geräten von Philips Healthcare
M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, M8105A, M8102A, M3535A, M3536A, M3536M, M8105AT, 863085, 863086, 863087, 863088, M8105AS
Produktkategorie
NBP
Produkttyp
Manschette
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,960 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
6 Manschetten/Karton
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
M1598B, M1599B
Philips - Easy Care Manschetten, 6 Größen Manschette - Philips