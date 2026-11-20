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Dieser 24"-Widescreen-LCD-Bildschirm (Diag. 61 cm) besitzt eine Touchscreen-Funktion und ist zur Verwendung mit IntelliVue Patient Information Center iX Überwachungssystemen vorgesehen.
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Philips – 24\"-Widescreen-LCD-Touchscreen (Diag. 61 cm) - Philips