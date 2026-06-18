Der digitale Eagle Eye Platinum ST-IVUS-Katheter hat einen Abstand von der Katheterspitze zum Ultraschall-Transducer von nur 2,5 mm, wodurch bei hochgradigen Stenosen oder bei kompletten Verschlüssen eine Visualisierung deutlich dichter am Zielgebiet als mit dem Standard-Katheter ermöglicht wird. Der Eagle Eye Platinum ST passt durch 5-F-Führungskatheter und verfügt über alle Funktionalitäten des bewährten Eagle Eye Platinum Standard-Modells, inklusive Plug-and-Play, röntgendichten Abstandsmarkierungen, einer hydrophilen GlyDx-Beschichtung und der Kompatibilität zum SyncVision-System für eine exakte Koregistrierung.*