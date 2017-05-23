Einfache Aktivitäten wie das Finden einer komfortablen Position oder einfaches Umhergehen können sich für eine werdende Mutter, die an einen Fetalmonitor angeschlossen ist, als ziemlich schwierig erweisen. Als Betreuer möchten Sie, dass sich Ihre Patientinnen so wohl wie möglich fühlen, während Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren: ihr Wohlergehen. Avalon CL bietet diese Vorteile und noch vieles mehr.
Kontakt anfordern
Lassen Sie uns in Kontakt treten!
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.Ich verstehe
Bewegungsfreiheit für die Mutter dank der kabellosen Lösung
Bewegungsfreiheit für die Mutter dank der kabellosen Lösung
Bewegungsfreiheit für die Mutter dank der kabellosen Lösung
Bewegungsfreiheit für die Mutter dank der kabellosen Lösung
Überwachung von Zwillingen, Drillingen und der Mutter
Überwachung von Zwillingen, Drillingen und der Mutter
Überwachung von Zwillingen, Drillingen und der Mutter
Überwachung von Zwillingen, Drillingen und der Mutter
Komponente einer kabellosen Geburtshilfe-Station
Komponente einer kabellosen Geburtshilfe-Station
Komponente einer kabellosen Geburtshilfe-Station
Komponente einer kabellosen Geburtshilfe-Station
Drei verschiedene Ultraschallaufnehmer
Drei verschiedene Ultraschallaufnehmer
Drei verschiedene Ultraschallaufnehmer
Drei verschiedene Ultraschallaufnehmer
Bewegungsfreiheit für die Mutter dank der kabellosen Lösung
Bewegungsfreiheit für die Mutter dank der kabellosen Lösung
Bewegungsfreiheit für die Mutter dank der kabellosen Lösung
Bewegungsfreiheit für die Mutter dank der kabellosen Lösung
Überwachung von Zwillingen, Drillingen und der Mutter
Überwachung von Zwillingen, Drillingen und der Mutter
Überwachung von Zwillingen, Drillingen und der Mutter
Überwachung von Zwillingen, Drillingen und der Mutter
Komponente einer kabellosen Geburtshilfe-Station
Komponente einer kabellosen Geburtshilfe-Station
Komponente einer kabellosen Geburtshilfe-Station
Komponente einer kabellosen Geburtshilfe-Station
Drei verschiedene Ultraschallaufnehmer
Drei verschiedene Ultraschallaufnehmer
Drei verschiedene Ultraschallaufnehmer
Drei verschiedene Ultraschallaufnehmer
Philips Avalon Cableless (CL) bietet werdenden Müttern die Möglichkeit, sich während der Geburtsvorbereitung frei bewegen zu können. In Verbindung mit dem OB-Informationssystem IntelliSpace Perinatal können Ärzte eine umfassende klinische Aufzeichnung erfassen und gleichzeitig ein flexibleres Geburtserlebnis bieten. Erfahren Sie Mehr in diesem Video.
Philips Avalon Cableless (CL) bietet werdenden Müttern die Möglichkeit, sich während der Geburtsvorbereitung frei bewegen zu können. In Verbindung mit dem OB-Informationssystem IntelliSpace Perinatal können Ärzte eine umfassende klinische Aufzeichnung erfassen und gleichzeitig ein flexibleres Geburtserlebnis bieten.
Erfahren Sie Mehr in diesem Video.
Produkt anzeigen
Als Betreuer*in möchten Sie Ihren Patientinnen möglichst viel Bewegungsfreiheit und Komfort bieten. Kabellose Aufnehmer ermöglichen dies, ohne dass Sie Kompromisse bei der unverzichtbaren Überwachung eingehen müssen. Die klassische kabellose Technologie unterliegt jedoch gewissen Einschränkungen, z.B. bei Müttern mit hohem BMI¹ oder bei Durchführung einer Epiduralanästhesie. Hier bietet unsere kabellose Avalon Lösung mit Pod und Patch eine sinnvolle Alternative.
Produkt anzeigen
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.Ich verstehe
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.Ich verstehe
Land auswählenDeutschland (Deutsch)
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.