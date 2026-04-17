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Das EC5 ist ein Modul zur Geräteerkennung und ermöglicht die Verbindung von externen Medizinprodukten mit dem IntelliBridge EC10 Modul.
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Unterstützung aller EC10/40/80 Pin-Konfigurationen
Funktionen
Geräteerkennung und Treiberauswahl
In Verbindung mit dem IntelliBridge EC5 ID‑Modul unterstützen das IntelliBridge EC10 Modul und die EC10 Schnittstellenkarte die automatische Geräteerkennung und Treiberauswahl (Plug‑and‑Play‑Prinzip).
Spezifikationen
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
0,3 kg
Abmessungen
36 x 102 x 111 mm
EC5 ID-Modul - Philips