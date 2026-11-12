Simple Aktivitäten wie das Finden einer komfortablen Position oder einfaches Umhergehen können für eine Schwangere, die an einen Monitor zur Überwachung von Mutter und Kind angeschlossen ist, eine nicht zu unterschätzende Herausforderung darstellen. Als Betreuer*in möchten Sie Ihren Patientinnen Komfort und Flexibilität bieten, während Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren: ihr Wohlergehen. Avalon CL ermöglicht all dies und kann noch viel mehr.