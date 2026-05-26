Technologie
Ultrabreitband, PureWave
Anzahl der Elemente
1920
Frequenzbereich
22–2 MHz
Sondentyp
Linear
Programme
Steuerbarer PW- und Farbdoppler, Color Power Angio (CPA), SonoCT, variables XRES, Harmonic Imaging, Kontrast, Panorama Imaging und MicroFlow Imaging
Anwendungen
Hochauflösende oberflächennahe Anwendungen, z.B. oberflächennahe Strukturen, Brust, Gefäße, muskuloskelettales System, Darm, Pädiatrie, Gynäkologie und Geburtshilfe. Wählbare Korrektur der unterschiedlichen Schallgeschwindigkeiten im Gewebe für erweiterte muskuloskelettale, mammasonographische und vaskulär-venöse Anwendungen.
Biopsiefähig
Ja