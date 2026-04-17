Funktionalität eines Bettmonitors, jetzt auch in der MRT

In einer perfekten Welt gäbe es keinen Unterschied zwischen einem MR-tauglichen Patientenmonitor und einem bettseitigen Patientenmonitor. Das Expression MR400 macht einen deutlichen Schritt in Richtung dieser Idealvorstellung. Das System bietet Parameter in Bettmonitor-Qualität (SINC – SpO2, IBP, NBP und CO2), farbig hinterlegte Alarmmeldungen für ein neuartiges, vorausblickendes Patientenmonitoring, einen 15,6"-LCD-Widescreen (Diagonale 39,5 cm) mit einer vertrauten, Bettmonitor-ähnlichen Benutzeroberfläche und eine exklusive Kombination von fortschrittlichen Funktionen zur EKG-Erfassung, von den Patient*innen bis zu den Kurven.