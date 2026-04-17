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etCO2/O2 Nasale Kanüle kombiniert für Kleinkinder (klein), für einmaligen Gebrauch Kleinkinder (klein)
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Spezifikationen
Produktdetails
Maßeinheit
Je 1 St.
Einmal- oder wiederverwendbar
Für einmaligen Gebrauch
Patiententyp
Kleinkinder, Neugeborene
Steril oder nicht steril
Nicht steril
Latexfrei
Latexfrei
Verpackungsgewicht
0,070 kg
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips - HC9016A - Philips