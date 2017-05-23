Suchbegriffe

IntelliVue MX550

Patientenmonitor

Ähnliche Produkte finden

Der IntelliVue MX550 kombiniert leistungsstarke Monitoringfunktionen am Patientenbett mit dem beruhigenden Wissen, dass ein Akku als Reserve zur Verfügung steht. Er liefert auf einen Blick umfassende Patientendaten und kann in Situationen, in denen viele Patient*innen und Prioritäten Ihre Aufmerksamkeit benötigen, den entscheidenden Unterschied ausmachen.

Kontaktieren Sie uns
Eigenschaften
15"-Touchscreen (Diagonale 38,1 cm)
15"-Touchscreen (Diagonale 38,1 cm) für deutliche, schnell erkennbare Daten

15"-Touchscreen (Diagonale 38,1 cm) für deutliche, schnell erkennbare Daten

Auf dem 15"-Touchscreen (Diagonale 38,1 cm) erkennen Sie sofort die benötigten Daten. Die vertraute, benutzerfreundliche Oberfläche ist bereits von Ihren anderen IntelliVue Monitoren bekannt, sodass Sie sich gezielt auf die Versorgung Ihrer Patient*innen konzentrieren können, ohne viel Zeit mit der Geräteschulung zu verlieren.

15"-Touchscreen (Diagonale 38,1 cm) für deutliche, schnell erkennbare Daten

15"-Touchscreen (Diagonale 38,1 cm) für deutliche, schnell erkennbare Daten
Auf dem 15"-Touchscreen (Diagonale 38,1 cm) erkennen Sie sofort die benötigten Daten. Die vertraute, benutzerfreundliche Oberfläche ist bereits von Ihren anderen IntelliVue Monitoren bekannt, sodass Sie sich gezielt auf die Versorgung Ihrer Patient*innen konzentrieren können, ohne viel Zeit mit der Geräteschulung zu verlieren.

15"-Touchscreen (Diagonale 38,1 cm) für deutliche, schnell erkennbare Daten

Auf dem 15"-Touchscreen (Diagonale 38,1 cm) erkennen Sie sofort die benötigten Daten. Die vertraute, benutzerfreundliche Oberfläche ist bereits von Ihren anderen IntelliVue Monitoren bekannt, sodass Sie sich gezielt auf die Versorgung Ihrer Patient*innen konzentrieren können, ohne viel Zeit mit der Geräteschulung zu verlieren.
Weitere Informationen
15"-Touchscreen (Diagonale 38,1 cm)
15"-Touchscreen (Diagonale 38,1 cm) für deutliche, schnell erkennbare Daten

15"-Touchscreen (Diagonale 38,1 cm) für deutliche, schnell erkennbare Daten

Auf dem 15"-Touchscreen (Diagonale 38,1 cm) erkennen Sie sofort die benötigten Daten. Die vertraute, benutzerfreundliche Oberfläche ist bereits von Ihren anderen IntelliVue Monitoren bekannt, sodass Sie sich gezielt auf die Versorgung Ihrer Patient*innen konzentrieren können, ohne viel Zeit mit der Geräteschulung zu verlieren.
Anpassung an Umgebungslicht
Anpassung an das Umgebungslicht – Gute Ablesbarkeit in praktisch jeder Umgebung

Anpassung an das Umgebungslicht – Gute Ablesbarkeit in praktisch jeder Umgebung

Die Anpassung an das Umgebungslicht ist nur einer der Aspekte, die den IntelliVue MX550 zu einer hervorragenden Lösung für die Intensivmedizin und den OP machen. Im OP beispielsweise stellt sich der Bildschirm automatisch auf die unterschiedliche Umgebungshelligkeit in den verschiedenen Operationsphasen ein, um störendes Licht im OP zu vermeiden.

Anpassung an das Umgebungslicht – Gute Ablesbarkeit in praktisch jeder Umgebung

Anpassung an das Umgebungslicht – Gute Ablesbarkeit in praktisch jeder Umgebung
Die Anpassung an das Umgebungslicht ist nur einer der Aspekte, die den IntelliVue MX550 zu einer hervorragenden Lösung für die Intensivmedizin und den OP machen. Im OP beispielsweise stellt sich der Bildschirm automatisch auf die unterschiedliche Umgebungshelligkeit in den verschiedenen Operationsphasen ein, um störendes Licht im OP zu vermeiden.

Anpassung an das Umgebungslicht – Gute Ablesbarkeit in praktisch jeder Umgebung

Die Anpassung an das Umgebungslicht ist nur einer der Aspekte, die den IntelliVue MX550 zu einer hervorragenden Lösung für die Intensivmedizin und den OP machen. Im OP beispielsweise stellt sich der Bildschirm automatisch auf die unterschiedliche Umgebungshelligkeit in den verschiedenen Operationsphasen ein, um störendes Licht im OP zu vermeiden.
Weitere Informationen
Anpassung an Umgebungslicht
Anpassung an das Umgebungslicht – Gute Ablesbarkeit in praktisch jeder Umgebung

Anpassung an das Umgebungslicht – Gute Ablesbarkeit in praktisch jeder Umgebung

Die Anpassung an das Umgebungslicht ist nur einer der Aspekte, die den IntelliVue MX550 zu einer hervorragenden Lösung für die Intensivmedizin und den OP machen. Im OP beispielsweise stellt sich der Bildschirm automatisch auf die unterschiedliche Umgebungshelligkeit in den verschiedenen Operationsphasen ein, um störendes Licht im OP zu vermeiden.
Konnektivitätsoptionen
Mit den Konnektivitätsoptionen alle Vorteile der ePA nutzen

Mit den Konnektivitätsoptionen alle Vorteile der ePA nutzen

Der IntelliVue MX550 steigert den Wert Ihrer Investition, indem er Daten an klinische Informationssysteme weiterleitet und so zu einer vollständigeren ePA beiträgt. Mit der Einbindung von Bettgeräten in die ePA-Lösung Ihrer Wahl kann er zudem zur Reduzierung von Kosten und zur Vereinfachung von Abläufen beitragen. Ermöglicht wird dies durch die optionale Philips IntelliBridge Geräteschnittstelle*, bei der kein separater Gerätekonzentrator und kein Datenkonsolidierungsserver benötigt werden.

Mit den Konnektivitätsoptionen alle Vorteile der ePA nutzen

Mit den Konnektivitätsoptionen alle Vorteile der ePA nutzen
Der IntelliVue MX550 steigert den Wert Ihrer Investition, indem er Daten an klinische Informationssysteme weiterleitet und so zu einer vollständigeren ePA beiträgt. Mit der Einbindung von Bettgeräten in die ePA-Lösung Ihrer Wahl kann er zudem zur Reduzierung von Kosten und zur Vereinfachung von Abläufen beitragen. Ermöglicht wird dies durch die optionale Philips IntelliBridge Geräteschnittstelle*, bei der kein separater Gerätekonzentrator und kein Datenkonsolidierungsserver benötigt werden.

Mit den Konnektivitätsoptionen alle Vorteile der ePA nutzen

Der IntelliVue MX550 steigert den Wert Ihrer Investition, indem er Daten an klinische Informationssysteme weiterleitet und so zu einer vollständigeren ePA beiträgt. Mit der Einbindung von Bettgeräten in die ePA-Lösung Ihrer Wahl kann er zudem zur Reduzierung von Kosten und zur Vereinfachung von Abläufen beitragen. Ermöglicht wird dies durch die optionale Philips IntelliBridge Geräteschnittstelle*, bei der kein separater Gerätekonzentrator und kein Datenkonsolidierungsserver benötigt werden.
Weitere Informationen
Konnektivitätsoptionen
Mit den Konnektivitätsoptionen alle Vorteile der ePA nutzen

Mit den Konnektivitätsoptionen alle Vorteile der ePA nutzen

Der IntelliVue MX550 steigert den Wert Ihrer Investition, indem er Daten an klinische Informationssysteme weiterleitet und so zu einer vollständigeren ePA beiträgt. Mit der Einbindung von Bettgeräten in die ePA-Lösung Ihrer Wahl kann er zudem zur Reduzierung von Kosten und zur Vereinfachung von Abläufen beitragen. Ermöglicht wird dies durch die optionale Philips IntelliBridge Geräteschnittstelle*, bei der kein separater Gerätekonzentrator und kein Datenkonsolidierungsserver benötigt werden.
Erweiterte klinische Lösungen
Erweiterte klinische Lösungen zur Zusammenfassung und Visualisierung von Daten

Erweiterte klinische Lösungen zur Zusammenfassung und Visualisierung von Daten

Die erweiterten klinischen Lösungen des IntelliVue MX550 Patientenmonitors bieten Tools, mit denen komplexe klinische Daten und deren gegenseitige Beeinflussung zusammengefasst und visualisiert werden können. Mehrere Informationen werden für Sie zu einer einzelnen, unkomplizierten Ansicht kombiniert.

Erweiterte klinische Lösungen zur Zusammenfassung und Visualisierung von Daten

Erweiterte klinische Lösungen zur Zusammenfassung und Visualisierung von Daten
Die erweiterten klinischen Lösungen des IntelliVue MX550 Patientenmonitors bieten Tools, mit denen komplexe klinische Daten und deren gegenseitige Beeinflussung zusammengefasst und visualisiert werden können. Mehrere Informationen werden für Sie zu einer einzelnen, unkomplizierten Ansicht kombiniert.

Erweiterte klinische Lösungen zur Zusammenfassung und Visualisierung von Daten

Die erweiterten klinischen Lösungen des IntelliVue MX550 Patientenmonitors bieten Tools, mit denen komplexe klinische Daten und deren gegenseitige Beeinflussung zusammengefasst und visualisiert werden können. Mehrere Informationen werden für Sie zu einer einzelnen, unkomplizierten Ansicht kombiniert.
Weitere Informationen
Erweiterte klinische Lösungen
Erweiterte klinische Lösungen zur Zusammenfassung und Visualisierung von Daten

Erweiterte klinische Lösungen zur Zusammenfassung und Visualisierung von Daten

Die erweiterten klinischen Lösungen des IntelliVue MX550 Patientenmonitors bieten Tools, mit denen komplexe klinische Daten und deren gegenseitige Beeinflussung zusammengefasst und visualisiert werden können. Mehrere Informationen werden für Sie zu einer einzelnen, unkomplizierten Ansicht kombiniert.
Tragbares Design
Dank tragbarer Ausführung das Monitoring einfach mitnehmen

Dank tragbarer Ausführung das Monitoring einfach mitnehmen

Der IntelliVue MX550 bietet die Funktionalität eines vollwertigen Bettmonitors und ermöglicht durch seinen Reserve-Akku auch die Überbrückung eines etwaigen Stromausfalls. Mit Standard-Akkubetrieb, einem integrierten Griff und der robusten Konstruktion ist diese Lösung auch für anspruchsvolle Transporte innerhalb des Krankenhauses geeignet, die in Akutbereichen erforderlich sein können. Durch seine kompakten Abmessungen ist er auch unterwegs praktisch zu handhaben.

Dank tragbarer Ausführung das Monitoring einfach mitnehmen

Dank tragbarer Ausführung das Monitoring einfach mitnehmen
Der IntelliVue MX550 bietet die Funktionalität eines vollwertigen Bettmonitors und ermöglicht durch seinen Reserve-Akku auch die Überbrückung eines etwaigen Stromausfalls. Mit Standard-Akkubetrieb, einem integrierten Griff und der robusten Konstruktion ist diese Lösung auch für anspruchsvolle Transporte innerhalb des Krankenhauses geeignet, die in Akutbereichen erforderlich sein können. Durch seine kompakten Abmessungen ist er auch unterwegs praktisch zu handhaben.

Dank tragbarer Ausführung das Monitoring einfach mitnehmen

Der IntelliVue MX550 bietet die Funktionalität eines vollwertigen Bettmonitors und ermöglicht durch seinen Reserve-Akku auch die Überbrückung eines etwaigen Stromausfalls. Mit Standard-Akkubetrieb, einem integrierten Griff und der robusten Konstruktion ist diese Lösung auch für anspruchsvolle Transporte innerhalb des Krankenhauses geeignet, die in Akutbereichen erforderlich sein können. Durch seine kompakten Abmessungen ist er auch unterwegs praktisch zu handhaben.
Weitere Informationen
Tragbares Design
Dank tragbarer Ausführung das Monitoring einfach mitnehmen

Dank tragbarer Ausführung das Monitoring einfach mitnehmen

Der IntelliVue MX550 bietet die Funktionalität eines vollwertigen Bettmonitors und ermöglicht durch seinen Reserve-Akku auch die Überbrückung eines etwaigen Stromausfalls. Mit Standard-Akkubetrieb, einem integrierten Griff und der robusten Konstruktion ist diese Lösung auch für anspruchsvolle Transporte innerhalb des Krankenhauses geeignet, die in Akutbereichen erforderlich sein können. Durch seine kompakten Abmessungen ist er auch unterwegs praktisch zu handhaben.
  • 15"-Touchscreen (Diagonale 38,1 cm)
  • Anpassung an Umgebungslicht
  • Konnektivitätsoptionen
  • Erweiterte klinische Lösungen
Alle Eigenschaften ansehen
15"-Touchscreen (Diagonale 38,1 cm)
15"-Touchscreen (Diagonale 38,1 cm) für deutliche, schnell erkennbare Daten

15"-Touchscreen (Diagonale 38,1 cm) für deutliche, schnell erkennbare Daten

Auf dem 15"-Touchscreen (Diagonale 38,1 cm) erkennen Sie sofort die benötigten Daten. Die vertraute, benutzerfreundliche Oberfläche ist bereits von Ihren anderen IntelliVue Monitoren bekannt, sodass Sie sich gezielt auf die Versorgung Ihrer Patient*innen konzentrieren können, ohne viel Zeit mit der Geräteschulung zu verlieren.

15"-Touchscreen (Diagonale 38,1 cm) für deutliche, schnell erkennbare Daten

15"-Touchscreen (Diagonale 38,1 cm) für deutliche, schnell erkennbare Daten
Auf dem 15"-Touchscreen (Diagonale 38,1 cm) erkennen Sie sofort die benötigten Daten. Die vertraute, benutzerfreundliche Oberfläche ist bereits von Ihren anderen IntelliVue Monitoren bekannt, sodass Sie sich gezielt auf die Versorgung Ihrer Patient*innen konzentrieren können, ohne viel Zeit mit der Geräteschulung zu verlieren.

15"-Touchscreen (Diagonale 38,1 cm) für deutliche, schnell erkennbare Daten

Auf dem 15"-Touchscreen (Diagonale 38,1 cm) erkennen Sie sofort die benötigten Daten. Die vertraute, benutzerfreundliche Oberfläche ist bereits von Ihren anderen IntelliVue Monitoren bekannt, sodass Sie sich gezielt auf die Versorgung Ihrer Patient*innen konzentrieren können, ohne viel Zeit mit der Geräteschulung zu verlieren.
Weitere Informationen
15"-Touchscreen (Diagonale 38,1 cm)
15"-Touchscreen (Diagonale 38,1 cm) für deutliche, schnell erkennbare Daten

15"-Touchscreen (Diagonale 38,1 cm) für deutliche, schnell erkennbare Daten

Auf dem 15"-Touchscreen (Diagonale 38,1 cm) erkennen Sie sofort die benötigten Daten. Die vertraute, benutzerfreundliche Oberfläche ist bereits von Ihren anderen IntelliVue Monitoren bekannt, sodass Sie sich gezielt auf die Versorgung Ihrer Patient*innen konzentrieren können, ohne viel Zeit mit der Geräteschulung zu verlieren.
Anpassung an Umgebungslicht
Anpassung an das Umgebungslicht – Gute Ablesbarkeit in praktisch jeder Umgebung

Anpassung an das Umgebungslicht – Gute Ablesbarkeit in praktisch jeder Umgebung

Die Anpassung an das Umgebungslicht ist nur einer der Aspekte, die den IntelliVue MX550 zu einer hervorragenden Lösung für die Intensivmedizin und den OP machen. Im OP beispielsweise stellt sich der Bildschirm automatisch auf die unterschiedliche Umgebungshelligkeit in den verschiedenen Operationsphasen ein, um störendes Licht im OP zu vermeiden.

Anpassung an das Umgebungslicht – Gute Ablesbarkeit in praktisch jeder Umgebung

Anpassung an das Umgebungslicht – Gute Ablesbarkeit in praktisch jeder Umgebung
Die Anpassung an das Umgebungslicht ist nur einer der Aspekte, die den IntelliVue MX550 zu einer hervorragenden Lösung für die Intensivmedizin und den OP machen. Im OP beispielsweise stellt sich der Bildschirm automatisch auf die unterschiedliche Umgebungshelligkeit in den verschiedenen Operationsphasen ein, um störendes Licht im OP zu vermeiden.

Anpassung an das Umgebungslicht – Gute Ablesbarkeit in praktisch jeder Umgebung

Die Anpassung an das Umgebungslicht ist nur einer der Aspekte, die den IntelliVue MX550 zu einer hervorragenden Lösung für die Intensivmedizin und den OP machen. Im OP beispielsweise stellt sich der Bildschirm automatisch auf die unterschiedliche Umgebungshelligkeit in den verschiedenen Operationsphasen ein, um störendes Licht im OP zu vermeiden.
Weitere Informationen
Anpassung an Umgebungslicht
Anpassung an das Umgebungslicht – Gute Ablesbarkeit in praktisch jeder Umgebung

Anpassung an das Umgebungslicht – Gute Ablesbarkeit in praktisch jeder Umgebung

Die Anpassung an das Umgebungslicht ist nur einer der Aspekte, die den IntelliVue MX550 zu einer hervorragenden Lösung für die Intensivmedizin und den OP machen. Im OP beispielsweise stellt sich der Bildschirm automatisch auf die unterschiedliche Umgebungshelligkeit in den verschiedenen Operationsphasen ein, um störendes Licht im OP zu vermeiden.
Konnektivitätsoptionen
Mit den Konnektivitätsoptionen alle Vorteile der ePA nutzen

Mit den Konnektivitätsoptionen alle Vorteile der ePA nutzen

Der IntelliVue MX550 steigert den Wert Ihrer Investition, indem er Daten an klinische Informationssysteme weiterleitet und so zu einer vollständigeren ePA beiträgt. Mit der Einbindung von Bettgeräten in die ePA-Lösung Ihrer Wahl kann er zudem zur Reduzierung von Kosten und zur Vereinfachung von Abläufen beitragen. Ermöglicht wird dies durch die optionale Philips IntelliBridge Geräteschnittstelle*, bei der kein separater Gerätekonzentrator und kein Datenkonsolidierungsserver benötigt werden.

Mit den Konnektivitätsoptionen alle Vorteile der ePA nutzen

Mit den Konnektivitätsoptionen alle Vorteile der ePA nutzen
Der IntelliVue MX550 steigert den Wert Ihrer Investition, indem er Daten an klinische Informationssysteme weiterleitet und so zu einer vollständigeren ePA beiträgt. Mit der Einbindung von Bettgeräten in die ePA-Lösung Ihrer Wahl kann er zudem zur Reduzierung von Kosten und zur Vereinfachung von Abläufen beitragen. Ermöglicht wird dies durch die optionale Philips IntelliBridge Geräteschnittstelle*, bei der kein separater Gerätekonzentrator und kein Datenkonsolidierungsserver benötigt werden.

Mit den Konnektivitätsoptionen alle Vorteile der ePA nutzen

Der IntelliVue MX550 steigert den Wert Ihrer Investition, indem er Daten an klinische Informationssysteme weiterleitet und so zu einer vollständigeren ePA beiträgt. Mit der Einbindung von Bettgeräten in die ePA-Lösung Ihrer Wahl kann er zudem zur Reduzierung von Kosten und zur Vereinfachung von Abläufen beitragen. Ermöglicht wird dies durch die optionale Philips IntelliBridge Geräteschnittstelle*, bei der kein separater Gerätekonzentrator und kein Datenkonsolidierungsserver benötigt werden.
Weitere Informationen
Konnektivitätsoptionen
Mit den Konnektivitätsoptionen alle Vorteile der ePA nutzen

Mit den Konnektivitätsoptionen alle Vorteile der ePA nutzen

Der IntelliVue MX550 steigert den Wert Ihrer Investition, indem er Daten an klinische Informationssysteme weiterleitet und so zu einer vollständigeren ePA beiträgt. Mit der Einbindung von Bettgeräten in die ePA-Lösung Ihrer Wahl kann er zudem zur Reduzierung von Kosten und zur Vereinfachung von Abläufen beitragen. Ermöglicht wird dies durch die optionale Philips IntelliBridge Geräteschnittstelle*, bei der kein separater Gerätekonzentrator und kein Datenkonsolidierungsserver benötigt werden.
Erweiterte klinische Lösungen
Erweiterte klinische Lösungen zur Zusammenfassung und Visualisierung von Daten

Erweiterte klinische Lösungen zur Zusammenfassung und Visualisierung von Daten

Die erweiterten klinischen Lösungen des IntelliVue MX550 Patientenmonitors bieten Tools, mit denen komplexe klinische Daten und deren gegenseitige Beeinflussung zusammengefasst und visualisiert werden können. Mehrere Informationen werden für Sie zu einer einzelnen, unkomplizierten Ansicht kombiniert.

Erweiterte klinische Lösungen zur Zusammenfassung und Visualisierung von Daten

Erweiterte klinische Lösungen zur Zusammenfassung und Visualisierung von Daten
Die erweiterten klinischen Lösungen des IntelliVue MX550 Patientenmonitors bieten Tools, mit denen komplexe klinische Daten und deren gegenseitige Beeinflussung zusammengefasst und visualisiert werden können. Mehrere Informationen werden für Sie zu einer einzelnen, unkomplizierten Ansicht kombiniert.

Erweiterte klinische Lösungen zur Zusammenfassung und Visualisierung von Daten

Die erweiterten klinischen Lösungen des IntelliVue MX550 Patientenmonitors bieten Tools, mit denen komplexe klinische Daten und deren gegenseitige Beeinflussung zusammengefasst und visualisiert werden können. Mehrere Informationen werden für Sie zu einer einzelnen, unkomplizierten Ansicht kombiniert.
Weitere Informationen
Erweiterte klinische Lösungen
Erweiterte klinische Lösungen zur Zusammenfassung und Visualisierung von Daten

Erweiterte klinische Lösungen zur Zusammenfassung und Visualisierung von Daten

Die erweiterten klinischen Lösungen des IntelliVue MX550 Patientenmonitors bieten Tools, mit denen komplexe klinische Daten und deren gegenseitige Beeinflussung zusammengefasst und visualisiert werden können. Mehrere Informationen werden für Sie zu einer einzelnen, unkomplizierten Ansicht kombiniert.
Tragbares Design
Dank tragbarer Ausführung das Monitoring einfach mitnehmen

Dank tragbarer Ausführung das Monitoring einfach mitnehmen

Der IntelliVue MX550 bietet die Funktionalität eines vollwertigen Bettmonitors und ermöglicht durch seinen Reserve-Akku auch die Überbrückung eines etwaigen Stromausfalls. Mit Standard-Akkubetrieb, einem integrierten Griff und der robusten Konstruktion ist diese Lösung auch für anspruchsvolle Transporte innerhalb des Krankenhauses geeignet, die in Akutbereichen erforderlich sein können. Durch seine kompakten Abmessungen ist er auch unterwegs praktisch zu handhaben.

Dank tragbarer Ausführung das Monitoring einfach mitnehmen

Dank tragbarer Ausführung das Monitoring einfach mitnehmen
Der IntelliVue MX550 bietet die Funktionalität eines vollwertigen Bettmonitors und ermöglicht durch seinen Reserve-Akku auch die Überbrückung eines etwaigen Stromausfalls. Mit Standard-Akkubetrieb, einem integrierten Griff und der robusten Konstruktion ist diese Lösung auch für anspruchsvolle Transporte innerhalb des Krankenhauses geeignet, die in Akutbereichen erforderlich sein können. Durch seine kompakten Abmessungen ist er auch unterwegs praktisch zu handhaben.

Dank tragbarer Ausführung das Monitoring einfach mitnehmen

Der IntelliVue MX550 bietet die Funktionalität eines vollwertigen Bettmonitors und ermöglicht durch seinen Reserve-Akku auch die Überbrückung eines etwaigen Stromausfalls. Mit Standard-Akkubetrieb, einem integrierten Griff und der robusten Konstruktion ist diese Lösung auch für anspruchsvolle Transporte innerhalb des Krankenhauses geeignet, die in Akutbereichen erforderlich sein können. Durch seine kompakten Abmessungen ist er auch unterwegs praktisch zu handhaben.
Weitere Informationen
Tragbares Design
Dank tragbarer Ausführung das Monitoring einfach mitnehmen

Dank tragbarer Ausführung das Monitoring einfach mitnehmen

Der IntelliVue MX550 bietet die Funktionalität eines vollwertigen Bettmonitors und ermöglicht durch seinen Reserve-Akku auch die Überbrückung eines etwaigen Stromausfalls. Mit Standard-Akkubetrieb, einem integrierten Griff und der robusten Konstruktion ist diese Lösung auch für anspruchsvolle Transporte innerhalb des Krankenhauses geeignet, die in Akutbereichen erforderlich sein können. Durch seine kompakten Abmessungen ist er auch unterwegs praktisch zu handhaben.

Benötigen Sie weiterführende Dokumentation
zu unseren
Produkten?

Hier suchen

Besuchen Sie
unseren
Online-Shop für medizinisches
Fachpersonal

Jetzt einkaufen

Dokumentation

Broschüre (1)

Broschüre

Broschüre (1)

Broschüre

Alle Dokumentationen ansehen

Broschüre (1)

Broschüre

  • * Erfordert einen oder mehrere IntelliBridge Schnittstellenanschlüsse. Informationen zur Gerätekompatibilität siehe aktuelle Liste der mit dem IntelliBridge EC10 kompatiblen externen Geräte.

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.