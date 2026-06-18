Haftungsausschluss

Daten liegen Philips vor. Vergleichstest wurde mit drei Rotations-IVUS-Kathetern (Refinity, Revolution, Opticross) an einem gewundenen Modell durchgeführt.

Dieses Produkt ist möglicherweise nicht in allen Ländern zugelassen. Informationen erhalten Sie von Ihrem Philips Ansprechpartner.